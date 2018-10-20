 Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко

Фотографию фрагмента письма опубликовала в Facebook правозащитница Татьяна Щур, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд. ФОТОрепортаж

"У меня все нормально, чувствую себя неплохо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что - это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!", - написал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кольченко после голодовки находится на диетическом питании, весит 62 кг, - правозащитники





Напомним, украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.