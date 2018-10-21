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Все про:договор (208) МИД РФ (1173) ракеты (654) Россия (70804) США (14286) Болтон (26)

 Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

Российские дипломаты надеются обсудить ситуацию с Болтоном и считают, что принимать решения с наскока нельзя.

Планы США выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в МИД РФ назвали шантажом и пообещали в случае необходимости принять меры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Заявления Вашингтона прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В таком вопросе действия в режиме онлайн просто недопустимы, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Россия как-то реагировать на заявление американского президента по выходу США из ДРСМД. - Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться".

"Но еще раз подчеркиваю, что с наскока, в эмоциональном порыве такого рода решения просто нельзя принимать", – добавил Рябков.

Заявления Вашингтона заместитель Лаврова назвал шантажом с целью добиться от Москвы уступок.

"Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности", - сказал Рябков.

В Москве рассчитывают обсудить сложившуюся ситуацию с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Он сегодня прибывает в российскую столицу с визитом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092492
 
 
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Вовки з Тамбова почали термінову міграцію за Урал
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Не хотят попасть в рай мучениками, волчары позорные !
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там, скоро, камня на камне не останется.
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Принимать меры? Стать мучениками и попасть в рай?
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"Главний" сказав: "целі ясни, задачі опредєлени, сємємільнимі шагамі в рай касаби-мучєнікі!"
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Дорогой, сказано в рай - так в рай, гурии ждут.
Вступай в "Бригаду мучеников аль Мацвквы" Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4744
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Уважаемый, гурии, ждут ВОИНОВ, а не сыновей ослицы и кабана
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Давите тракторами айфоны, покажите кузькину мать американщине 😈
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да хватит вам шантажировать и угрожать друг другу..... а ну нанесите массированный ядерный удар.....хоть на фейерверк посмотрим....
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мир превратился в содом и гомору......пора произвести очистку и начать с одноклеточных.....
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давайте все вместе чтобы ни одной мрази в живых не осталось....
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шо винторогие, через сколько месяцев эта гонка вооружений похоронит лаптестан？
Виват Америка!
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Склероз? "Меры" давно приняты! Вы, кацы, внаглую разработали и поставили на вооружение ракеты, подпадающие под действие этого договора! "Дебилы, бля!" (с) Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7994
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і як завжди,хочуть обсудити(заболтати)на пару років,цю ситуацію,при обамі,демократи на це велись,а тут облом.
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Почему Украина должна тогда выполнять этот договор? Тем более, что есть причина для выхода из него. Страна-гарант аннексировала Крым, устроила войну на Донбассе, другие страны-гаранты не выполняют свои обязательства по защите территориальный целостности, а мы, как дурачки, должны соблюдать все пункты договоров.
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Дальність польоту "Нептуна" визначається запасом палива. В конструкції передбачена можливість встановлення додаткового паливного модуля.
Я, в молодості, побудував катамаран з підвісних паливних баків.
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Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку рішення президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.
Про це пише Financial Times.
За його словами, Москва перетворила ДРСМД в "насмішку". "Це Росія його порушила, і це Росії потрібно навести у себе порядок", - сказав Вільямсон.
"Наш близький і довготривалий союзник це, звичайно, Сполучені Штати, і ми рішуче підтримуємо США в тому, щоб наполегливо донести чіткий сигнал: Росії слід поважати зобов'язання за договором, який вона підписала", - заявив міністр.
Він пояснив, що теоретично виступає за дотримання ДРСМД, але РФ не має доброї волі до виконання угоди.
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.
росії слід поважати зобов'язання за договором, який вона підписала",
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В знак протеста пускай от доллара откажутся .
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уже, https://www.rbc.ru/economics/04/10/2018/5bb61fb69a79478a30eec190
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"....бен Кравченкокрыловковальчук") /фантазии на тему Вашего ника/
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Это очень сложный ник.Но я подумаю😝Вчера впервые он признал шо он коцап и пишет из под прокси😂😂Долго держался.Нервишки видимо уже шалят😂
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Не ну хотите держать бабло в неликвидном золоте или проседающих рублевых и ренминби активах - это вседа пожалуйста. Только когда придете за товарами - потрудитесь что-нибудь конкретное принести, а не фантики, непонятные слитки или странные шкурки каких то животных.
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Слушай,ну отдохни реально уже от Цензора.Ты же реальный неадекват стал.Там правда новость про пожар появилась😂🌷
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А в Совбезе не пробовали ветировать решение США?
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"Стас" "внутриМКАДовский", ты бы хоть "на мелочах" не "палился"... Фотошоп, конечно, классный, да вот с "птичками" ты "промахнулся" - "долгохвостая синица" в Украине не живёт...Так что, не ешь много грибов... Особенно, в гостях...
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Наверняка, в Москве не только произошел выхлоп сероводорода в связи с тем, что УПЦ начала смывать с фасада Московии мифы о «великой россии», «исконном православии и прочем», но там загрустили и очень известные персонажи. В самом деле, практически все империи, которые судьба заносила на землю Украины - кашляли, чихали, издавали другие звуки, и в конце концов - отдавали концы. Сейчас так случилось, что в мире осталась одна империя - московская, и по причине глубокого невежества ее руководителя, она сунулась на нашу территорию. Что тут можно сказать? Мы никого не трогали, разбирались в своих делах, но в них встряли иностранцы, которым обходить бы Украину десятой дорогой, со своими манипуляциями, давлением и войнами, но нет - история их ничему не научила.

