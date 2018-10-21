 Мэру Днепра Филатову предоставили личную охрану

Об этом "Українським Новинам" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

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"Да, предоставили (охрану Филатову. - Ред.)",- сообщил министр.

При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о подозрении, что против него могут готовиться либо провокации, либо покушение, и попросил главу МВД Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему личную охрану.