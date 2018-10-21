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 Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос

В Украине получить разрешение на покупку оружия после соответствующих процедур разрешается с 21 года.

Об этом напомнил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью на телеканале "112", пишет Цензор.НЕТ.

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"Война приводит к ужасным последствиям. И то, что случилось на украинской территории Крыма - это смерть украинцев. Больше 20 жизней пошли по тем сценариям, которые уже давно обкатаны и неоднократно воплощались на территории нашего северного соседа. На самом деле,это общемировая тенденция, которую мы часто видим и с США, и в Норвегии, и в Швеции, и в других странах, когда в местах обучения по причине доступности оружия возникают такие эксцессы, которые забирают бессмысленно и беспричинно жизни молодых людей. Вопрос в другом: на украинской территории априори невозможно официально получить этому убийце, самоубийце легально оружие. Поскольку у нас с 21 года разрешается после соответствующих процедур получить разрешение на покупку оружия. В Российской Федерации - с 18", - отметил он.

По его мнению, Украине после этой трагедии стоило огласить траур. Также Матиос акцентировал внимание на том, как использовали ЧП российские СМИ: "Они сразу на всех телеканалах забыли темы футболистов, неудачный запуск "Союза", сфальсифицированные выборы в Хакасии и Приморье, так называемую пенсионную реформу. Все телеканалы теперь поливают негативом".

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3092476
 
 
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Но если бы крым небыл оккупирован, то как бы местные народности оборонялись от орд правосеков и бендеровцев? Какойто аццкий замкнутый круг...
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КацаПсинские гоффноеды повторяют подвиги Плешивого Педофила начала карьеры....подлодка Курск дома Беслан Норд Ост и прочие станции Метро...,карма такая у Мавзолейных педофилов дохлятины РАБссии...
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А это хорошо! Есть чем завтра на ватных форумах в харю тыкать!
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Тем временем начальник Армении Пашинян подал в отставку,думал паБедить армянскуо-кремлевскую Мафию... Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос - Цензор.НЕТ 2596 Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос - Цензор.НЕТ 2596
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плану накурився чи що? - В Україні тої зброї що греблю гати......не то що 18-річні скоро дошкільнята з гранатами в дитячий садок будуть ходити
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У Вас положительный результат теста на кацапа... Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос - Цензор.НЕТ 9377
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приколюєшся ?- досвід або експеремент в залежності від змісту
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проверяю, где ты в школу ходил... в Урюпинске?
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в задницю - задрав вже з своїм урюпінськом на більше розуму бачу не хватить
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ба... так як не співати так як ти - то тільки кацапом бути напевно.....іди лічись .....від зради Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос - Цензор.НЕТ 5090
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откуда в Украине взялось бы "доступное" оружие, если бы Крым не был оккупирован? а?
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звідки - звідти....коли бомбили в західній Україні міліцейські відділки в 2013-2014....тоді потрібно було думати що із зброєю не шуткують
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Данные о крымском гарнизоне РАБссии хоть читали?Ядреное оружие такм тоже есть....,не говоря о Росгвардецах и прочих ФСБэшных Хмырях...Нашли блин Керченского Рэмбо....,месяц готовился, носил тайком бонбы патроны и Гекгоген....,Рюсские ВЫ ИДИОТЫ пля...
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не кормите парашных троллей, они вас как детей затягивают в споры и стригут по копеечке с каждого вашего камента.
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Всё можно купить в любом Военторге,как говорило Плешивое ЧЕПУШИЛО.... Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос - Цензор.НЕТ 1057
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Слабенька аргументи від Матіоса, бо міг прийти 21 річний терорист. Треба говорити про нетерпимість та ненависть у Криму, яка призвела до теракту.
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Досвідченіший та ефективніший. Матіас взагалі то, розумово відстала особа.
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Якщо людина проникається русскім міром, то в неї дах полюбому поїде, неважливо в 18 чи в 21
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Я взагалі притримуюсь думки що цього разу в Керч сахар завезли, дуже багато питань виникає нарахунок цього стрілка
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Толик Тепловизор слово в слово повторил лапшу, которую вешают фсбшники расеянам на уши. Про супер-командос отморозка, который в одиночку перестрелял из помповика кучу народа.
Ух лучше бы этот убогий молчал, чем нести ахинею.
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...при чём тут во сколько можно купить оружие ...?!? ... если у полудибильноватого ватана пол мозга ... то другую половину он себе не купит ... вот и вывод ... в общем камни с неба превратились во что то новенькое .... с чем я крысчан и поздровляю ... радной гавани вам ...хуйланы!
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Ежели У Бабули были яйки , она бы лалаБы Дидулькой..))
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Фашистський режим маніяка )(уйла це він виростив вбивцю який так криваво влаштував це жахливе масово побоїще. Але ж на території Східної України точно таких як Росляков притому їх тисячі відмінно підготовлених кремлівських фашистами )(уйла добре навчених російських опричників - окупантів які беруть участь в кривавій окупаційній війні проти Української держави і також як і Росляков бездушно але вже тисячами вбивають українців.
Тільки повне знищення і звільнення від російських фашистів загарбників тимчасово окуповану ними суверенну українську землю Криму і Донбасу може припинити такі масові нелюдські вбивства на території нашої держави.
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Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него.
Из письма Антона Павловича Чехова (1860- 1904) к литератору Александру Лазареву-Грузинскому от 1 ноября 1889 г.

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Таки як підкидують інфу відволікающу...
ШаКАЛадні вуха стирчать.. навіть з дирки сортира.. 🤑
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В который раз убеждаюсь в том, что сова, нарисованная на плече, в разы умнее хозяина
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос
 
 
 
 
 
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