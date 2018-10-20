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Все про:договор (208) ракеты (654) Россия (70797) СССР (677) США (14281)

 США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews

Бессрочный договор между США и СССР был подписан еще в 1987 году. Американцы говорят, что Россия его не соблюдает.

США собираются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский телеканал FoxNews, информирует Цензор.НЕТ.

"Источник в администрации (президента США, – ред.) подтвердил, что во время встреч с российскими чиновниками на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – говорится в сообщении.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отправится в поездку в Россию и на Кавказ сегодня, 20 октября. Помимо России, он посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Также на Цензор.НЕТ: США готовы уничтожить запрещенные договором российские ракеты

По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме, но это не удалось.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", — сказал источник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ

Четыре года назад Соединенные Штаты впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор о ядерных ракетах. Вопрос о денонсации этого договора рассматривала еще администрация президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасений, что он может привести к новой гонке вооружений.Москва, со своей стороны, неоднократно отрицала обвинения США, а также заявляла, что условия договора нарушают некоторые элементы американской противоракетной системы в Европе.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092458
 
 
 Топ комментарии
 
на крысме:1. Крымские пропагандоны сообщили новую информацию о Рослякове: "Было разрешение на оружие, место для сейфа специальное в квартире. Было оружие, мальчик три года копил на него. Он обучался, ездил в Симферополь в Росгвардию, которая дала добро. Он прошел все необходимые комиссии, ему дали разрешение". ЕЗДИЛ В РОСГВАРДИЮ! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053565816032116737 (скрин). Тем временем оккупанты в Керчи предложили "создать народные дружины, движение юных друзей полиции и усилить патриотическое воспитание детей". Как я и говорил, милитаризация только усилится. ЭТО ИГИЛ! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10536549382267535362. Оккупанты сообщили, что Росляков обучился стрельбе в Симферополе. Вот свидетельство № ЭГ 82 000004. "ЭГ поразительно совпадает с названием учреждения («Эгида»), 82 - очевидный признак региона (Крым). Выходит, что это всего лишь 4-е свидетельство, выданное этим центром подготовки. Где всплывут предыдущие трое?", - прокомментировал один из крымчан. Кроме того, пропагандоны пишут, что обучение стрельбе в этом центре стоит 6000 рублей, но, УЧИТЫВАЯ ТЯЖЕЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Рослякова, ему сделали скидку, и он заплатил всего 4000. Какая щедрость, не правда ли? Нам льют в уши https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053578298830282752. Больше всего человека угнетает бедность. Разность достатка ярко видна даже в одном подъезде. Пацан жил бедно. И, наверняка, ненавидел своё положение. Профессионалам не сложно было обработать пацана, пообещав работу в армии, деньги и уважение. А знаете, почему Рослякову дали разрешение на ствол? Всё просто - чтобы потом не заморачиваться, где он его взял, где взял мешок патронов. И делать вид, что "раскрывают всю цепочку". А так, всё просто: заработал бабла, купил ствол, всех пострелял. Далее, следствие и "виноват интернет" - можно отключать.4. Стал свидетелем разговора четырех пенсионерок в Воронцовском дворце. Три убеждали четвертую, что телевизор врёт по поводу Керчи. Пенсионерки не верят телевизору!!! Трындец россии.5. После теракта в Керчи оккупанты хотят огородить заборами все школы Крыма. Забор в злополучном колледже тоже имелся, и препятствовал эвакуации студентов и преподавателей. России надо больше трупов + распил бабла http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-posle-kerchenskoy-tragedii-hotyat-ogorodit-zaborami-vse-shkoly6. В Крыму появились объявления "Нет экстремизму и ксенофобии", в которых просят доносить в ФСБ. А уж что подразумевается под "экстремизмом", я думаю, мне объяснять уже не надо https://twitter.com/KrimRt/status/10536466892177981457. Около трех тысяч жителей Крыма будут направлены на службу в армию ихтамнетов в рамках "осеннего призыва" 2018 года http://krymsos.com/ru/news/ponad-2-000-krimskikh-prizovnikiv-okupanti-vidpravlyat-sluzhiti-na-materikovu-chastinu-rf/8. Старейшее мусульманское кладбище Бахчисарая Кырк-Азизлер (14 века) археологически исследуется оккупантами с помощью полноразмерного экскаватора с кубовым ковшом. Специально, наверное, чтобы ничего не пропустить. Да-да, это то самое кладбище, которое сносится из-за трассы "Таврида", и на раскопках которого ранее погорели татарстанские археологи. Теперь пылают москвичи. Через старые мусульманские кладбища в Салачике и в Старом городе Бахчисарая оккупанты проложили газопровод. Никакие постановления о запрете т.н. "прокуратуры" не помогли. Местная община и защитники культурного наследия запуганы и слились. Начало хозяйственного освоения мест кладбищ - положено. Дальше будет застройка.9. Хороший вопрос из задыхающегося Армянска: "Людиии, вот все тут пишут-пишут, жалуются на нынешнею обстановку. А вот, что стало интересно - почему военные молчат?! В сентябре ждала ребёнка из школы и рядом стояли мамочки, жены военных (ну, акцент и речь шла о том, что вот чем они это заслужили - мало того, что в нашу «деревню» из родных краев засланы, так ещё и химией дыши). Местные бучу подняли, а от военных тишина. Это наводит не одну меня на некоторые подозрения. Не буду их озвучивать, конечно. Или все же не молчат?! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/10533106843338547200. В Армянске просто жуть. Посмотрите, что с детьми происходит. У одних кожа гноится, другие задыхаются. Врачи ничем помочь не могут https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105336872816180428911. В Армянске снова проблемы со светом. Кислота жрет провода, выходит из строя бытовая техника https://twitter.com/KrimRt/status/1053335565926580224 (скрин). Начались туманы: "Этот туман тупо, как в фильме ужасов, - сладковатый и противный. Я вчера от подъезда до машины бежала, как Усэйн Болт (прим - ямайский легкоатлет), лишь бы не ощущать на себе эту мерзость" https://twitter.com/KrimRt/status/1053581323393212417 (скрин). Влажность, смешиваясь с испарениями из кислотонакопителя, оседает на городе в виде капель росы, напоминающих нефть https://twitter.com/KrimRt/status/1053552640745979904

