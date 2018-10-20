 Общий уровень преступности в Украине в 2018 году снизился на 8 процентов, - Нацполиция

Об этом шла речь на совещании по подведению итогов работы блока криминальной полиции под председательством первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
Участники совещания отметили, что в течение 9 месяцев 2018 года в Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017 - с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилась на 11 процентов - с 155 тыс. до 138 тыс. Наибольший массив среди совершенных преступлений составляют кражи (191 тыс.) и мошенничества (27 тыс.).
Кроме того, уменьшилось количество умышленных убийств, совершенных на территории государства - с 1185 до 1168. Более чем на четверть снизилось количество разбойных нападений - с 2224 до 1622. На 25% зарегистрировано меньше грабежей: в 2017 году их было 14,2 тысячи, в этом года - 10,6 тыс. Краж зарегистрировано на 12% меньше (216,6 тыс. против 191,5 тыс. в этом году).
Вместе с тем, участники совещания отмечают повышение уровня раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в течение трех кварталов 2018 года полиция раскрыла более 148 тыс. уголовных правонарушений. Удельный вес раскрытых умышленных убийств возрос до 92 процентов, по сравнению с прошлогодними 89 процентами.
...где-то я уже это слышал -- в году 80, примерно -- Олимпийском! -- про регистрацию ...*)
1185 - 1168 = 17...
Жалкие идиоты...
Я извиняюсь, а на сколько понизились проценты раскрываемости и (или) после закрытия РЮКЗАЧКОВСКОГО ДЕЛА? Ведь не секрет, что сынуля Авакова свалил в Италию, а всю коррупционную %уйню натянул на себя терпила (производитель сраных рюкзачков)
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Власне помешкання перетворюється на пастку, - Костянтин Матвієнко
20.10.2018, 09:45 • 1194 • 0
Власне помешкання перетворюється на пастку, яка незалежно від бажання власника, невідворотним самопливом зробить його банкрутом.
Отже: нехай у вас є квартира, хоч би і у "хрущівці". Її утримання обходиться дедалі дорожче, бо зростає вартість водопостачання, опалення, електроенергії, газу, вивезення сміття та обслуговування прибудинкової території. І це на ваше щастя у вашому будинку немає ні ліфта, ні конс'єржа. Одночасно зростає ціна проїзду в міському транспорті, вартість ліків і харчів.
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Ваша індексована пенсія, або зарплатня, не встигає за темпами здорожчання життя. Субсидія "від Гройсмана з Ревою" не покриває усіх видатків. Певний час ви тримаєтеся на заощадженнях "на чорний день", однак настає момент, коли ви - банкрут. (Парламент позавчора ухвалив кодекс банкрутства фізичної особи. Саме напередодні затвердження урядом постанови про підвищення ціни на газ). Ваше особисте майно, перед усім квартира, йде з молотка. Woo a la - ви безпритульний - бомж.
Спочатку це стане масовим явищем у кварталах хрущівської забудови. Чим менше громадян там будуть спроможними оплачувати утримання житла, тим дорожчим воно буде. Райони глибокого соціального депресняка - алкоголізм, наркоманія, бандитизм, хвороби і самогубства, голод - такою є реальна перспектива для цілих житлових масивів. Єдиними закладами, що там ще недовго процвітатимуть, залишаться гральні салони та ломбарди.
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Серед українських міст лідером пошесті злиднів стане столиця. Тут найвищі споживчі ціни, тут системно душать малий і середній бізнес, знищуючи робочі місця, тут ще залишається "смачною" нерухомість, яку забиратимуть у банкрутів всілякі афельовані з владою напівбандитські арбітражні управляючі та колекторські фірми.
Пік мародерства припаде на наступну п'ятирічну електорального циклу, що починається наступного року. Запобігти такому розвитку подій ще можна - так само на виборах.
https://uainfo.org/blognews/1540014502-vlasne-pomeshkannya-peretvoryuetsya-na-pastku-kostyantin.html
...но то такэ -- в Бундесе мусора тоже такое полюбляют -- уговаривают разрулить без регистрации. Многие ведуться.
Дочу мои хулиганы цепанули -- та в полицию... ...стали разбираться, я пришёл... ...полицай и говорит доце, при мне! : Нонна, смотри, какой у тебя папа большой и страшный -- покажи его этим своим хулиганам -- они сразу и разбегутся... Конечно разбегутся!
...сцуко! -- мусора везде падлы... -- а мне потом в тюряге баланду хлёбать? *)
Скора атлов начнетца 🍫-ков...
)))