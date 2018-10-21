 Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Наталия Федорович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми", - отметила Федорович.

В то же время она добавила, что структурами социальной защиты идентифицировано, то есть установлен статус, и оказана помощь менее тысячи лицам.

По словам Федорович, для Украины самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию.