 Украинца задержали в Венесуэле: на панамском судне он вез 147 килограмм кокаина в Бельгию

Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cooperante.

Задержание произошло еще 2 недели назад, 7 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Портал называет имя задержанного украинца – Юрий Трибусян.

Судно Jose Progress под панамским флагом направлялось в порт города Гент в Бельгии.

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Наркоперевозчиков задержали во время стандартной проверки в заливе Хосе Антонио Ансоатеги. Поднявшись на борт, полицейские обнаружили странного вида мешки. Оказалось, что в них хранится 124 пакета кокаина. Общий вес "находки" – 147 килограмм.

Всех задержанных обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Судно, на котором перевозили кокаин, арестовали.

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