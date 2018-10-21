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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кремль (475) Россия (70797) РПЦ (452) автокефалия (213) Томос (34) Евстратий (Зоря) (21)

 Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря)

Утверждение единой автокефальной поместной церкви в Украине ставит крест на возможности РФ реализовать неоимперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время чата на "Главреде" рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

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По его мнению, в Москве, видимо, надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся.

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", - отметил архиепископ.

По словам Евстратия, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", - заключил он.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092486
 
   
 Топ комментарии
 
Ахахаха)))) мокша, не плакай - пуйло тебя в "рай" отправит😂
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даунбасец, твой дом - подвал, так что твое вяканье кроме смеха ничего не вызывает))))))
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Ваш котел, кацапе, ще попереду. Він буде 1 (один) "на всєх"... його уже розігрівають.
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даунбасец, твой дом - подвал, так что твое вяканье кроме смеха ничего не вызывает))))))
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Звичайно, що історія повторюється. Тому Крим повернеться під український контроль.
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Не годуйте троля. Це той самий хлопчик Нікіта якого ху*ло поцілувало у пупок.
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Ваш котел, кацапе, ще попереду. Він буде 1 (один) "на всєх"... його уже розігрівають.
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Ахахаха)))) мокша, не плакай - пуйло тебя в "рай" отправит😂
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Не годуйте троля. Це той самий хлопчик Нікіта якого ху*ло поцілувало у пупок.
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Попы за майно дерутся.
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ви. ХЛОПЦІ. 9упц кп і автокефальна церква менше триндіть. А ШВИДШЕ ДОМОВЛЯЙТЕСЬ І СКЛИКАЙТЕ об"єднуючий СИНОД. Хуйло не буде просто сидіти і нічого не робити, падло, скорше всього, вже склало план дій по недопущенню томосу для України. Тому менше слів - більше дій і не затягувать з синодом...
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Поскольку УПЦ КП сейчас больше времени уделяет титулу своего карманыча, они хотят не объединения, а вхождения УАПЦ к ним на их условиях... А томос - то такэ, тут главное места у кормушки не лишиться...
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Дурень, он наоборот понизил себе титул для других концессий, чтобы договариваться. Это был очень важный вопрос. Тут раз-и-в-дамки не проходит - важна последовательность и непрерывность процесса.
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Да понятно, как и везде - процесс есть, результата нет.
П.С. Дурня ты в зеркале каждый день видишь, щегол...)
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Когда делаешь бражку, всё время матерись, что в процессе самогона нет.
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Згоден, що треба швидше провести об'єднавчий собор. Але щодо плану ху*ла, то як кажуть у народі: "зробить він нам в сраці кисле". Все на що він здатен, зроблено, а саме РПЦ розірвала зв'язки з Константинополем і перетворилась в секту. Це щось на зразок душити трактором помідори і сир з Європи.
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А провокації будуть(на жаль)...ця плішива мерзота не дасть спокій Україні доки не здохне
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Если что и противостоит этой недоимерии, так это украинский народ... А попы? Для всех них всякая власть от бога, и переобуваются они очень быстро...
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Даже в паРаше есть те, кто утверждает, что синодный перевод неверен, а точная фраза - "не есть власть, если не от Бога".
Так Томос, говоришь, это - просто купил билет, садись и едь на своём месте?
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...убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот - тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их...