В общем, знаменитый политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, который очень близко сошелся с людьми друга Владимира, подался в Украину, дабы помочь еще одному придурковатому ублюдку - другу Виктору, с его рейтингом и вообще - политическим фасадом. С одной стороны, работа была довольно хлопотной, поскольку пациент оказался еще веселее друга Владимира, просто классическим уркой, но с другой стороны, там платили столько, сколько скажешь, и туда, куда скажешь. И Паша - не устоял. Он решил не обращать внимания на предрассудки, связанные с тем, как плохо заканчивают не только отдельные персонажи, но и огромные страны, если откровенно вредят Украине.

И вот прошло время и Манафорт получил возможность подумать об исторических параллелях, мистике и прочих вещах, поскольку сидит он в городской тюрьме и ждет своего приговора именно по эпизодам, связанным с Украиной. Теперь-то он наверняка понимает, с чем были связаны выбросы углеводорода в Москве, когда он там гостил, поскольку такие же сероводородные выбросы стоят и в его камере.

Что характерно, еще вчера он был вальяжным миллионером, имеющим дорогую недвижимость, десятки миллионов на счетах, прочие атрибуты успеха в американском бизнесе и политике, а главное, практический карт-бланш от президента США, которого он привел к победе на выборах. Он мог стать кем угодно в новой администрации, но теперь мечтает лишь о том, чтобы его перевели из городской, совершенно неудобной для длительного сидения тюрьмы, в тюрьму федеральную, с большими площадками для прогулок и спорта. Вот так быстро изменяется масштаб запросов и объем власти. Еще вчера он мог сказать Януковичу, что он должен делать и тот - безусловно это сделал бы, а еще - он давал советы будущему президенту США и тот - тоже делал, как он советовал.

В общем, из серого кардинала всего мира он превратился в 69 летнего старика, которому адвокаты обещают пробить самый минимальный срок, по его многочисленным подвигам, то есть - лет 8-10. Это при том, что им действительно удалось отбить 10 из 18 выдвинутых обвинений. Но для этого ему пришлось пойти на сделку и если вдруг нарушит ее условия, то все десять - вернутся в зал судебного заседания, и тогда - десяткой дело не ограничится. В общем, он уже представляет, как он будет выглядеть в конце своего срока, когда стукнет 80. Хотя - не факт, что до конца срока удастся дотянуть. Уже сейчас Манафорт присутствует на судебных заседаниях в инвалидной коляске, поскольку у него что-то случилось с ногой.

