 Взрывов под Ичней нет вторые сутки, 96% территории очищены от боеприпасов

Об этом сообщил представитель ГСЧС, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне в субботу во время очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"Всего загрязненная боеприпасами территория составляет 72 395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению 5-километровой, а иногда и 3-километровой зоны вокруг складов ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

При этом представитель Минобороны констатировал, что на протяжении уже вторых суток взрывов не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.

Вместе с тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 8:00 21 октября на территории 6 арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").