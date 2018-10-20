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 Политика Украины
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 За 14 месяцев грузовые суда и танкеры 1207 раз заходили в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

За период с 1 августа 2017 года по 30 сентября 2018-го в портах и ​​портовых акваториях оккупированного Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров.

Количество заходов зафиксировано в отношении судов, на которых работает AIS (Automatic Identification System), отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц (МинВОТ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре в портах оккупированного Крыма зафиксировано 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей, 15 из них - под флагом РФ, - МинВОТ

В сообщении ведомства отмечается, что в закрытых морских портах временно оккупированной территории Украины 98 судов под флагом Российской Федерации осуществили 1123 мероприятия. "84 мероприятия были осуществлены под флагами других стран, в частности, под флагом Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзании – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1", – добавили в министерстве.

В то же время, по данным МинВОТ, в течение 2018 года наблюдается тенденция уменьшения заходов судов под флагами иностранных государств.

Также смотрите: Оккупанты в Керченском проливе регулируют график работы украинских портов Азовского моря, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Во время мониторинга фактов нарушений режима временно оккупированной территории Украины, учитываются только танкеры и грузовые суда.

В ведомстве напоминают, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

За 14 месяцев грузовые суда и танкеры 1207 раз заходили в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ 01

Также читайте: "В морской отрасли сегодня творится такой кавардак, которого не было никогда": Портовые операторы заявляют о давлении со стороны силовых структур

Источник: https://censor.net.ua/n3092466
 
 
 Топ комментарии
 
І де дії України в цьому напрямку. блокування та арешт таких суден, супровід до Одеси?
Бла, бла, бла, більше нічого від Порошенка ми не чекаємо...
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Под флагами Панамы и Мальты могли и корабли слепого траста заходить, его почерк.
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тут без безальтернативного мыролюбства не обойтись. Срочно по этому поводу нужно вводить еще одно перемирие. И вообще нельзя же мешать в этом торговым партньорам лолиты.
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І де дії України в цьому напрямку. блокування та арешт таких суден, супровід до Одеси?
Бла, бла, бла, більше нічого від Порошенка ми не чекаємо...
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Может подскажешь как это сделать на практике? За 14 месяцев грузовые суда и танкеры 1207 раз заходили в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 2609
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"1207 раз"______________это значит, ссать они хотели на "грозный" наш МинВОТ!!!
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Когда то гитлер тоже ссать хотел на весь мир, а чем это закончилось знамо все...
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Ага-мировой войной.Миллионами жертв...И это ещё современного оружия не было...
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Под флагами Панамы и Мальты могли и корабли слепого траста заходить, его почерк.
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Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт.
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот.
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тут без безальтернативного мыролюбства не обойтись. Срочно по этому поводу нужно вводить еще одно перемирие. И вообще нельзя же мешать в этом торговым партньорам лолиты.
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В среднем получается меньше 3-х суден в день на ВСЕ порты Крыма.Ну,ну.Чё там крысянам обещали?Эльдорадо?Лас-Вегас?Хотя и эти лохани нужно брать на карандаш и больно крутить ухи.
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На пропагандон шоу в рашке всё выясняли судили- рядили, откуда керченский урод перстрелявший сколько народу получил такую подготовку ?
Да вот откуда !
"Также сообщается, что Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере в аннексированном Крыму. В соцсетях публикуют фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря у пораженной мишени. "
Да там же получается его и бомбы учили делать...
Во как !
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1207 караблей за 14 мес = 100 караблей в месяц приплывало -
3 шт в день!!!!!!!!!!!!!

эвропа присылала в крым 3 шт карабля в день-ь-ь!!!!!!!!!!

обана - евросакции в действии!!!!!!!!!

я в туалет побольшому реже хожу, чем еврокарабли в сакционный крым!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 14 месяцев грузовые суда и танкеры 1207 раз заходили в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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