Теперь он бьет на жалость, и через адвокатов просит ускорить рассмотрение дела и не тянуть с приговором до февраля, а ведь в начале процесса он играл роль денди и пытался излучать уверенность в положительном исходе процесса. Тогда судьей Эллис было вынесено постановление, которое обязало Манафорта являться в суд не в дорогом костюме, а в судебной робе, и похоже, у Пола что-то сломалось внутри и теперь он предстает перед судом во все более и более жалком виде.

Но перспектива выйти на волю 80-ти летним стариком не самое неприятное. Надо будет хорошо подумать о том - куда выходить. Пока он катается в суд на коляске, местные власти получили разрешение на конфискацию его имущества, в размере 15 млн. долларов, нажитого непосильным трудом. Похоже, что на счетах этой суммы не оказалось, и потому конфискации подлежит и его элитная недвижимость, в том числе - в знаменитом Трамп Тауэре и дом в Гемптоне, где его и арестовали.

Вся эта печальная история просто не могла бы состояться, если бы его черти не занесли в Украину, где он по просьбе московских друзей помогал деятелю, который два раза получал свой приговор, правда не за спрятанные от налогов миллионы, а за шапки, но все равно. Если бы Манафорт почитал исторические очерки об Украине, то вряд ли согласился бы на такую халтуру.

Но кто после него поймал букет, Янукович или Путин - пока не ясно, а ясно лишь то, что им некуда деваться. Судьба неотвратима. В общем, последней империи пора бы и приготовиться.

ЛО
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Вот почему очкует и истерит сРаша :
Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.http://www.proua.com/digest/2008/08/18/121502.html)

Почему "до 1997 года"? Потому что еще Горбачев прекратил изготовление новых ядерных зарядов, а у последних старых советских зарядов гарантийный срок эксплуатации закончился в 90-х. "Как Россия, так и США практически уже больше 10 лет не производят ни оружейного урана, ни оружейного плутония. Где-то с 1990 года все это прекращено" (В.И. Рыбаченков, советник Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ, http://www.armscontrol.ru/course/lectures/rybachenkov1.htm). Насчет США советник "вводит общественность в заблуждение", а вот то, что при Горбачеве в СССР было полностью свернуто производство оружейного урана и оружейного плутонии, это как раз правда.

Чтобы не было соблазна делать новые ядерные заряды для баллистических ракет, американцы заключили с руководством Минатома РФ "очень выгодную" сделку (на 20 лет!). Американцы покупали оружейный уран из российских старых боеголовок (обещали затем купить и плутоний), а взамен были остановлены российские реакторы, вырабатывающие оружейный плутоний. "Минатом России: основные вехи развития атомной отрасли": "1994 - Принятие Правительством Российской Федерации решения о прекращении выработки оружейного плутония". (http://www.minatom.ru/News/Main/viewPrintVersion?id=1360&idChannel=343)

На России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. На России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с не работающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено, сдано в металлолом. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов давно утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. Да и позволят ли РФ американцы запустить вновь реакторы для получения высокообогащенного оружейного плутония? Россия поставила уникальный эксперимент по разрушению техносферы современного техногенного общества, при сегодняшнем режиме техносфера тает прямо на глазах, общество теряет технологии, инфраструктуру, и главное - людей способных работать не продавцами. РФ вполне закономерно превратилась из страны обладающей ядерным оружием, в страну потенциально способную им обладать, статус изменился с реальной сверхдержавы на статус потенциальной сверхдержавы, а это принципиально меняет российские отношения с другими странами.

