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 Происшествия, За рубежом
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Все про:пожар (3348) Россия (70804)

 В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие

Огонь перекидывается на соседние цеха, в МЧС предупреждают о возможном взрыве. Во Владикавказе – паника.

В российском Владикавказе горит завод "Электроцинк" – одно из ведущих металлургических предприятий страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Пожар начался в 03.30 ночи. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров сейчас огонь распространился на 4500 кв. м.

При обрушении кровли погиб пожарный, еще двое его коллег пострадали.

При пожаре выделяется водород, есть угроза взрыва. Пожарных вывели наружу. Они заливают пламя с улицы. Но таким образом потушить пожар не удастся, признают в МЧС.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

В тушении огня принимают участие 18 человек личного состава и 50 единиц техники. Ожидается пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

"Пожару был присвоен ранг сложности №3 из пяти возможных - открыто горели каскады с 24-го, 25-го и 26-го залов электролиза в цехе электролиза", – сказал первый заместитель начальника управления МЧС по республике Юрий Землянский.

В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 01
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 02
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 03
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 04
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 05
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие 06

Во Владикавказе распространяется паника. Люди призывают закрывать окна и дышать через маски. Дым от пожара идет в сторону Пригородного района.

В Минприроды сообщили, что позже будут задействованы экологические лаборатории и сформированы рекомендации. Министр природных ресурсов находится на месте пожара.

ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. На предприятии работает около 1,8 тыс. человек.

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В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".

Источник: https://censor.net.ua/n3092498
 
   
 Топ комментарии
 
Та шо же такое. Расеяне решили нас радовать каждый день.
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В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 8843Та то такэ...Головне а чётамухахлов ? -:
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Та шо же такое. Расеяне решили нас радовать каждый день.
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"одно из ведущих металлургических мероприятий страны"- цензо...шо вы там курите? В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 7405 В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 9350
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в воскресение редактор как правило пьяный ...
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ооо!!! главред в заголовок правку внес...а на сам текст сил не хватило В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 1083
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"Каждую пятницу я в гавно,но каждый понедельник я огурцом" (с)
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Та наші теж не в хвості плетуться. Склади з зерном горять під Харковом. (((
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Три стадії відношення до "братскава народа":

1. Бля, як ви могли?!
2. А-а-а, курва, так вам і треба!
3. Та похєр, що там з вами...

У кого який пункт?
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Другий.
Бо похєр - це на Кот-д'Івуар або Мозамбік, від котрих ані знобить ані гріє (хоча... з Кот-д'Івуару в нас кокосові горіхи, тож трішечки не похєр).
А кацапщина - це ВОРОГ.
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а мне эта девочка нравится даже больше чем енот, особенно глазки...
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Когда у кацапов горит предприятие- то это явно мероприятие.
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нечего беспокоиться...хуйло сказал что все кацапы попадут в Рай
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Не кацапская курва, это боевые отряды кровавого пастора. Бойся!
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В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 6842
По Риму поползли слухи, якобы город был подожжен по приказу Нерона, который хотел полюбоваться зрелищем. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои.
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ценьзор !!!!! не мероприятие , а ПРЕДПРИЯТИЕ !!!! хотя может для россии это уже СТАЛО и мероприятием (((((
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нерон , меня не ПАРИТ !!! меня больше НАПРЯГАЕТ , чтоб МОСКАЛИ сейчас не ухватились за ВРЕМЯ ( 3-30) не начали ВЕРЕЩАТЬ на Украину мол ОТВЕТОЧКА прилетела ((((
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Ну это само собой. Что Украина виновата в трагедии в Керчи, уже по всем федеральным каналам сказали. И никаких опровержений.
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всьо правільна...в рассіі пажар ета мєрапріятіє...і такім образам прєдпріятіє прєвращяєцца в мєрапріятіє...
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Когда в параше горит хоть какое-то мероприятие, пусть даже металлургическое, я радуюсь как маленький отморозок.
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Такой большой территорией просто не могут управлять ,такие придурки. Это несправедливо и опасно для остального человечества. Расию нужно сократить до территории московской области. Иначе они погубят не только себя,но и весь мир.
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фразу "горит одно из ведущих металлургических мероприятий страны" можно долго повторять, что бы поднять настроение.
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не склад боеприпасов, но тоже хорошо..
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Путлер,типа Петр Порошеко напал на КРЫМ,ДАУНбасс КРЮМСКАЕ БЫДЛО Азовскогго МОРЯ и прочей РЮССКИй Пидарасчише...
Алексеич...Оставанись...Падаль Рюсская дохнет ТОЛЬКО в ЧЕЧНЕ
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это за склад в Ичне, что-ли?... надо было начинать с Кремля.
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Кадыров сказал..не я....Рюсские ВЫ ГОФФнРО В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 828 В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 828
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Що згорить - то не згниє.... (Українське народне прислів"я)
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Фотки классные.
Теряюсь какую на заставку выбрать
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В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров

