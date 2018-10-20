EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2324  40
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2508) Госэкоинспекция (42) декларация (1017)

 Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации").

По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подала заведомо недостоверные сведения в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маломуж не смог объяснить в прямом эфире, откуда у него роскошный "Кадиллак эскалейд". ВИДЕО

В частности, как установили сыщики НАБУ, в представленной в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн ​​963 тыс. Грн.

Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.

Напомним, Андрей Заика возглавил Государственную экологическую инспекцию в мае 2015 года. Через несколько месяцев после этого он получил выговор за то, что экоинспекторы в Николаевском и Одесском морских торговых портах проводили несанкционированные проверки судов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судью Верховного суда поймали на ложном декларировании, - НАПК

11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование о деятельности Заики на посту главы Госэкоинспекции. На время его проведения Заика был отстранен от исполнения обязанностей.

В феврале 2017 года Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3092465
 
 
 Топ комментарии
 
Ви кажете Армія, Віра, Мова?Ічня, Семочко, Газ !
 показать весь комментарий
 
Сталкивалась с экологической инспекции - РЕДКИЕ ВЗЯТОЧНИКИ. Жить бизнесу в закарпатье не дают. Слушают местных князьков ( типа Балоги ) и давят конкурентов. За паршивую 1000 уе могут грохнуть миллионный бизнес
 показать весь комментарий
 
Этот поц (мама еврейка), недалеко ушел от соплеменников типа розенб.....ть. Но делиться со старшими жизнь его не научила. Теперь придеццо платить выкуп. В ту же кассу Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1541
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не отразил!... негодяй...
Вот если бы отразил...
 показать весь комментарий
 
Вампиры в зеркалах не отражаютца ..)))
 показать весь комментарий
 
.. для тех, кто требует постройки миллиона паркомест в Киеве за бюджетный счет:
В Киеве в сто раз уменьшили налог на строительство многоэтажных домов 20.10.2018 StroU.net
Как Strou.net сообщили в пресс-службе Киевской ГГА, столичный городской совет принял во 2-м чтении решение об изменении налоговых ставок на землю, которая используется для строительства многоквартирных домов до размера 0,01%, в то время как ранее соответствующая ставка составляла 1% от нормативной денежной земельной оценки.
 показать весь комментарий
 
З податками на київську землю-до Педаліка Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2440
 показать весь комментарий
 
Я на его решения не имею влияния. Но каждый раз когда на сайте будет начинаться вой: "ПостройтеПарковкиЗаСчетБюджета" - буду тыкать эту новость.
 показать весь комментарий
 
Да строят дома на 500 квартир, а паркомест на 20 машин
Б.Ц. "игоревский", "леонардо", "парус" паркомест нет вообще, а виноваты не добросовестные водители паркуются где попало
 показать весь комментарий
 
Потому что люди согласны покупать самое дешевое жилье. А потом начинается - аэропорт бдизко, надо запретить полеты, завод близко - надо закрыть, школ, детсадов, поликлиник нет - срочно все мне стройте это за счет бюджета! И парк хочу новый! И метро!
 показать весь комментарий
 
Ну то что другие области лезут в Киев, я согласен , город переполнен.
Но где обязательство при постройке домов рядом делать парковку из расчета 1квартира 1паркоместо( с бизнес центрами на 1 офис 2-3 гостевых паркомест )
Квартиры покупают в большинстве во время закладки фундамента и люди руководствуются проектом застройки, где есть и школа, и детский сад и широкая дорога выходящая на центральную магистраль. Но потом по мере строительства вместо школы и детского сада вырастают еще дома, как и было недавно на позняках когда люди бастовали, но всем пох....
 показать весь комментарий
 
Опять же, люди экономят и покупают квартиры в недостроенном доме. Застройщикам не было бы смысла хитрить, если бы люди покупали достроенные дома с инфраструктурой вокруг. Но экономия ведет к тому что нет парковок и всего остального - и виноваты в этом не только чиновники-застройщики, но и покупатели кота в мешке.
 показать весь комментарий
 
Повторяю еще раз, обязать застройщиков законодательно!
Что-бы не было возможности юлить
 показать весь комментарий
 
Коррупция. Исходя из этого люди тоже должны думать, когда покупают квартиру.
 показать весь комментарий
 
Врете мрази. Андрюха такие мелочи не берет - валюту перепутали, в доларах или евро поверю.
 показать весь комментарий
 
 
В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую, передает телеканал «360». 🤭😳
 показать весь комментарий
 