12. Земля вокруг села Перекоп выжжена кислотой. В домах у людей все в жирном налете. Жители говорят, что "все началось после того, когда начала туда артиллерия долбить (прим - на учениях оккупантов). В отстойник стреляют, аж туда. Тут все так считают". На одном из зданий жители Перекопа написали "Чернобыль-2" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053606286779146240 13. Севастополь развивается семимильными шагами: "Новая подстанция скорой помощи в Инкермане, брошенная год назад посреди старого карьера, так и не заработала: коммуникации оказались впятеро дороже самого здания. Другой земли для медиков у правительства нет. Зато она нашлась под СИЗО, против строительства которого выступают жители района. Очевидно, тюрьмы Севастополю нужнее, чем скорая помощь", - сообщают пропагандоны https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/razvitie-inkermana-bez-skoroj-no-s-tyurmoj/14. Российский платёжный сервис QIWI отказывает жителям Крыма в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег. В разделе "Адрес и способ доставки" Крым и Севастополь теперь отсутствуют https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/qiwi-otkazal-krymu-i-sevastopolyu-v-plastikovyh-kartah/
15. Севастополь. На подъездах появляются "Правила справления нужды в подъездах" для гостей из замостья. До оккупации таких объявлений не было. Понаехавшие приезжают со своими привычками. Вы когда-нибудь видели, как с 8 этажа в окно выливают помои? Теперь это можно увидеть в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/1052214549284294658 (фото).
16. Наивная севастопольская ватка возмущается: "Уже более 2-х недель как фуры с материка едут бесплатно через мост, а цены на ту же молочку как были невменяемые, так и остались, не подешевев ни на копейку", "Так, может, на «открытие» так потратились, что ещё долго цены придётся держать" https://twitter.com/Kosstik8/status/105340388024616550417. Неизвестные нарисовали в Севастополе патриотическое жёлто-синее сердце https://twitter.com/radist_titanika/status/1053574457573457920P.S. На керченских пабликах в соцсетях практически никто не верит официальной версии. Город маленький и все уже знают, что стрелков было несколько, о чем и говорят очевидцы. Всё кремлевское Ольгино, как и в случае с Армянском, брошено на затыкание людям ртов. Много и россиян, которые приходят написать скорбные сообщения, попутно убеждают возмущенных людей помолчать, не раздувать и дождаться результатов следствия. Разница в реакции между жителями россии и Крыма еще раз показала, что Крым - не россия, а крымчане - не россияне. Теракт подорвал и без того пошатнувшееся доверие к оккупантам их вчерашних адептов. Однако, к сожалению, это не означает, что теракт был последним. Да, в 2014 году ватники сделали вид, что поверили телевизору, потому что считали, что извлекут в будущем из этого выгоду, но будущее оказалось совершенно иным: задыхающийся Армянск, отжимы бизнеса, сносы домов, отсутствие прав и свобод, мизерные зарплаты и пенсии, высокие цены, а теперь и теракты. Пока над Крымом развивается триколор, кровь будет литься рекой. Понимают это уже многие.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Именно по этому договору начался процесс ликвидации РСД в Украине и не только. Сколько ракетных полков уничтожено, стартовых позиций, арсеналов, РТБ, на которых хранились ядерные боеголовки и где сейчас без проблем можно было бы спрятать любые боеприпасы...сердце кровью обливается.
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Совет форумчанПравила форума
 
