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Все про:самолет (2131) Минобороны РФ (474) крушение (384)

 Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ

Оба летчика учебного самолета Л-39, упавшего в Азовское море, погибли. Найдены фрагменты их тел.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в течение дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший в Украине американский пилот Неринг впервые участвовал в тренировках за рубежом, - ВВС США

В ведомстве отметили, что утром поисковые работы на месте крушения самолета Л-39 будут продолжены.

Напомним, 18 октября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092471
 
   
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Приз за лучший комментарий к упоминаемому событию снова уходит... к Мишке Задорнову.
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ВСЕ РУССКОЕ
ВЕЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕСАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ И НАРАЩИВАТЬ ЕГО ТО
ПРАВОЙ, ТО ЛЕВОЙ РУКОЙ, А КАК ОБМЯКНЕТ - НАРАЩИВАТЬ СНОВА И СНОВА. (В.ГАФТ )
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Я лично слышал как Гафт сказал, что он пропутинец и опроверг обвинения в противоположном...
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Распутин, какойвыжестокий, однако.! Даже я всхлипнул.!
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Готовьте спички, соль и воду
Грядёт тяжелая зима.
Нас царь великий подготовит
и мы взойдём на небеса.

Враги в пучине адской сгинут
Сгорят в огне священных бомб
и мы, как мученики веры
их каждого, положим в гроб

как скот ведомый
как отара
готовы мир порвать в куски.

Но нам не ведома отвага
давно забыли мы о ней
мы можем лишь идти как стадо
в тени давно забытых дней.

Готовьте спички, соль и воду
Грядёт тяжелая зима.
Нас царь великий подготовит
и мы взойдём на небеса.
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1. Aкaдeмик Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.

2. Алексей Толстой: "Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная".

3. Федор Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения".

4. Михаил Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

5. Максим Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".

6. Иван Аксаков: "Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

7. Иван Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".

8. Иван Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально...готовый в любой момент угнетать все и вся".

9. Александр Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли".

10. Философ Владимир Соловьев: " русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с мание величия и мание вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей..."
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Какие бородатые фейки...
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Во-Во - эти догмы априори не обсуждаются...)
или ты только настаиваешь что данные люди этого не писали...?)
мы понимаем как вам обидно - тут бы добавить фразы о кацапском снохачесте...!
мне просто лень их сюда тащить - а это тебе не ас Пушкин их писал...)))
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Утверждаю, что не писали. Это фейки опровергнутые тыщу раз лет 5 тому назад. Баян.
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Кем опровергнуты?Ватными воинами интернетов? Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 4646
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Защищаете баян? В сети есть полные собрания сочинений и Достоевского, и Булгакова. Вам не составит труда указать мне соответствующую ссылку или страницу
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Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей», то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтобы служить Европе и сделать ее счастливою....Потому необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат.(с)

Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881. Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. СПб.: Наука, 1995. Т. 14. С. 503-508
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не тупите, какая разница, главное, что русня это
грязные отбросы подлежащие утилизации,
оркади коршун
чявойто там булгаков, вот прям первоисточник, или
это, здеся написанное, тоже фейк ?
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Погибло, все погибло! Умерло все, и мы умерли, бродим, как живые трупы и мертвые души. До сих пор ничего я не понимаю, мой ум отказывается вместить. Была могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а теперь - это гниющая падаль, от которой отваливается кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь - это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом гадаринских свиней(с)Булгаков Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2568
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удавитесь поскорей
получите пять ржуплей
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неплохо бы дополнить это всё источниками. чтоб заткнуть зудящих, что это фейки... Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8200
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Странно, что почти все, этих свинособак называют "народом"... А что общего у них, с народом?
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Да просто это писал один человек, поэтому и стилистика одинакова
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ватникам не надо было так буйно приходить в экстаз от гибели двух наших пилотов, с неба пришла обратка, а Всевышний - на нашей стороне против рашистских самосвятов
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Тобто загинув можливий вбивця. І як це нам сприймати в Україні?
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Вони не загинули... ...а втоплися за Державу -- фрагментарно!
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Що ви це тут знову наклеп возвели? У них завдання хор александрова знайти і стати солістами тіпа шпілі- віллі! Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 3719
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хм?? скорбеть что ли??или таки славить??(расейские ВОЗДУШНО КОСМЕТИЧЕСКИЕ СИЛЫ??(в простонародии ВКС) Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1191 Погибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4653
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P. S.
Зато теперь хор александрова слушают по полной.
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Ви,суки кацапські копали те море, щоб його усяким непотребом засирати?
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шой то я пропустил..оне ж вроде как "успешно катапультировались" ?
и хто их тогда упокоил и фрагментировал? В Азовском море таких зверей не водилось...Или таки завезли из Одессы озверевших на москалей бичков когда корабли перегоняли ?
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Успешно катапультировались на глубине 10 м ниже уровня моря
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На самом деле радости мало. Наши курсанты летают на тех же "Альбатросах" чехословацкого производства времен Варшавского договора. В просторечии "свистки" себя уже изжили.

