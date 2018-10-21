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Все про:КГГА (2098) Киев (16635) отопительный сезон (171)

 Массовая подача тепла в многоквартирные дома Киева началась, - КГГА

В Киеве 20 октября из-за похолодания начали массово подключать многоквартирные дома к централизованной системе отопления.

Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Он отметил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируют больше всего повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.

"Именно в этих районах коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - отметил Пантелеев.

По его словам, с 15 октября к отоплению были подключены 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.

Источник: https://censor.net.ua/n3092483
 
   
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Можливо, бо про інші райони я не чув. А у мене практично у кожному районі Києва є родичі.
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Лукавлять, щоб їхній родич не заздрив. У Дарницькому районі вже є.
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В Деснянском ещё нет. Но с появлением горячей воды стало веселей. Набрал в бутылку и грею руки.
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Якщо є пляшка, то розумію чого ти не мерзнеш Масова подача тепла в багатоквартирні будинки Києва почалася, - КМДА - Цензор.НЕТ 3313
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вообще-то я завязал с алкоголем, когда ещё был жив Дорогой Леонид Ильич... Масова подача тепла в багатоквартирні будинки Києва почалася, - КМДА - Цензор.НЕТ 5799
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Багато хто у ті роки тільки почав - з горя, бо таки непогано жилося.
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Сначала пойдет тепло. Потом пойдут платежки с новыми тарифами. И не будешь знать , плакать или смеяться.
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Он нищеброд он мне 1000 баксов проспорил и не хочет отдавать!
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Вірю, але тепер треба до нього направити "рєшал". Віддасть гроші з відсотками Масова подача тепла в багатоквартирні будинки Києва почалася, - КМДА - Цензор.НЕТ 6991
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Вот продолжение
Владимир
Пономаренко 2f5552a6

 Я тебе написал что гос
долг был при Азирове 142 милиарда при Гросмане 74 милиарда долларов

Дон Серхио

 Это данные с твоего
сайта по 31.12.2013

Станом на 31 грудня 2013 року державний та гарантований
державою борг України становив 584.369.660,00 тис.грн. або73.110.178,91 тис.дол.США, в тому числі: державний
та гарантований державою зовнішній борг - 300.280.934,53 тис.грн. (51,39%
від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 37.567.988,81 тис.дол.США; державний та гарантований державою внутрішній
борг - 284.088.725,47 тис.грн. (48,61%)
або 35.542.190,10 тис.дол.США.

06.10.2018 22:02

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Мне нравится Так какой госдолг при Азирове и Гройсмане ??????
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Закрой рот соевый. Вот, кто и что ставил
А эти прям все время
отдавали ???? Тогда почему долги выросли с 72 млрд.дол до 77 млрд. Я бы тоже
так отдавал.....

06.10.2018 20:26

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нравится 2 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Давай на штуку гринов
поспорим что долг стал меньше чем при Азирове?

06.10.2018 20:28

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нравится Владимир
Пономаренко 2f5552a6

 Я тебе написал что гос
долг был при Азирове 142 милиарда при Гросмане 74 милиарда долларов

