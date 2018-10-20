 Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, сообщили в Минобороны РФ.
"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в течение дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.
В ведомстве отметили, что утром поисковые работы на месте крушения самолета Л-39 будут продолжены.
Напомним, 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39.
Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
ВЕЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕСАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ И НАРАЩИВАТЬ ЕГО ТО
ПРАВОЙ, ТО ЛЕВОЙ РУКОЙ, А КАК ОБМЯКНЕТ - НАРАЩИВАТЬ СНОВА И СНОВА. (В.ГАФТ )
Грядёт тяжелая зима.
Нас царь великий подготовит
и мы взойдём на небеса.
Враги в пучине адской сгинут
Сгорят в огне священных бомб
и мы, как мученики веры
их каждого, положим в гроб
как скот ведомый
как отара
готовы мир порвать в куски.
Но нам не ведома отвага
давно забыли мы о ней
мы можем лишь идти как стадо
в тени давно забытых дней.
Готовьте спички, соль и воду
Грядёт тяжелая зима.
Нас царь великий подготовит
и мы взойдём на небеса.
2. Алексей Толстой: "Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная".
3. Федор Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения".
4. Михаил Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."
5. Максим Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
6. Иван Аксаков: "Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
7. Иван Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
8. Иван Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально...готовый в любой момент угнетать все и вся".
9. Александр Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли".
10. Философ Владимир Соловьев: " русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей..."
или ты только настаиваешь что данные люди этого не писали...?)
мы понимаем как вам обидно - тут бы добавить фразы о кацапском снохачесте...!
мне просто лень их сюда тащить - а это тебе не ас Пушкин их писал...)))
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881. Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. СПб.: Наука, 1995. Т. 14. С. 503-508
грязные отбросы подлежащие утилизации,
оркади коршун
чявойто там булгаков, вот прям первоисточник, или
это, здеся написанное, тоже фейк ?
получите пять ржуплей
Зато теперь хор александрова слушают по полной.
и хто их тогда упокоил и фрагментировал? В Азовском море таких зверей не водилось...Или таки завезли из Одессы озверевших на москалей бичков когда корабли перегоняли ?
Gripen строился для того, чтобы взлетать с автодорог, в полевых условиях. Иму не нужен ангар, достаточно навеса.
Су 35 быстрее, маневреннее, у него значительно лучше электроника (РЛС с АФАР).
Тут надо бы понять что надо Украине. Дешёвый учебный самолёт. Или дорогой, который если надо может воевать? Если дешёвый - запорожские не пойдут.
А шо хіба АЛ41 уже зробили - випробували, і в серію запустили ?
Аж цікаво ...
кацапы в самолёте фрагментами летали...?)\оригинально...)\
припоминаю что они писали про пассажиров МН17...\набрал в гугле - "боинг упавший в Украине", сразу после википедии подтверждение...!\
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.
от остатки зубов стисни и сожги....
от тут спору нет.
отхерачат со всех сторон аленей, если до дела дойдет.
и я совсем не уверен, шо прямо все все... - кувалды по ракетам - многое обьясняют...
Всё красиво, но скучно -- пошёл к стюардесскам пообщаться.
Тут, часа через 3, самолёт начинает колбасить по-жуткому -- думал, шо рухнем и капэць...
-- Не волнуйтесь, Урал проезжаем... Ещё Алтай будет...
...потом назад на машинке -- то ж самое, токо без стюардесс...
Точно, шо ехал -- в оба конца...*)
"Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа."
Ссылка в статье на Интерфакс...