 Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

Планы США выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в МИД РФ назвали шантажом и пообещали в случае необходимости принять меры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Заявления Вашингтона прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия как-то реагировать на заявление американского президента по выходу США из ДРСМД. - Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться".

"Но еще раз подчеркиваю, что с наскока, в эмоциональном порыве такого рода решения просто нельзя принимать", – добавил Рябков.

Заявления Вашингтона заместитель Лаврова назвал шантажом с целью добиться от Москвы уступок.

"Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности", - сказал Рябков.

В Москве рассчитывают обсудить сложившуюся ситуацию с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Он сегодня прибывает в российскую столицу с визитом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.