Дон Серхио


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Ниже, я тебе козлу выставил, кто и что ставил, так , что соевый. Жуй опилки......
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Оснавная часть населения Украины бедная......
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В ідеалі - скасування субсидій, відбирання житла за борги і десятки мільйонів квадратів житплощі знайдуть нових власників задешево Це буде оголошено найпереможнішою реформою й нагороджено парою мільярдів кредиту мвф
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Ну, "почалась" абсолютно не значить, що "з'явилась"...
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у нас +4 с утра, потом может продолжение золотой осени, а может и нет. Тепла в квартире нет ибо сама включаю, когда захочу. Пока не хочу, дорого.
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Скільки треба платити в місяць за опалення?
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уже так же, как и здесь. в пределах 120 евро.
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я спросил сейчас, мне ответили
За отопление - 40 евро, холодная вода - 8, горячая вода - 25, сточные воды - 45, электроэнергия - 47, услуги домоуправителя - 34 евро, налог с недвижимости - 38, вывоз мусора - 12,50, телефон и интернет - 30, остальные расходы - 90 евро. Общая сумма - 370 евро. Если очень холодно, где-то сто евро. это квартира 75 м2
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Здавати квартирантам не збираються? Вигідні ціни - можна вселятись.
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да. у них вообще с очисткой воды всё серьезно
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это если своя квартира, только налог годовой выше и здесь мало кто покупает.
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стоимость квартиры одна, а потом идут коммунальные услуги, можно с электричеством можно и без, но отдельно за отопление здесь пока нет такого. Значит так-свет-55 евро и вода с отоплением 80 евро. Учтите, я одна живу, а так было бы дороже, ну и квартира 600 евро. Это составляет 30% от чистой моей зарплаты.
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удивляюсь тому что есть идиоты которые верят заявлениям чиновников! исходя из заявлений в Киеве уже неделю назад всем подали гарячую воду... как говорится идите откройте кран и не верьте свои глазам и рукам оттудова идет гарячая так сказал чинуша!! Так что не думаю что по отоплению будет по другому!!
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фразу всем расшифровать или сам дотуркаешь?!!
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вижу великий интелект из тебя прет неудержимо
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Ну і навіщо? Щоб здерти з людей за на півмісяця більше грошей, чи збільшити їх і так не маленький борг? Невже комусь особливо холодно в квартирі зараз? Ще тиждень- два можна й потерпіти, і якже закон, де включенню має передувати не менш як три дні +8 середьньодобової температури?
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люди есть разные, одни и в -10 могут в труселях гулять по улице а другим и +20 уже противопаказано!!
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у нас до сих пор в основном управляют обезьяны Москвы, а там уже давно все включили, так что на всякие законы можно забить
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Я пользуюсь индивидуальным отоплением, на много теплее и выгоднее, чем централизованное.
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З таким прізвищем як у Вас, можна зимувати і без опалення.
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Недано узал, что в США используют оборгв домов по инейски. Вырывают вокруг дома канаву, чем длинней и глубже тем лучше. Зарывют в нее трубу так, чтобы один конец был в доме, другой на улице. Зимой греет, летом прохлада.
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в погребе температура постоянная зимой и летом.
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Дякую що ви це мені розповіли. Перший раз чую. Це де саме так?
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А у мене вже другий день швидкість Тирнету 1.0 Гбіт/с. Странна аднака. Може це замість опалення?
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Або замість нормального швидкісного Інтернету. Масова подача тепла в багатоквартирні будинки Києва почалася, - КМДА - Цензор.НЕТ 9356
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А це і є швидкісний при такій швидкості.
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Эй, агенты кремля, если бы не подняли цены на газ, то у нас бы сейчас не было честных судов, продолжали ли бы взрываться военные склады, вместо дорог были бы сплошные ямы, разведчики бы сидели на зарплате у врага, полицейские торговали бы наркотой, сбу занималась бы контрабандой!
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ты забыл самое главное написать

если бы не подняли цены то на нас бы напапал ПУТИН!!
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В Україні вже тиждень не вибухають склади боєприпасів, от що благотвортні новини про підвищення тарифів роблять! Слава гнойсману і вальцману слава!
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А воду горячую когда пустите? Хотя и отопление хз еще сколько ждать.
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це якийсь дурдом!Що означає 20 го дали тепло ???Це хтось курво повинен вирiшувати змерз я чи ще нi ?я повинен сам включати свої батареї якщо мені холодно, наприклад ще у вересні, а не чекати коли який то дядько включить тепло коли захоче
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Я поддержу все, что ведет к скорейшему свержению правительства.
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Ваш комментарий - это троллинг в поддержку нынешнего правительства.
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Один человек выделяет тепла как 100 ваттная лампочка. Пригласи с десяток друзей, пусть греют квартиру.
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А в мене вже 3 тижні опалення. Як добре що я живу не в місті Київ, а в квартирі-з-автономним-опаленням.
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порошенка, охметов и клячко заработают бабла
для мольдивов, на улице 17°С
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМассовая подача тепла в многоквартирные дома Киева началась, - КГГА
 
 
 
 
 
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