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 США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что Трамп обвинил Россию в нарушении этого договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews

США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, - Трамп 01

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Источник: https://censor.net.ua/n3092475
 
 
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І вступить в договір по ліквідації рашки.
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Тавай Дональд, отправь плешивого шизоида в рай как он хочет
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ВСЕ РУССКОЕВЕЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕСАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ И НАРАЩИВАТЬ ЕГО ТОПРАВОЙ, ТО ЛЕВОЙ РУКОЙ, А КАК ОБМЯКНЕТ - НАРАЩИВАТЬ СНОВА И СНОВА. (В.ГАФТ )
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