Почему с РФ церемонились до недавнего времени, а не прихлопнули в конце 90-х? После истечения гарантийного срока эксплуатации ядерные заряды способны еще некоторое время взорваться. Пусть это будут не взрывы той мощности, на которую они были рассчитаны ранее, но если снесет несколько кварталов в Нью-Йорке и погибнут сотни тысяч человек, тогда американскому правительству придется объясняться. Поэтому американскому министерству энергетики американское правительство выделило самые мощные суперЭВМ, официально объявив - для моделирования учеными процессов деградации в ядерных зарядах, единственное, о чем "позабыли" сообщить СМИ, что собирались моделировать процессы деградации не в американских зарядах, а в российских. Игра стоила свеч и на эти цели денег не жалели, американская элита хотела знать точно - когда гарантированно не взорвется ни одна российская ядерная боеголовка. Ученые дали ответ, и когда расчетное время подошло, американская политика в отношении Эрефии изменилась столь же принципиально, как и российский ядерный статус. Кремлевских правителей просто послали на три буквы.https://oleg-leusenko.livejournal.com/776979.html
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Бородатый фейковый баян.
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Законы физики для некоторых тоже бородатый фейковый баян. Может , как и я , тоже ссылку кинешь на баян? Подожду малёк, гугл тебе в помощь!
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Только один вопрос. Выходит (по законам физики) у США ядерное оружие тоже уже испортилось?
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Ты реально тупой? Статью читал? или только первое предложение? Я тебе разжёвывать не нанимался, у рабов слуг нет. Если ты не можешь осилить пару абзацев текста, так какого хрена берёшься судить о физических законах? Жуй "Орбит", грызи сэмки, бухай, и не засирай мне ленту, может тогда тебя за дурака и не примут.
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Изотопный состав меняется крайне медленно. Дело в другом. Ядерное взрывное устройство содержит источники питания, полимеры, электронику, взрывчатые вещества. Под воздействием радиации всё это "портится", подвергается охрупчиванию, радиохимической деградации. Надо обслуживать, менять части, утилизировать и т.д.
Всё это стОит больших денег. ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ.
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Суть вопроса в способности мордера обогащать залежалый с 70-х, 80-х годов оружейый плутоний - это главная причина для сомнений в боеготовности ЯО сРашы, в сети много инфы на эту тему, кроме того , нужны специалисты по обслуживанию, многие из них ещё с советских времён жили и работали в Украине, своих у кацапав не хватало , а новых не подготовили. Очень много блефа у сРаши с ЯО и ещё больше проблем, хотя я согласен с тем, что даже при таком состоянии дел, пуйло, при желании способен уничтожить Землю.
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Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил о намерении разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он объяснил это решение тем, что договор нарушила Россия, а США "не собираются принимать" этот факт и выйдут из неработающего соглашения.

США "не собираются принимать" этот факт и выйдут из неработающего соглашения.

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей давности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру".

24 авг. 2017 г. - В США выделили $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения.

Те́ндер - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров( $ 1,8 миллиарда)

Приз - победителю! $ 9 000000000
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Что сказать.. Много "букофф"...НО, что самое главное, "правильно написанные". "великих рассеянцев " начало "колбасить"
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а что кацапчики сразу обосратушки? у меня дежавю - кажется кто то подписывал Будапештский меморандум и Договор о ДРСМД? и что положения о меморандуме твоя рашка выполняет? а кто ракеты С-300 и С-400 по миру распостраняет? так что хуйло фарисей, лицемер и просто киздун!!!! кричите кацапы о том что путенбох!
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американцы какие то сыруны, да возьмите да пальните по рассее.....
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так они же не хотят чтобы кацапы в рай попали......хуйло не прав был - рашистам место только в аду!
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нет нужды. россияне сами все сделают. и эшафот и виселицу. хорошо бы еще Поклонскую обвинителем, но это - опционально.
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Зачем? Хуйлопитеки сами себя перестреляют. Надо просто подождать.
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Могу подсказать, какие меры вам принимать. Собирайте вещички в путинский "рай".
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А зачем в раю "вещички"? Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9345 Налегке, руки в бруки и вперед!
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таки быть ракетной базе НАТО под Харьковом...
там за Валками есть очень холмистая местность.. очень просится
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Непросто буде Трапму: від один, а путінів - 5 чи 6.
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ты не прав - там 140 млн. хуйлов, сам главный хуйло недавно хвалился....
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В РФ пригрозили! Охренеть!) Заберите у них шляпы, а то нажрутся сейчас...)))
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Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4781

