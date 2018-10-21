 Оккупанты 17 раз обстреляли позиции ОС: ранен один боец, уничтожен один наемник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Смотрите также: Двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино.

Также, вечером, с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "майорских", был осуществлен выстрелы из стрелкового оружия. В результате этого был поврежден воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились гражданские. К счастью, пострадавших нет.

Но, к сожалению, в ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон, получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Ваг активно применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь наши военные, ради сохранения своего здоровья и жизни, вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника.

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен и еще четверо - ранены.

Смотрите также: Блокпост на выезде из Бахмута модернизировали, - пресс-центр ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За текущие сутки, по состоянию на семь утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов нет.