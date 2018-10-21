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 Украинца задержали в Венесуэле: на панамском судне он вез 147 килограмм кокаина в Бельгию

Всего задержаны 20 человек: украинца, россиян, венесуэльцев и филиппинцев.

Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Cooperante.

Задержание произошло еще 2 недели назад, 7 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Портал называет имя задержанного украинца – Юрий Трибусян.

Судно Jose Progress под панамским флагом направлялось в порт города Гент в Бельгии.

Также на Цензор.НЕТ: Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана

Украинца задержали в Венесуэле: на панамском судне он вез 147 килограмм кокаина в Бельгию 01

Наркоперевозчиков задержали во время стандартной проверки в заливе Хосе Антонио Ансоатеги. Поднявшись на борт, полицейские обнаружили странного вида мешки. Оказалось, что в них хранится 124 пакета кокаина. Общий вес "находки" – 147 килограмм.

Всех задержанных обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Судно, на котором перевозили кокаин, арестовали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092494
 
 
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Та і хрін з ним з українцем Тіграсяном...років 20 посидить в панамській в'язниці, подумає про сенс життя
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вижити в південноамериканській в'язниці з оркамі наркокартелiв шансів зеро
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Ну хоть панамское судно на чувака не приписали, гы. Типо он сам сам себе вёз этот кокс , 147 кг, на свои грошы купленный в местном супер-пупер маркете, ага. Подписасилсо дурашка за долю малую , думал проканет, а тут облом. Теперь заипётся сидеть в тюряге местной, вот же сука-судьба.
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Та плювать. Нехай здихає на пожиттєвому. Наче не знав, що таке наркота, і яку біду вона несе людям.
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армянский украинец шел к успеху, а тут такой облом! интересно сколько лаве срубить расчитывал? много болезных землячков-морячков по всему свету мается - кто ганджубас возит кто проституток кто сирийских нелегалов а итог один - тюрьма.... ничему матросики не учаться!!!
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Ну вот. украинцы ездят по миру как все. Мне не стыдно за страну. Живём не хуже других.
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А в Украине наступает уголовная ответственность,со 150 кг кокаина.Откуда он мог знать,что там по другому.
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Никому в голову не приходило,что он мог и не знать об этом коксе?
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Там идиоты на этом судне ??? Кто так прячет ? На судне полно мест , где сам чёрт не найдёт. Больше похоже на провокацию. И в Венесуэле шмонают по чёрному. Всё роют и с собаками специальными приходят. У меня даже фото этих собак есть
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинца задержали в Венесуэле: на панамском судне он вез 147 килограмм кокаина в Бельгию
 
 
 
 
 
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