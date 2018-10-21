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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Аваков (2581) Днепр_город (2518) МВД (7653) охрана (586) Филатов (246)

 Мэру Днепра Филатову предоставили личную охрану

Министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.

Об этом "Українським Новинам" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения, - Филатов попросил Авакова и Луценко предоставить ему охрану

"Да, предоставили (охрану Филатову. - Ред.)",- сообщил министр.

При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о подозрении, что против него могут готовиться либо провокации, либо покушение, и попросил главу МВД Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.

Источник: https://censor.net.ua/n3092491
 
   
 Топ комментарии
 
Днепр даст нужные голоса на выборах, что не понятно?
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Мне не понятно. Какие голоса, на каких выборах, за кого? И почему весь город Днепр, в котором живут много очень разных (слишком разных!) людей, кто-то объединил в один голос?
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А мне тогда что делать? Со мною СТОЛЬКО НЕСОГЛАСНЫХ... И спереди, и сзади, и по бокам...
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И кто за ним охотиться. Беня, которого легко и непринужденно предал тире продал?
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Беня наворовал в Украине миллиарды и бегает по Европам и Израилям .
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Так этот Филатов из Бениной банды. Думаете он весь такой чистенький?
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Днепр даст нужные голоса на выборах, что не понятно?
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Мне не понятно. Какие голоса, на каких выборах, за кого? И почему весь город Днепр, в котором живут много очень разных (слишком разных!) людей, кто-то объединил в один голос?
 показать весь комментарий
 
 
А мне тогда что делать? Со мною СТОЛЬКО НЕСОГЛАСНЫХ... И спереди, и сзади, и по бокам...
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Скучно, девочки... Почти месяц - ни одного нового эпитета... 148 - как заглохло...
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При чем тут оскорбления? Просто дискуссия, ничего больше.
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Ежу понятно, появляйся на горизонте! Меру Дніпра Філатову надали особисту охорону - Цензор.НЕТ 4350
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з такою пикою тільки охорону просити....
мабуть голодує
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Да товаришчь. Не только он голодуе, а и вся Украина
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На Дніпропетровщині знайшли кам'яного ідола, переробленого на хрест.

У Дніпропетровській області студент студенти ІІ курсу КНУ ім. Т.Г. Шевченка виявив кам'яного ідола переробленого на хрест.

Він вкритий християнськими та язичницькими символами і це перша подібна знахідка істориків.
Історики припускають, що фігура у понад 2,5 м заввишки є язичницьким ідолом, якого на початку XIX ст. переробили на православний хрест.Зараз фігуру перевезли на дослідження та зберігання до Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.ФОТО. ВІДЕО http://www.istpravda.com.ua/short/2018/10/20/153111/
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нормальный мужик, большенький, судя по фотке...
такие на вес золота - нужна охрана.
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евреи поддерживают меры государства.....
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На него реально идут наезды с лугандонии и дамбвавэ, плюс вилкуленок скулит, на расию хочет
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В Украине нельзя подать заявление в соответствии со статьёй УК об угрозе жизни и здоровью?
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Кто Вам такое сказал? Нужно только его чем-то обосновать... Письмом, СМС-кой, даже на телефонный звонок сослаться... (Только учтите - ваше заявление разрешает полиции поставить на прослушку все ваши контакты - комп, телефоны...).
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Никто не сказал, это был ответ на зраду...
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Странно... Никто не прицепился к "кацапской" фамилии... А по мне - "Неважно, какой масти кошка... Лишь бы хорошо ловила мышей...". Донцов тоже был "кацапом"... А Филатов, помнится, неплохо "развернулся"... Люди говорили, немало в городе сделал хорошего...
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Так и есть, стройки ремонті полнім ходом.
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Я - Днепрянка, если что. Город строится и ремонтируется повсеместно.
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Особенно новый мост. Уже пол года пол нему нельзя проехать. А асфальт такой положили , что в нем монеты утоплены.
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Ну транспорт то ездит, значит проехать можно. Но проехать по мосту действительно крайне хлопотная задача.
Кроме моста, в городе хватает и других "раскопок".
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Хватает. В Днепре нет транспортного коллапся по простой причине. Транспорта стало в несколько раз меньше
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Мне нужна госохрана, ну очень. Так как бедный своей не могу позволить. Это просто пи..ец. судя по его "нищенскому проживанию" он не только может себе охрану нанять но и армию.
Если кому то захочется противоречить моим словам, посмотрите декларации и вообще жизнь филатова.
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У госохраны больше полномочий и возможностей чем у частной.
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что то евреи зашевелились..... неужели погром надвигается.....?????
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Заворовался сука уже по самые немогу, теперь терпилу из себя, мразь, строит.
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Это активистам не дают охрану, а Филатов угоден власти, поэтом ему можно.
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Есть своя личная охрана, есть назначенный тем же филатовым беркутовец, почему все украинцы со своих налогов должны оплачивать охрану такого "ценного" кадра?
2017-05-28 00:33:00

Меру Дніпра Філатову надали особисту охорону - Цензор.НЕТ 8717Мэр Днепропетровска Борис Филатов назначил командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция".

"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана - Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами", - написал Филатов в фейсбуке.

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Чует гнида что скоро уконтрапупят как пса бешеного в подворотне. Знает за что видать...скотина зажравшаяся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэру Днепра Филатову предоставили личную охрану
 
 
 
 
 
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