...чем больше стыцы ликвидируют, тем меньше у параши полетит...
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Якщо не дай Бог буде ядерна війна, то у путіна полетить хіба що половина ракет, з них успішно досягне цілей ще третина і вибухне ще 10% від тих що зможуть подолати цей шлях. Радянські та російські ракети та ядерні боєголовки це велика мильна булька для лякання американців.
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Игорь! -- ничего никуда не полетит... ...кроме тех, хто сидит у русского и украинского телевизора -- у тех полетит! -- у нищих всегда всё летит, чёрти куда......*)

...ну, вот поверь мне -- я ж не буду поджигать и бомбить детский садик и банк, где мои детки учатся и карманные деньги содержат...? -- и ты не будешь... ...если у тебя есть детки и деньги на их содержание, в том же загнивающем Вашингтоне...

А если у тебя деток и денег нету?! -- тогда все ядерные ракеты твои! -- пуляй, куда хош...*)
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А, что когда в 1939 году Германия и СССР с песнями делили Польшу., то они в первую очередь думали о детях детских садиках и банках ?
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-- а тогда Анкетка была у обеих сторон: Родственники за границей.
...и надо было честно ответить на этот простой вопрос!
Понял, об чём я?
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Реальний ядерний удар путін може нанести тільки по Україні, проти ЄС та США він забздить застосувати ядерну зброю, бо в ЄС та США нетолерантні європейці та американці почнуть палити на вогнищах дітей та онуків російської еліти
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Игорь! -- убей свою жену, что бы дети тебя боялись! -- спасибо, шо понял...*)
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Так чей Крым? Глава Пентагона выразил соболезнования Шойгу в связи с расстрелом в Керчи
https://fakty.ua/284304-tak-chej-krym-glava-pentagona-vyrazil-soboleznovaniya-shojgu-v-svyazi-s-rasstrelom-v-kerchi
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на крысме:1. Крымские пропагандоны сообщили новую информацию о Рослякове: "Было разрешение на оружие, место для сейфа специальное в квартире. Было оружие, мальчик три года копил на него. Он обучался, ездил в Симферополь в Росгвардию, которая дала добро. Он прошел все необходимые комиссии, ему дали разрешение". ЕЗДИЛ В РОСГВАРДИЮ! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053565816032116737 (скрин). Тем временем оккупанты в Керчи предложили "создать народные дружины, движение юных друзей полиции и усилить патриотическое воспитание детей". Как я и говорил, милитаризация только усилится. ЭТО ИГИЛ! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10536549382267535362. Оккупанты сообщили, что Росляков обучился стрельбе в Симферополе. Вот свидетельство № ЭГ 82 000004. "ЭГ поразительно совпадает с названием учреждения («Эгида»), 82 - очевидный признак региона (Крым). Выходит, что это всего лишь 4-е свидетельство, выданное этим центром подготовки. Где всплывут предыдущие трое?", - прокомментировал один из крымчан. Кроме того, пропагандоны пишут, что обучение стрельбе в этом центре стоит 6000 рублей, но, УЧИТЫВАЯ ТЯЖЕЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Рослякова, ему сделали скидку, и он заплатил всего 4000. Какая щедрость, не правда ли? Нам льют в уши https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053578298830282752. Больше всего человека угнетает бедность. Разность достатка ярко видна даже в одном подъезде. Пацан жил