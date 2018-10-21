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 Политика Украины, Общество
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Все про:торговля людьми (168) Министерство социальной политики (599) Федорович (2)

 Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

По оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми за годы независимости Украины.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Наталия Федорович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми", - отметила Федорович.

В то же время она добавила, что структурами социальной защиты идентифицировано, то есть установлен статус, и оказана помощь менее тысячи лицам.

По словам Федорович, для Украины самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3092495
 
 
 Топ комментарии
 
А все остальное население стали жертвами действий ублюдочной власти
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Да все мы жервы торговли людьми. Недавно вот МВФ продали за 3,5 млрд баксов.Это сколько за каждого украинца дали? Как то за дешево, практически за даром продали нас.
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Жертвами торговли страной стали свыше 35млн.украинцев.
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А скільки людей стали жертвами торгівлі людьми і трудової експлуатації всередині України?
Мільйони.
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А все остальное население стали жертвами действий ублюдочной власти
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Да все мы жервы торговли людьми. Недавно вот МВФ продали за 3,5 млрд баксов.Это сколько за каждого украинца дали? Как то за дешево, практически за даром продали нас.
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Почему в Правительстве один идиот погоняет другим ? По простой причине, что думают, что украинцы идиоты. Только в стране столько оружия, что Армения 1999 уже неизбежна. Поэтому результат революции в Армении прямо противоположен результата в Украине.
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ми не вони - вони не ми ...- все логічно , і це - там ще немає ніяких практично результатів - ніяких..., крім того , що "новими" підтверждена "васальність" кАцапам
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Значит известны имена и фамилии всех 200 000 ? Потрясающая информация для Интерпола !!!
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"По оценкам международных экспертов" - Одна бабка сказала.

"втягивания в трудовую эксплуатацию" - Кошмар!
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О,ЛЯ, ЛЯ!!! Только за последние 4 года банда барыг рефффформаторов ограбила пенсионеров - больше 10млн - на сотни миллиардов грн! Остальной народ также по тарифам с потолка! По незаконным тарифам! Никто не предоставил экономическое обоснование! И продолжают рисовать еще выше цены. Почему об этом Федорович молчит? И коню понятно - в кормушку не плюют.........................
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Скольких "жертв" !!!???? везли в наручниках , и кайданах...
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Жертвами торговли страной стали свыше 35млн.украинцев.
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"самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию" -

собственно, поэтому я и покинул Украину. на момент отъезда задолженность по зарплате была 18 месяцев. батько мой помер с задолженностью в два с половиной года (и её так никто и не выплатил, шахтостроительное управление просто закрылось). я не хочу чтобы и мой сын жил так. не берусь предсказать как бы он жил, останься мы в Украине, но на сегодня у него все ок. заказал себе спортивную версию нового Focus на 150 лошадок с полным фаршем. молодой специалист, еще года не отработал... а мы с женой, в его возрасте, в две сумки все наше имущество спокойно укладывали. пока в Украине под разговоры с народом о "потерпеть" будут расти состояния олигархов, толку не будет, а будет "втягивание в трудовую эксплуатацию".
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Так это ж «перемога»! Натурально - «перемога». Бдительному изобличителю обжор и знатному диетологу Реве немедленно и всенепременно орден! Запродать в рабство население на цельный областной центр 2-ой категории и без ордена(?) - куда это годится? Не-не, так дела не делаются. И ещё орден кому-нибудь из лампасоносцев. А то, понимаешь ли, за Ичню Полторака уважили, правда, сразу же разменяли на 6 Четвертаков, а свежезаваленный СУ-27 с изюминкой - зажмуренным пиндосом как-то так остался невозблагодарённым. Складывается негативное впечатление что у Тошнотворного Порош(ен)ка закончились ордена или он не ценит заслуги собственной кодлы?
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Блин! Всё это правда!
Моя сестра, проданная вместе с племянником уже в итальянском рабстве корячаться уже 19-ть лет, изнемогая от непосильного труда в двух собственных кафе. Второго племянника седьмой год голландские геи и наркоманы заставляют работать в области электроники. Своячница 12-ть лет прозябает в Португалии. Но самое страшное, что мою дочь уже пятый год таскают по всей проклятой Гейропе в качестве референта-переводчика.
Чего им всем не хватало в Украине - ума не приложу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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