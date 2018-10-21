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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Венгрия (731) Закарпатье (1455) провокация (1176) нацменьшинства (156) Климкин (1886)

 "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье

Ситуацию с установкой "антивенгерских" бордов на Закарпатье важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

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"Еще только-только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 октября в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3 лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Важно выяснить, кто за этим стоит, - Климкин об антивенгерских бордах на Закарпатье 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092497
 
 
 Топ комментарии
 
Не позволим осуждать венгерский сепаратизм! "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3863 Эгеж, Климкинд? "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5415
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Может все таки начать с тех кто раздает в Украине венгерские паспорта?
Именно то чем и должен заниматься МИД.
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да какие могут быть венгерские активисты в Украине?! Это те что паспорта помогали выдавать.....
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Нужно заключить договор с ядерной страной, что за яд. бомбу на Украину в ответку летит по выпустившей эту бомбу стране.
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Может все таки начать с тех кто раздает в Украине венгерские паспорта?
Именно то чем и должен заниматься МИД.
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это не решит вопрос. ну, вышлют еще одного консула или даже посла. и? приедут новые.

нужно принципиальное решение по двойному гражданству. или разрешить или запретить и сделать так, чтобы были последствия для получателей. иначе все это будет тянуться до тех пор, пока граждане США не начнут обещать "разобраться и установить" венгерским гражданам. а наблюдать за этим будут граждане Израиля, Канады и раши, потому что украинских граждан в Украине больше не останется.
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Не позволим осуждать венгерский сепаратизм! "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3863 Эгеж, Климкинд? "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5415
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Я так поняла венгерский сепаратизм надо поощрять ? 😜
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Беремо карту. Азимут приблизно 45 градусів.
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Будапешт або Москва, решті воно нах.р не потрібно
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Як Клімкін захищає українців та українську мову в Угорщині (Румунії, Росії, Білорусії і т.д. і т.п...)?
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кадровая политика пэпы всегда улыбала..шо ни назначенец, то поц редкостный..
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это сильное профессиональное преимущество..генпрокурор без профильного образования..продавец труселей премьер-министр..мент министр обороны..и т. д..
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Климкинд тоже дипломатических академика не заканчивал-с. Физик он мацковский
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Ну, конечно! Бигборды антивенгерские на территории Украины(!) это гораздо важнее, чем выдавать гражданам Украины венгерские паспорта! Когда уже этого курского физика вместе с молдавским жидом в жопу засунут?
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когда народ выйдет из летаргии..если выйдет..
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да какие могут быть венгерские активисты в Украине?! Это те что паспорта помогали выдавать.....
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Головний дипломат держави повинен працювати дипломатичними методами, головний солдат-військовими, головний поліцай-правовими, і т. подібне. В нас навпаки:дипломат шукає ворогів, військовий підриває свої арсенали, поліцай продає рюкзаки, банкір краде, гарант їх прикриває. Який може бути порядок в такій державі?!!!!
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если Украина не поддерживает двойного гражданства,
то граждане имеющие ето второе гражданство должны нести ответсвенность.
и я не о тюрьме сейчас - пинками в Венгрию, может деньгами и больно...
Раде - сказавши нет двойному гражданству, нужно сказать и а шо будет, если да.
Закон не доработан как по мне,,,
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Наверное на электрику, тарифы подымать будут.Лохам мозги засерают.
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А в чем проблема? Сепаратистов назвали сепаратистами ето секрет был?
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Вот сейчас СБУ соберет дань с базарных валютчиков и "типа" национальных лотерей и к утру подтянется в Закарпатье
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Кто за етим стоит? Соевая банда за етим стоит. Уже все хотят иметь паспорт и гражданство другой страны. Или только депутатам и Вальцману можно иметь несколько паспортов?
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"Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье
Были замечены двое в камуфляжной одежде и с визитками путина устанавливающие борды?))
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Кто бы не стоял - иобикнутая политика Венгрии тоже
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"Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье
________________
Да понятно что это прикормленный Порошенко Опоблок. Они откровенно работают в Украине на Хуйло, а власть типа не видит и не замечает....
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Ну выяснишь ты, и что?
Сепаров венгерских ты не хочешь найти?
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Почему Рада и Порошенко до сих пор не приняли Закон о последствиях получения второго гражданства?! что им мешает?
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где якобы зафиксирован процесс вИсточник:https://censor.net.ua/n3092497
Я не понял наших дебилов...ЯКОБЫ!!! А посла выслали? Так точно,или ихтамнет?А борды поставили ПАТРИОТЫ!!! Опять АТОшников садить будут...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье
 
 
 
 
 
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