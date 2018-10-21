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 Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали. ФОТО

При исполнении служебных обязанностей в ДТП на Львовщине погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром Назарий Присташ заступил на патрулирование в составе экипажа 3 батальона патрульной полиции Львовской области, на этот раз - в последний раз. Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назарий погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный - госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное", - говорится в сообщении.

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 01
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 02
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 03

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Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 04
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 05
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 06
Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 07

Фото - "Киев Оперативный"

Патрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали 08

Источник: https://censor.net.ua/n3092482
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульный Prius столкнулся с фурой на Львовщине: погиб полицейский Назарий Присташ, напарника госпитализировали. ФОТО
 
 
 
 
 
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