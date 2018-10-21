 Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время чата на "Главреде" рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).
По его мнению, в Москве, видимо, надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся.
"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", - отметил архиепископ.
По словам Евстратия, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.
"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", - заключил он.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
П.С. Дурня ты в зеркале каждый день видишь, щегол...)
Так Томос, говоришь, это - просто купил билет, садись и едь на своём месте?
А у нас же, как видим, всё по-другому..
Как просто опустить верунов: выбери - мощи, Пиплия, кадило, или винтовка с патронами.
гооорчичнооое зеееерноооо вееееры бла-бла-бла
P.S.
В 2010 году его сам Барыга пригласил в Украину и похлопотал перед Януковичем о предоставлении ему гражданства (не иначе, как по настоянию своих ленинградских сватов и Путина).
Теперь демонстрацией "активной борьбы за Томос" ПОПа-"Лолита" хочет отвести от себя подозрение, что тесно сотрудничал с КГБ-ФСБ и продолжает это делать сегодня.
Тогда и мы поймем почему у нас пять лет "мира и торговли с агрессором", и почему в стране нет никаких реформ а полно агентуры, диверсий и на лицо ликвидация патриотического и добровольческого движения.
И про томос...
Его надо было получать еще в 2014 году... Просто сейчас Барыге уже некуда деваться (когда народ возмутился) вот он и заегозил жопой.
Если кому интересно как немытая клоака параша столетиями воровала наши сокровища и разворовывала наши исторические реликвии, ОЧЕНЬ рекомендую клёвый док. фильм - расследование (офигеете):
Украина. Возвращение своей истории.
https://youtu.be/j3LhEdsdAo8
теоретически, сейчас все церкви Украины под омофором Фанара, поэтому в случае упёртости Варфоломей сам может созвать Собор в Киеве
кто не явится - выгребает самостоятельно
вірянамиприхильниками РПЦ
Просто головний тормоз країни - це Барига "томосний". Якщо його прибрати з цього процесу і поставити таке завдання лідерам українських ОПГ, то через тиждень ми матимемо реальне об'єднання а через два-три тижні Томос...
Будем надеяться, что и Иерусалим скоро будет под запретом