 Мэру Днепра Филатову предоставили личную охрану

Об этом "Українським Новинам" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Да, предоставили (охрану Филатову. - Ред.)",- сообщил министр.
При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о подозрении, что против него могут готовиться либо провокации, либо покушение, и попросил главу МВД Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.
мабуть голодує
У Дніпропетровській області студент студенти ІІ курсу КНУ ім. Т.Г. Шевченка виявив кам'яного ідола переробленого на хрест.
Він вкритий християнськими та язичницькими символами і це перша подібна знахідка істориків.
Історики припускають, що фігура у понад 2,5 м заввишки є язичницьким ідолом, якого на початку XIX ст. переробили на православний хрест.Зараз фігуру перевезли на дослідження та зберігання до Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.ФОТО. ВІДЕО http://www.istpravda.com.ua/short/2018/10/20/153111/
такие на вес золота - нужна охрана.
Кроме моста, в городе хватает и других "раскопок".
Если кому то захочется противоречить моим словам, посмотрите декларации и вообще жизнь филатова.
2017-05-28 00:33:00
Мэр Днепропетровска Борис Филатов назначил командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция".
"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана - Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами", - написал Филатов в фейсбуке.