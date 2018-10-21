 "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

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"Еще только-только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 октября в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3 лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.