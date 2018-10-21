 Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Наталия Федорович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми", - отметила Федорович.
В то же время она добавила, что структурами социальной защиты идентифицировано, то есть установлен статус, и оказана помощь менее тысячи лицам.
По словам Федорович, для Украины самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию.
Мільйони.
"втягивания в трудовую эксплуатацию" - Кошмар!
собственно, поэтому я и покинул Украину. на момент отъезда задолженность по зарплате была 18 месяцев. батько мой помер с задолженностью в два с половиной года (и её так никто и не выплатил, шахтостроительное управление просто закрылось). я не хочу чтобы и мой сын жил так. не берусь предсказать как бы он жил, останься мы в Украине, но на сегодня у него все ок. заказал себе спортивную версию нового Focus на 150 лошадок с полным фаршем. молодой специалист, еще года не отработал... а мы с женой, в его возрасте, в две сумки все наше имущество спокойно укладывали. пока в Украине под разговоры с народом о "потерпеть" будут расти состояния олигархов, толку не будет, а будет "втягивание в трудовую эксплуатацию".
Моя сестра, проданная вместе с племянником уже в итальянском рабстве корячаться уже 19-ть лет, изнемогая от непосильного труда в двух собственных кафе. Второго племянника седьмой год голландские геи и наркоманы заставляют работать в области электроники. Своячница 12-ть лет прозябает в Португалии. Но самое страшное, что мою дочь уже пятый год таскают по всей проклятой Гейропе в качестве референта-переводчика.
Чего им всем не хватало в Украине - ума не приложу.