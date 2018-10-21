 Если бы Крым не был оккупирован, Росляков не смог бы официально купить ружье до 21 года, - Матиос

Об этом напомнил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью на телеканале "112", пишет Цензор.НЕТ.

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"Война приводит к ужасным последствиям. И то, что случилось на украинской территории Крыма - это смерть украинцев. Больше 20 жизней пошли по тем сценариям, которые уже давно обкатаны и неоднократно воплощались на территории нашего северного соседа. На самом деле,это общемировая тенденция, которую мы часто видим и с США, и в Норвегии, и в Швеции, и в других странах, когда в местах обучения по причине доступности оружия возникают такие эксцессы, которые забирают бессмысленно и беспричинно жизни молодых людей. Вопрос в другом: на украинской территории априори невозможно официально получить этому убийце, самоубийце легально оружие. Поскольку у нас с 21 года разрешается после соответствующих процедур получить разрешение на покупку оружия. В Российской Федерации - с 18", - отметил он.

По его мнению, Украине после этой трагедии стоило огласить траур. Также Матиос акцентировал внимание на том, как использовали ЧП российские СМИ: "Они сразу на всех телеканалах забыли темы футболистов, неудачный запуск "Союза", сфальсифицированные выборы в Хакасии и Приморье, так называемую пенсионную реформу. Все телеканалы теперь поливают негативом".

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.