Это на мокшанском называется адекватной ответкой.
Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6480
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После того, как кацапская срань нарушила Будапешский договор, украла Крым и кусочки Луганской и
Донецкой обл- никакие договора с парашей можно не соблюдать. Никакие. А тявкание коняк, моли и т д с параши нужно просто игнорировать. Санкции против параши, всякие исключения из мировых клубов , запреты на их поездки по всему миру должны стать нормой.
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А контрзаходи це нові мультики намлювати про нев,іпенну гвинторогу зброю 121 покоління ?)
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та примите уже.
бульдозеры нужны?
недорого.....
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ковш и гусеницы, по желанию клиента, могут быть заточены на помидоры, персики, гусей...
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в последнее время рассеи приходиться слишком много принимать)) печень явно не выдержит))
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Хуйлостан высказывает глубокую озабоченность? Да неужели. Ты сатри.
----
Двое гопников "с раёна" сидят на корточках в подворотне, курят.
Первый: Сышь, Серый, пошли прошвырнёмся по раёну, а кого встретим - ипло набьём. А то скучно...
Второй: О, тема! Стоп, а если он нам набьёт?..
Первый: А нам то за что???
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По деревне мы проходим в девяносто пятый раз,
Неужели нам, ребяты, по шеям никто не даст? (с) (рузге частушка)
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Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

МИД РФ лучше не надо. Вы уже столько на приминяли, что племена РФ уже оптикают от вашего поноса ...

"Люди" атакуют мусорный бак. В который выбросили просрочку.

https://www.youtube.com/watch?v=6xx8Hiybm_U

Атака россиян на мусорные баки "перед победой над НАТО" | Факты

Для самых образованных кацапов вот это ..

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Ну что кацапчики,а как же НьюЙорк и Лондон там,всякий ядерный пепел,а?))
Что,теперь язык в жОпе и динамо,типа дядя не бей,прости засранца ?)))
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Да здравствует гонка вооружений. Пушки(ракеты) вместо масла. А то зажрались мацковские пенсы, пора на репу с брюквой переходить
Слова США щодо виходу із договору про ліквідацію ракет - шантаж, доведеться вживати заходів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4258
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придется принимать меры, - МИД РФ... Еще пару тыс.гектаров Сибири китайцам отдадут... Слова США щодо виходу із договору про ліквідацію ракет - шантаж, доведеться вживати заходів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8997
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во во, уже Болтон для русни как соломочка спасения, а ведь с начало его крыли руцкофобом и высказывалис весма негативно.
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США о выходе из договора о ликвидации ракет

Жалко что Украина не может присоединится, но в этом виновато само США ..Если бы Украина оставила ядерное оружие, то оказалась бы в изоляции - экс-посол США.
Жалко что мир так и не понял, что угроза мира на Земле не Украина а так называемая россия. Теперь мир пожинает плоды своей не дальновидности ...
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Война на Донбассе: При штурме луганского аэропорта армия РФ ...

США и Британия нарушили Будапештский? Нарушила!
Тогда - Украина может за год вернуть себе ядерное оружие - Мнения ...
Одни из самых богатых земель мира не должны оставаться без защиты, как от агрессоров с Востока так и дермократов с Запада. .....

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На россии заморозят счета американцев
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Слова США щодо виходу із договору про ліквідацію ракет - шантаж, доведеться вживати заходів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 298 винтовка

На россии заморозят счета американцев
21.10.2018 13:27
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Это такой новый анекдот?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСлова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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