 Массовая подача тепла в многоквартирные дома Киева началась, - КГГА

Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Он отметил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируют больше всего повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.
"Именно в этих районах коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - отметил Пантелеев.
По его словам, с 15 октября к отоплению были подключены 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.
Владимир
Пономаренко 2f5552a6
Я тебе написал что гос
долг был при Азирове 142 милиарда при Гросмане 74 милиарда долларов
Дон Серхио
Это данные с твоего
сайта по 31.12.2013
Станом на 31 грудня 2013 року державний та гарантований
державою борг України становив 584.369.660,00 тис.грн. або73.110.178,91 тис.дол.США, в тому числі: державний
та гарантований державою зовнішній борг - 300.280.934,53 тис.грн. (51,39%
від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 37.567.988,81 тис.дол.США; державний та гарантований державою внутрішній
борг - 284.088.725,47 тис.грн. (48,61%)
або 35.542.190,10 тис.дол.США.
06.10.2018 22:02
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Мне нравится Так какой госдолг при Азирове и Гройсмане ??????
А эти прям все время
отдавали ???? Тогда почему долги выросли с 72 млрд.дол до 77 млрд. Я бы тоже
так отдавал.....
06.10.2018 20:26
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нравится 2 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Давай на штуку гринов
поспорим что долг стал меньше чем при Азирове?
06.10.2018 20:28
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нравится Владимир
Пономаренко 2f5552a6
Я тебе написал что гос
долг был при Азирове 142 милиарда при Гросмане 74 милиарда долларов
Дон Серхио
За отопление - 40 евро, холодная вода - 8, горячая вода - 25, сточные воды - 45, электроэнергия - 47, услуги домоуправителя - 34 евро, налог с недвижимости - 38, вывоз мусора - 12,50, телефон и интернет - 30, остальные расходы - 90 евро. Общая сумма - 370 евро. Если очень холодно, где-то сто евро. это квартира 75 м2
если бы не подняли цены то на нас бы напапал ПУТИН!!
для мольдивов, на улице 17°С