 Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время чата на "Главреде" рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

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По его мнению, в Москве, видимо, надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся.

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", - отметил архиепископ.

По словам Евстратия, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", - заключил он.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.