бедно. И, наверняка, ненавидел своё положение. Профессионалам не сложно было обработать пацана, пообещав работу в армии, деньги и уважение. А знаете, почему Рослякову дали разрешение на ствол? Всё просто - чтобы потом не заморачиваться, где он его взял, где взял мешок патронов. И делать вид, что "раскрывают всю цепочку". А так, всё просто: заработал бабла, купил ствол, всех пострелял. Далее, следствие и "виноват интернет" - можно отключать.4. Стал свидетелем разговора четырех пенсионерок в Воронцовском дворце. Три убеждали четвертую, что телевизор врёт по поводу Керчи. Пенсионерки не верят телевизору!!! Трындец россии.5. После теракта в Керчи оккупанты хотят огородить заборами все школы Крыма. Забор в злополучном колледже тоже имелся, и препятствовал эвакуации студентов и преподавателей. России надо больше трупов + распил бабла http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-posle-kerchenskoy-tragedii-hotyat-ogorodit-zaborami-vse-shkoly6. В Крыму появились объявления "Нет экстремизму и ксенофобии", в которых просят доносить в ФСБ. А уж что подразумевается под "экстремизмом", я думаю, мне объяснять уже не надо https://twitter.com/KrimRt/status/10536466892177981457. Около трех тысяч жителей Крыма будут направлены на службу в армию ихтамнетов в рамках "осеннего призыва" 2018 года http://krymsos.com/ru/news/ponad-2-000-krimskikh-prizovnikiv-okupanti-vidpravlyat-sluzhiti-na-materikovu-chastinu-rf/8. Старейшее мусульманское кладбище Бахчисарая Кырк-Азизлер (14 века) археологически исследуется оккупантами с помощью полноразмерного экскаватора с кубовым ковшом. Специально, наверное, чтобы ничего не пропустить. Да-да, это то самое кладбище, которое сносится из-за трассы "Таврида", и на раскопках которого ранее погорели татарстанские археологи. Теперь пылают москвичи. Через старые мусульманские кладбища в Салачике и в Старом городе Бахчисарая оккупанты проложили газопровод. Никакие постановления о запрете т.н. "прокуратуры" не помогли. Местная община и защитники культурного наследия запуганы и слились. Начало хозяйственного освоения мест кладбищ - положено. Дальше будет застройка.9. Хороший вопрос из задыхающегося Армянска: "Людиии, вот все тут пишут-пишут, жалуются на нынешнею обстановку. А вот, что стало интересно - почему военные молчат?! В сентябре ждала ребёнка из школы и рядом стояли мамочки, жены военных (ну, акцент и речь шла о том, что вот чем они это заслужили - мало того, что в нашу «деревню» из родных краев засланы, так ещё и химией дыши). Местные бучу подняли, а от военных тишина. Это наводит не одну меня на некоторые подозрения. Не буду их озвучивать, конечно. Или все же не молчат?! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/10533106843338547200. В Армянске просто жуть. Посмотрите, что с детьми происходит. У одних кожа гноится, другие задыхаются. Врачи ничем помочь не могут https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105336872816180428911. В Армянске снова проблемы со светом. Кислота жрет провода, выходит из строя бытовая техника https://twitter.com/KrimRt/status/1053335565926580224 (скрин). Начались туманы: "Этот туман тупо, как в фильме ужасов, - сладковатый и противный. Я вчера от подъезда до машины бежала, как Усэйн Болт (прим - ямайский легкоатлет), лишь бы не ощущать на себе эту мерзость" https://twitter.com/KrimRt/status/1053581323393212417 (скрин). Влажность, смешиваясь с испарениями из кислотонакопителя, оседает на городе в виде капель росы, напоминающих нефть https://twitter.com/KrimRt/status/1053552640745979904

