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 Взрывов под Ичней нет вторые сутки, 96% территории очищены от боеприпасов

Почти 96% пораженной зоны под Ичней Черниговской области, где происходили взрывы на складах, очищены от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил представитель ГСЧС, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне в субботу во время очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"Всего загрязненная боеприпасами территория составляет 72 395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению 5-километровой, а иногда и 3-километровой зоны вокруг складов ", - говорится в сообщении.

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При этом представитель Минобороны констатировал, что на протяжении уже вторых суток взрывов не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.

Вместе с тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 8:00 21 октября на территории 6 арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3092493
 
 
 Топ комментарии
 
Взрывы на складах прекратились, потому что все боеприпасы взорвались.
Перемога.
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И ни одной фотки. Петя хорошо отмуштровал журналюг.
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Во,... Тема... Набежали "зраднюки", наложили "кактусов"... Ну, кто ещё не "высрался"?!... Вы, хоть кто-нибудь, "нозями" ходили по этим складам?! Вы головой, хоть раз оценивали проблему?! Только языком ляпать умеете...
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Взрывы на складах прекратились, потому что все боеприпасы взорвались.
Перемога.
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Громкие салюты показывают третий год подряд, что гибридный Президент занимается набиваем карманов от Армии, а не ее перевооружением и изменением. Сильна Армія -запорука миру. Значит, мир не скоро придет.
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И ни одной фотки. Петя хорошо отмуштровал журналюг.
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Конечно, нет взрывов. Нечему уже взрываться, долбодятлы.
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Взрывов под Ичней нет вторые сутки, 96% боеприпасов барыга продал через молдавский порт Джурджулешты.Всё идёт по плану.Осталось три склада
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Ещё пару складов взорвать, и фсё, можно брать страну голыми руками.ттт, не дай Бог.
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Это война товарищ Зося, на войне убивают.
И на войне дерутся иногда и голыми руками, впрочем, можете не сцать заранее, у каждой части есть свой склад боеприпасов, и свои запасы. В случае же масштабной войны эти самые громадные склады - первая цель для кацапских ракет и они будут уничтожены.
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с такими темпами знищення бп Україні таки доведеться воювати голими руками.
Поки пєцья і ко будуть грітися на мальдівах.
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96% территории очищены от 95% боеприпасов,которые хранились на складах. Далеко пойдете, ребята.... Хотя уже дошли дальше некуда.
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Во,... Тема... Набежали "зраднюки", наложили "кактусов"... Ну, кто ещё не "высрался"?!... Вы, хоть кто-нибудь, "нозями" ходили по этим складам?! Вы головой, хоть раз оценивали проблему?! Только языком ляпать умеете...
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Каким складам? судя по количеству уничтоженного, та все в большой куче лежало.
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слюхай, ті дурак ілі как?
це вже який за рахунком склад знищений за час війни?
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Нет взрывов потому что и боеприпасов уже нет. А 96% территории очищено потому что 96% боеприпасов самоликвидировались. Тут логика очевидная. Ето типа как врач хвастается что вылечил пациента, которого увезли в морг. Интересно, кто ответит за просранные такие дорогущие боеприпасы на миллиарды долларов?
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-пацієнт перед смертю потів?
-потів.
-ЦЕ ДОБРЕ! Вибухів під Ічнею немає другу добу, 96% території очищено від боєприпасів - Цензор.НЕТ 6813
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывов под Ичней нет вторые сутки, 96% территории очищены от боеприпасов
 
 
 
 
 
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