 Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации").

По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подала заведомо недостоверные сведения в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.

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В частности, как установили сыщики НАБУ, в представленной в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн ​​963 тыс. Грн.

Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.

Напомним, Андрей Заика возглавил Государственную экологическую инспекцию в мае 2015 года. Через несколько месяцев после этого он получил выговор за то, что экоинспекторы в Николаевском и Одесском морских торговых портах проводили несанкционированные проверки судов.

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11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование о деятельности Заики на посту главы Госэкоинспекции. На время его проведения Заика был отстранен от исполнения обязанностей.

В феврале 2017 года Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.