 За 14 месяцев грузовые суда и танкеры 1207 раз заходили в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Количество заходов зафиксировано в отношении судов, на которых работает AIS (Automatic Identification System), отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц (МинВОТ).

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В сообщении ведомства отмечается, что в закрытых морских портах временно оккупированной территории Украины 98 судов под флагом Российской Федерации осуществили 1123 мероприятия. "84 мероприятия были осуществлены под флагами других стран, в частности, под флагом Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзании – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1", – добавили в министерстве.

В то же время, по данным МинВОТ, в течение 2018 года наблюдается тенденция уменьшения заходов судов под флагами иностранных государств.

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Во время мониторинга фактов нарушений режима временно оккупированной территории Украины, учитываются только танкеры и грузовые суда.

В ведомстве напоминают, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

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