Блин, а вдруг она вся сгорит? В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 7573
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"В России горит ведущее металлургическое мероприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие"__________________Вы, что там пьете и чем закусываете на своем "мероприятии"???????!!!!!)))))))))))))))))))))))
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.....и где теперь руские будут брать ЦИНК для своих "200"-х (((((????
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Ты смотри как быстро АтвЄтку америкосам дали, мля...
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предприятие - мероприятие
підприємство - міроприємство
ні, рюзге ізик прикольніший
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ну што ви в самам дєлє...валнавался автар статьї...сльози радасті і всьо такоє...
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Повышение квалификации сварщиков, электриков и других соучастников - и есть мероприятие) Короче, зря исправили(
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что?????????? Аж цельных 18 человек тушаТЬ? Это да.... у буржуев в гнилой Гейропе на тушение ларька выезжают 20 душ и 5 машин. Ибо.... нужно быстро и эффективно ликвидировать, время - важнейший фактор. А эти будут тушить до полного сгорания объекта. Может быть и горит для этого?
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аха, а это хорошо, хоть и возможно поднимится цена на метал, но эту прибиль получит люди а не лишнехромосомы.
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Что- то спецпрезидент спецстраны участил спецоперации по сплачиванию населения вокруг себя...
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пастор отправил благодатный огонь
В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 9579
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Керчь, Владикавказ , что дальше, рязанский сахар ? Рейтинг на полшестого , карлик требует больше фарша!﻿,это только начало мясорубки , пуйлуу нужно как-то сплотить вокруг себя усомнившееся в нем стадо, пуйло это финт не в первой проделывает, а стадо , есть стадо, хуля с него взять, опять поведётся. Грабли, ёпта!﻿
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позже будут задействованы экологические лаборатории и сформированы рекомендации - позже, это когда? а стоит ли, ведь ветер разтворит а те кто надышались до этого "позже", ну реитинг то надо поднимать, a тут не тот обём, чтоб главный пожарник подключился.
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=3074125
Еще один завод загорелся)))
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Хачу на рассии каждый день таких же веселих и разных міроприємств👏,но самое лучшее когда Усаму Бен Путина будут катать на лафете по Мацвабаду
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Отдать в оплачиваемую аренду российским «братухам» Матиоса и шоб непременно с его знаменитым тепловизором - тот сразу засечёт всех кровожадных диверсантов. Ещё можно усилить самым упитанным пупсом МВД Тохой Геращенко - этот импозантно задавит интеллектом и свирепо ошеломит плодотворной гипотезой. Кто знает, может злобный Шойгу коварно запускал с Кавказа в сторону очередного пока уцелевшего украинского арсенала ударный беспилотник - с горы оно ж сподручней будет, тем более, Кожугетовичу - знатному алтайскому тормозу. А тот не долетел - раньше спикировал. Он пилотируемые, и те где не попадя падают, а шо уж пенять на беспилотные. Всё может быть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие
 
 
 
 
 
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