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Кацапы переходят на Як-130. Нет никаких проблем закупить у китайцев его аналог, тем более движки там запорожские.
Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7383
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вам кацапам нужно всем переходить на Ил-20...)
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Как я понял разница только в расположении крыльев
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Поговорили об этом Hongdu L-15 и забыли. Собирались их производить на базе Одесского авиаремзавода. Но в качестве основного это не тот самолет. Как легкий штурмовик он сойдет, но не более. Украина так и не выбрала единую платформу для производства собственного самолета. Понятно что сейчас решили закупать по всей видимости F-15 Eagle, самолет хороший, но в современной модернизации не дешевый раз, а во вторых он мало пригоден для именно украинской действительности. Во первых он дорог и сам по себе и в обслуживании. Во вторых ему нужен аэродром с хорошей полосой. А кремлевская военщина в первую очередь нанесет удары по аэродромам. Для Украины нужен был бы Saab JAS 39E Gripen

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Смотря зачем, чтоб бы былло, да пойдёт. Воевать же с Су-30/35 - Гриппен не вариант. Да собственно ни что не вариант, что можно купить с сегодняшним бюджетом.
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C Су-30/35, Gripen справится. Это маневренный, легкий самолет с прекрасной тяговооруженностью. Он предназначен для "партизанской" войны. Взлетает с обледеневших и заснеженных полос Разбег-пробег всего 500 метров, по льду 800м. А у F-15 более километра.
Gripen строился для того, чтобы взлетать с автодорог, в полевых условиях. Иму не нужен ангар, достаточно навеса.
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А Су-шки маневренней. Что Гриппены взлетают с 500 метров им вряд ли поможет им в бою.
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рокета отдомает прАпеллер у су-54 и он утонула
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Если бы боевая эффективность истребителя определялась необходимой для взлёта длинной полосы - лучшими истребителями были бы вертолёты. Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 946

Су 35 быстрее, маневреннее, у него значительно лучше электроника (РЛС с АФАР).
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вопрос посему лишь один - почему Америка тянет с капитуляцией,на что она рассчитывает,как думаешь?
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С движками ситуация такая: Запорожские - с форсажной камерой. В РФ на Як 130 ставят движки собственного изготовления, без форсажной камеры. Китайцы и итальянцы ставят на свои аналоги запорожские с камерой. Мотивы этого следующие: РФ может себе позволить иметь специализированный учебный самолёт. А на нём двигатель с форсажной камерой избыточен. Он значительно повышает стоимость эксплуатации самолёта, а для начального обучения не нужен. Потому РФ специально ставит более простой и дешёвый. А вот итальянцы считают не позволительной роскошью иметь специализированный учебный самолёт. Они придали своему аналогу боевые свойства за счёт запорожских движков. Китайцы и могли бы себе позволить чисто учебный, но они ориентированы на продажу. А клиенты в большинстве своём хотят тоже учебно боевые самолёты. Вот и туда пошли запорожские движки.
Тут надо бы понять что надо Украине. Дешёвый учебный самолёт. Или дорогой, который если надо может воевать? Если дешёвый - запорожские не пойдут.
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это,кстати ЕДИНСТВЕННЫЙ военный ероплан,созданный великой,могучей (не имеющей аналогов в мире,само собой) нарасией с 1991-го года с нуля..
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Совершенно верно. Американцы опередили кацапов - сделали 2.
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а его в эсэсэре придумали,нарисовали и рассчитали,стало быть - не при делах нарасейка-то..
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При СССР придумали по программе 5 поколения, Су 47. И Миг 1.44. Вы реально находите в них что то общее с Т50??? Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2005

Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8578

Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7797

Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8681
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Т50 ?
А шо хіба АЛ41 уже зробили - випробували, і в серію запустили ?
Аж цікаво ...
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Азовское море чужеземцев не терпит
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Озівське Море...Країна Оз...звучить...для русскіх - Адовскоє...
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Чому полетіли тіко вдвох. Чому не запхали в кабіну ще двох хуіньких пілота? Дуже багато запитань є. Але факт залишається: така вредна кацабидляча натура , навіть здихаючи намагаються зробити западло бандерам .
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я вот пытаюсь связать вместе два факта - самолёт и фрагменты...
кацапы в самолёте фрагментами летали...?)\оригинально...)\
припоминаю что они писали про пассажиров МН17...\набрал в гугле - "боинг упавший в Украине", сразу после википедии подтверждение...!\
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А може вони мертвими сідали у літак?😂
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бандеровская катапульта их фрагментировала, катапультирование признано удачным.
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"Вухо п"яного раба не чуэ брязкоту кайдан". Степан Бандера о руssкiх
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А как же они радовались по поводу Су всего 2 дня назад! Бог -не фраер, все видит.
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ото и нам надо было бы к Богу поуважительнее.
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Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих крестьян голодом.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы делать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая ранее всю Европу хлебом, стала закупать зерно, Я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил огромную аграрную страну и превратил её в сырьевой придаток и ядерную помойку.
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Это миф, о том, что раися... Точнее, зерно то баре продавали но, это приволдило к постоянным голодам. Детская смертность в царской России доходила до 75%, зарплата рабочего была в 8 раз ниже зарплаты негра в США.
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Теперь паРашка снова №1 в экспорте пшеницы. Вернулись времена "проклятого царизьму"
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распори матрац и сожги партбилет.
от остатки зубов стисни и сожги.... Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7294
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Бессильная злоба, замаскированная под сарказм, не красит представителей великой страны.
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Но-но! Замахнулись...на святое Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 4568 Щас пойдет перепрячет)
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По сведениям из паРаши она №1 в мире или опять прогнозы выдаёт за реальность?
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мартур-рашка номер раз кандидат на рай.

от тут спору нет.
отхерачат со всех сторон аленей, если до дела дойдет.
и я совсем не уверен, шо прямо все все... - кувалды по ракетам - многое обьясняют...
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Лечу Москва -- Иркутск... ...Боинг, туда сюда...
Всё красиво, но скучно -- пошёл к стюардесскам пообщаться.
Тут, часа через 3, самолёт начинает колбасить по-жуткому -- думал, шо рухнем и капэць...
-- Не волнуйтесь, Урал проезжаем... Ещё Алтай будет...
...потом назад на машинке -- то ж самое, токо без стюардесс...
Точно, шо ехал -- в оба конца...*)
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Блеть, Цензор, "Минобороны РФ" говорит о крушении своего самолета или украинского?
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В исходной статье почти всегда есть ответы, например это:

"Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа."

Ссылка в статье на Интерфакс...
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И вот эти вот военно-космобольские силы теряющие в день по самолету в мирное время собрались воевать с НАТО? Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 3131
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С каким ехидством и злорадством " у скабеевой" обсуждали падение нашего самолета и гибель летчиков-союзников! Через сутки боженька вернул им сторицей "скабеевскую" желчь! Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 6366
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жду сообщения, шо кацапы собирают деньги на помощь семьям погибшим кацапов...
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редкая кацапская петушатина долетит до нашего Азовского моря, а те, шо таки долетают, падают так, шо фрагменты их кацапских тушек потом долго загрязняют наше Азовское море Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7160 пора уже Грин-Пис и ООН подключать, шоб запретили подводно-казлическим силам Расейскай Пидерации гадить своими пилотами Загинули обидва льотчики літака Л-39, що впав в Азовське море, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 3502в чужих морях
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибли оба летчика упавшего в Азовское море самолета Л-39, - Минобороны РФ
 
 
 
 
 
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