 
Ви кажете Армія, Віра, Мова?Ічня, Семочко, Газ !
 показать весь комментарий
 
 
Принять закон что не задекларированное подлежит конфискации и сразу все исправно будут декларировать. Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1169
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты уже проголосовали за законопроект №8487 в первом чтении.
За старый автомобиль на бензине, которому 19 лет с двигателем 1300 см³, придется каждый год платить 10 920 гривен.
 показать весь комментарий
 
60 миллионов? Это он так экологию охранял? Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5331
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо не ясно? Якби засвітив бабки, пришлось би ділитись.
 показать весь комментарий
 
 
)))) будем подождать. зааааааааааа, - зааааааааа, -зааааааааа,- зааааааааа,....., - заикается просто при отражении деклараций. на нервной почве - нееееееее,- нееееееее,- нееееее,- ......неееееерви у чувака стали , нееееееееее-, ніііііііііііі, - нєєєєєєєє, ....... к чоооооо.......,- ........рту!
 показать весь комментарий
 
Сталкивалась с экологической инспекции - РЕДКИЕ ВЗЯТОЧНИКИ. Жить бизнесу в закарпатье не дают. Слушают местных князьков ( типа Балоги ) и давят конкурентов. За паршивую 1000 уе могут грохнуть миллионный бизнес
 показать весь комментарий
 
 
Этот поц (мама еврейка), недалеко ушел от соплеменников типа розенб.....ть. Но делиться со старшими жизнь его не научила. Теперь придеццо платить выкуп. В ту же кассу Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1541
 показать весь комментарий
 
 
Ну и шо, что не указал!? разве кого то из предыдущих , кто "забыл" указать свои реальные статки наказали!? пожурят , пальчиком погрозят, откат скачают, на этом и все закончиться... ничего нового, работаем по старой схеме)))
 показать весь комментарий
 
"Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску, того що вони робили 25 років. І далі поясни, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші. Народ і суспільство має це знати" (Петро Олексійович Порошенко)
Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
.

🤑🤣
 показать весь комментарий
 
 
Вместо чая , утром рано , выпил водки два стакана . Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.
 показать весь комментарий
 
 
НЕТ В ДЕКЛАРАЦИИ - АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В ДОХОД ГОСУДАРСТВУ! ПОЧЕМУ БЫ ТАК(!) НЕ ОТРАЗИТЬ В ЗАКОНЕ??!!!
 показать весь комментарий
 
 
напосевали))))))))))))))))))))))) наколедовал))))))
 показать весь комментарий
 
 
Вошёл в элитную лигу тех,кто сделал всё правильно,и потому ему ничего не будет.В лиге:Бриллиантовые прокуроры,колядующие ректоры,бурштынные чиновники,сепаратисты,антимайдановцы,коллаборанты,все,кто был в партии регионов и не убежал...Все эти топазы,штепы,бойки,вилкулы...Короче-свой.
 показать весь комментарий
 
 
В кишені завалялися. Забув. Буває. Це сарказм
 показать весь комментарий
 
 
Какие дворцы выстроены в конче заспе и на петропавловской борщаговке, при этом по две-три дорогие иномарки. Где можна заработать честно такие деньги?! 80% нужно сажать, а если не желает сидеть, значит через суд вернуть госуарству хотя-бы 50%.
 показать весь комментарий
 
 
Це лайно у владі все таке, крахабори і здирники.
 показать весь комментарий
 
 
...про Е-декларации
Слава Богу, я уже думал, что клята Юлька действительно все украла. Но теперь-то ясно, что мужественным патриотам немножко удалось спасти. Украине жить!🤣🤑
 показать весь комментарий
 
НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка, Авакова та Луценка.
Також не були перевірені декларації ще 30-х посадовців.
Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло перевірити декларації найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
Про це повідомила прес-служба НАЗК.
Через це у відомстві на місяць продовжили строк перевірки декларацій 33-х чиновників, серед яких перші особи держави: президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Міносвіти Лілія Гриневич, міністр спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр аграрної політики Тарас Кутовий, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, глава Мінінформполітики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр культури Євген Нищук, глава Міноборони Степан Полторак, генпрокурор Юрій Луценко, очільник НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, екс-голова Нацбанку Яків Смолій, голова РНБО Олександр Турчинов.
Зазначається, що у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня. Цими посадовцями виявились віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в. о. глави МОЗ Уляна Супрун та голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.
Нагадаємо, що перевірка декларацій перших осіб держави мала початися 11 квітня та тривати 60 днів.
http://ua1.com.ua/politics/nazk-ne-vstiglo-pereviriti-deklaratsiji-poroshenka-avakova-ta-lutsenka-43635.html

🤑
 показать весь комментарий
 
Наші правителі, самі того не розуміючи, підштовхують нас до такої дії як самосуд....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх