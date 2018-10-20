 Экс-руководитель Госэкоинспекции Заика не отразил в декларациях имущества на 60 миллионов гривен, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, экс-чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации").
По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подала заведомо недостоверные сведения в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.
В частности, как установили сыщики НАБУ, в представленной в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. Грн.
Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.
Напомним, Андрей Заика возглавил Государственную экологическую инспекцию в мае 2015 года. Через несколько месяцев после этого он получил выговор за то, что экоинспекторы в Николаевском и Одесском морских торговых портах проводили несанкционированные проверки судов.
11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование о деятельности Заики на посту главы Госэкоинспекции. На время его проведения Заика был отстранен от исполнения обязанностей.
В феврале 2017 года Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.
Вот если бы отразил...
В Киеве в сто раз уменьшили налог на строительство многоэтажных домов 20.10.2018 StroU.net
Как Strou.net сообщили в пресс-службе Киевской ГГА, столичный городской совет принял во 2-м чтении решение об изменении налоговых ставок на землю, которая используется для строительства многоквартирных домов до размера 0,01%, в то время как ранее соответствующая ставка составляла 1% от нормативной денежной земельной оценки.
Б.Ц. "игоревский", "леонардо", "парус" паркомест нет вообще, а виноваты не добросовестные водители паркуются где попало
Но где обязательство при постройке домов рядом делать парковку из расчета 1квартира 1паркоместо( с бизнес центрами на 1 офис 2-3 гостевых паркомест )
Квартиры покупают в большинстве во время закладки фундамента и люди руководствуются проектом застройки, где есть и школа, и детский сад и широкая дорога выходящая на центральную магистраль. Но потом по мере строительства вместо школы и детского сада вырастают еще дома, как и было недавно на позняках когда люди бастовали, но всем пох....
Что-бы не было возможности юлить
За старый автомобиль на бензине, которому 19 лет с двигателем 1300 см³, придется каждый год платить 10 920 гривен.
Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
.
🤑🤣
Слава Богу, я уже думал, что клята Юлька действительно все украла. Но теперь-то ясно, что мужественным патриотам немножко удалось спасти. Украине жить!🤣🤑
Також не були перевірені декларації ще 30-х посадовців.
Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло перевірити декларації найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
Про це повідомила прес-служба НАЗК.
Через це у відомстві на місяць продовжили строк перевірки декларацій 33-х чиновників, серед яких перші особи держави: президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Міносвіти Лілія Гриневич, міністр спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр аграрної політики Тарас Кутовий, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, глава Мінінформполітики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр культури Євген Нищук, глава Міноборони Степан Полторак, генпрокурор Юрій Луценко, очільник НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, екс-голова Нацбанку Яків Смолій, голова РНБО Олександр Турчинов.
Зазначається, що у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня. Цими посадовцями виявились віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в. о. глави МОЗ Уляна Супрун та голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.
Нагадаємо, що перевірка декларацій перших осіб держави мала початися 11 квітня та тривати 60 днів.
http://ua1.com.ua/politics/nazk-ne-vstiglo-pereviriti-deklaratsiji-poroshenka-avakova-ta-lutsenka-43635.html
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