А у нас же, как видим, всё по-другому.. Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 5600
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Когда церковь превращается в инструмент агрессора, с помощью властей агрессора, тогда и противодействие ведётся при помощи на другом уровне.
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Надо ее подключить к центральному отоплению Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 8856
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Дійсно, що у багатьох росіян і їх посіпак в Україні від цього напади неконтрольованої злоби.
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Эта Зоря может молиться хоть до у*рачки, но в лес с собой возьмет винтовку, а не Пиплию.
Как просто опустить верунов: выбери - мощи, Пиплия, кадило, или винтовка с патронами.
гооорчичнооое зеееерноооо вееееры бла-бла-бла Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 7519
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Як на форумі тепер можна легко побачити вірян РПЦ! Автокефалія Української церкви повністю перекреслює неоімперські плани Кремля, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4884
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Розумію що релігійні переконання різні (хоч деяким це незрозуміло), але лише злобні висловлювання викривають прихильників РПЦ.
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Їх можна побачити і почути ( вірян РПЦ) бо смердять кацапнею і фекаліями 😀
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Автокефалія це безперечно добре - але все більше людей цікавить банальне питання чи переживуть вони цю зиму тому що вже дуже багатьом приходиться відмовлятись від гарячої води я вже не говорю про мясо чи більш менш пристойну одежу. А "потужні" реформи все пруть і пруть в усі дірки!!!
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Ну на пол вареника, надеюсь, зубожилим хватит?)))
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На 1,5 гр цены на газ подняли , а ты это расписываешь как апокалипсис украинского разлива , вот когда первый рах до 7 гр подняли , вот тогда проблематично было , даже психологически .Газ на авто вон с 13,5 до 16, 5 подорожал за 3 месяца и не фига, все матюкаются но меньше машин на дорогах не стало .
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все перемешалось в доме облонских- автокефалия, нищета, кадила, новые цены на газ- палата №6
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Бггг)) да, мокша, мы опять зимой замерзнем - ты главное в это верь,всеми своими скрепами и лишней хромосомой верь, как и в то, что америка скоро загнется, там глядишь и пуйло вас, мокшан, в рай отправит)))))
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да, как то неожиданно все это вышло для гебни. Гундяй получит выговор на Лубянке.
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Наконец на 5 году войны Барыгу заставили принять закрон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Теперь "воры в законе" будут контролировать украинские ОПГ и УПЦ МП только по телефону и только через "екс-петербуржца" Новинского...
P.S.
В 2010 году его сам Барыга пригласил в Украину и похлопотал перед Януковичем о предоставлении ему гражданства (не иначе, как по настоянию своих ленинградских сватов и Путина).
Теперь демонстрацией "активной борьбы за Томос" ПОПа-"Лолита" хочет отвести от себя подозрение, что тесно сотрудничал с КГБ-ФСБ и продолжает это делать сегодня.
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Думаю уже после того, как Петра "Томосного" мы "посадим с конЬфиксацией", и "пропустим" Новинского "через полиграф", мы узнаем кто попросил сватов Барыги познакомить последнего с Новинским, сколько Новинский за эту услугу "отвалил" роственничкам нынешнего Президента...
Тогда и мы поймем почему у нас пять лет "мира и торговли с агрессором", и почему в стране нет никаких реформ а полно агентуры, диверсий и на лицо ликвидация патриотического и добровольческого движения.
И про томос...
Его надо было получать еще в 2014 году... Просто сейчас Барыге уже некуда деваться (когда народ возмутился) вот он и заегозил жопой.
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Немытая параша УКРАЛА около 250 останков наших князей, забрехала и пыталась стереть из памяти лики Мазепы, Ярослава Мудрого, а мощи его жены Ингигерды якобы хранятся в Новгороде под именем святой Анны...вся история параши придумана, потому и ставят памятник Владимиру в Москве путикантропы, забрехивание продолжается...
Если кому интересно как немытая клоака параша столетиями воровала наши сокровища и разворовывала наши исторические реликвии, ОЧЕНЬ рекомендую клёвый док. фильм - расследование (офигеете):
Украина. Возвращение своей истории.

https://youtu.be/j3LhEdsdAo8
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Але засновник Москви Юрій Долгорукий похований в Києві у церкві Спаса на Берестові.


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Вы для начала Собор соберите и договоритесь между собой. А с учётом нашей многовековой традиционной неспособности договариваться МЕЖДУ СОБОЙ это представляется мне еще более сложным, чем само получение Томоса.
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не боись - экзархи вырулят процесс
теоретически, сейчас все церкви Украины под омофором Фанара, поэтому в случае упёртости Варфоломей сам может созвать Собор в Киеве
кто не явится - выгребает самостоятельно
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тем более церковь для этого уже выделили Фарфоломею
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Да мне чего бояться?) Но я ж об этом и говорю - опять за нас как во всей нашей истории кто-то с кем-то будет за нас договариваться и решать. Акцентирую внимание! КТО-ТО с КЕМ-ТО БУДЕТ ОПЯТЬ РЕШАТЬ НАШУ СУДЬБУ! Не мы, а кто-то. От этого все наши исторические проблемы - то булаву поделить не можем, то УНР сохранить, то оппозиция не может посады поделить и приходит из засады такой себе гопник Янукович (с Хуйлом за спиной) и всё сразу делит. За нас. И все потому, что между собой не можем договориться.
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Як багато "атеїстів". Якщо автокефалія не важлива і є нагальніші проблеми, то чому ж від цієї теми мордор і деяких дописувачів так тіпає? Автокефалія Української церкви повністю перекреслює неоімперські плани Кремля, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5699
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Саме тому, що більшість із дописувачів є вірянами прихильниками РПЦ Автокефалія Української церкви повністю перекреслює неоімперські плани Кремля, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 588
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Просто ходишь в собор, что ближе к дому. И все красивые памятники архитектуры захвачены. Ничего личного.
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Я давно зробила свій вибір, свідомо. Обридла безпідставна грубість служителів МП. Хоча всіх їх священників під одну гребінку не гребу. Є й добрі, але мало
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Насправді все дуже просто...Більшість вірних навіть не знає,у яку церкву ходять...Аби зверху хрест,а вони християни і щоб було ближче до дому...Різниця для них що в католицькій можна сидіти,а в "руській" жінкам треба надівати хустку...І усі ці зворушення на тважі і сльози при згадці про єдину помісну - то зворушення не надто розумних людей...Хоча я впевнений,що Єдина Помісна Церква в Україні все таки буде...Так само я впевнений,що зберережуться і лишаться як Православна Київського патріархату,так і Автокефальна...Ну і Московський патріархат,само собою..І будемо мати чотири церкви замість трьох і збережеться надія на об"єднання...І це дуже добре,тому що мати вибір - ознака розвинутого суспільства і демократіі...А от коли все "об"єднати і зігнати докупи всіх християн,сектантів,іудеїв,мусульман і атеїстів - то це вже ознака чогось іншого...Як казав один "єто шото одно,а вотето шото совсєм другоє"...
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Ви, пане, або "не куріть" або, коли "курите", то не сідайте за комп.
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Московского патриархата в Украине больше не будет , будет РПЦ без вариантов со статусом иностранной церкви . И если в крупных городах люди особо не парятся чей храм , то в селах очень хорошо знают чей поп , по тому там эти вопросы будут решаться быстрее .
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Приберіть з України "воров в законе", замініть їх контроль над українськими ОПГ "мусорським", як це робиться в усьому світі, позбавте громадянства Новинського і видворіть а краще посадіть для обміну на Сенцова (бо є за що) - і на другий день всі церковні ієрархи скажуть, що домовились.
Просто головний тормоз країни - це Барига "томосний". Якщо його прибрати з цього процесу і поставити таке завдання лідерам українських ОПГ, то через тиждень ми матимемо реальне об'єднання а через два-три тижні Томос...
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Будет просто МПС, без всякого УПЦ.
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На Афон ни ногой https://www.bbc.com/russian/features-45881801
Будем надеяться, что и Иерусалим скоро будет под запретом
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Автокефалия Украинской церкви автоматически переводит кацапских попов в рай.Как завещал кацапский карлик . Автокефалія Української церкви повністю перекреслює неоімперські плани Кремля, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9425
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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