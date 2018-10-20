 Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в течение дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

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В ведомстве отметили, что утром поисковые работы на месте крушения самолета Л-39 будут продолжены.

Напомним, 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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