 Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром Назарий Присташ заступил на патрулирование в составе экипажа 3 батальона патрульной полиции Львовской области, на этот раз - в последний раз. Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назарий погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный - госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное", - говорится в сообщении.







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Фото - "Киев Оперативный"