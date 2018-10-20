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Все про:оружие (3565) Нацполиция (8336) Аброськин (458)

 С начала года полиция задокументировала 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки, - Аброськин

Оперативные подразделения стали активнее применять такой способ документирования сбыта оружия, как оперативная закупка.

Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины сообщил во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Вячеслав Аброськин отметил, что одна из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, - выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов. Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия. Поэтому речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия.

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Первый заместитель главы Нацполиции также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил Вячеслав Аброськин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092467
 
 
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Ага, намкришенська гнида, ми ще погріби під багатоповерхівками викопаємо, щоб зброю тримати проти отакео от чмо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года полиция задокументировала 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки, - Аброськин
 
 
 
 
 
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