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 Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко

Украинский режиссер, политзаключенный в России Олег Сенцов ответил на письмо другого незаконно удерживаемого в РФ украинца Александра Кольченко.

Фотографию фрагмента письма опубликовала в Facebook правозащитница Татьяна Щур, информирует Цензор.НЕТ.

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"У меня все нормально, чувствую себя неплохо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что - это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!", - написал Сенцов.

Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кольченко после голодовки находится на диетическом питании, весит 62 кг, - правозащитники


Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко 02

Напомним, украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3092461
 
   
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Энгельс - Каутскому. Сенцов - Кольченко. Чем то похоже, только первые двое не сидели.
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Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!", - написал Сенцов.

Как с плаката. Дружище, это не про тебя написано. Никто тебя не собирается убивать. Та и сам ты, судя по всему, туда не собираешься.
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Хлопец реально присмерти! -- и по жизни потом проблем будет со здоровьем...
...диванножопым не понять...
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Тільки наша влада може піаритися на проблемі. І потом заявляти, Ми нічого не можемо , та далі торгувати з ворогом.
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