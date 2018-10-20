 Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко

Фотографию фрагмента письма опубликовала в Facebook правозащитница Татьяна Щур, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня все нормально, чувствую себя неплохо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что - это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!", - написал Сенцов.
Напомним, украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.
Как с плаката. Дружище, это не про тебя написано. Никто тебя не собирается убивать. Та и сам ты, судя по всему, туда не собираешься.
...диванножопым не понять...