12. Земля вокруг села Перекоп выжжена кислотой. В домах у людей все в жирном налете. Жители говорят, что "все началось после того, когда начала туда артиллерия долбить (прим - на учениях оккупантов). В отстойник стреляют, аж туда. Тут все так считают". На одном из зданий жители Перекопа написали "Чернобыль-2" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053606286779146240 13. Севастополь развивается семимильными шагами: "Новая подстанция скорой помощи в Инкермане, брошенная год назад посреди старого карьера, так и не заработала: коммуникации оказались впятеро дороже самого здания. Другой земли для медиков у правительства нет. Зато она нашлась под СИЗО, против строительства которого выступают жители района. Очевидно, тюрьмы Севастополю нужнее, чем скорая помощь", - сообщают пропагандоны https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/razvitie-inkermana-bez-skoroj-no-s-tyurmoj/14. Российский платёжный сервис QIWI отказывает жителям Крыма в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег. В разделе "Адрес и способ доставки" Крым и Севастополь теперь отсутствуют https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/qiwi-otkazal-krymu-i-sevastopolyu-v-plastikovyh-kartah/
15. Севастополь. На подъездах появляются "Правила справления нужды в подъездах" для гостей из замостья. До оккупации таких объявлений не было. Понаехавшие приезжают со своими привычками. Вы когда-нибудь видели, как с 8 этажа в окно выливают помои? Теперь это можно увидеть в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/1052214549284294658 (фото).
16. Наивная севастопольская ватка возмущается: "Уже более 2-х недель как фуры с материка едут бесплатно через мост, а цены на ту же молочку как были невменяемые, так и остались, не подешевев ни на копейку", "Так, может, на «открытие» так потратились, что ещё долго цены придётся держать" https://twitter.com/Kosstik8/status/105340388024616550417. Неизвестные нарисовали в Севастополе патриотическое жёлто-синее сердце https://twitter.com/radist_titanika/status/1053574457573457920P.S. На керченских пабликах в соцсетях практически никто не верит официальной версии. Город маленький и все уже знают, что стрелков было несколько, о чем и говорят очевидцы. Всё кремлевское Ольгино, как и в случае с Армянском, брошено на затыкание людям ртов. Много и россиян, которые приходят написать скорбные сообщения, попутно убеждают возмущенных людей помолчать, не раздувать и дождаться результатов следствия. Разница в реакции между жителями россии и Крыма еще раз показала, что Крым - не россия, а крымчане - не россияне. Теракт подорвал и без того пошатнувшееся доверие к оккупантам их вчерашних адептов. Однако, к сожалению, это не означает, что теракт был последним. Да, в 2014 году ватники сделали вид, что поверили телевизору, потому что считали, что извлекут в будущем из этого выгоду, но будущее оказалось совершенно иным: задыхающийся Армянск, отжимы бизнеса, сносы домов, отсутствие прав и свобод, мизерные зарплаты и пенсии, высокие цены, а теперь и теракты. Пока над Крымом развивается триколор, кровь будет литься рекой. Понимают это уже многие.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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росія почне нову гону озброєнь яка і доб'є росію. США зможе виробляти ракети як сосиски, а росія без Південьмашу не може виробляти ракети, росія за рік зробила тільки 116 Іскандерів, це просто смішна кількість - на один залп! Нємцов був правий, путін йопнутий.
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Ігор, ну просто набридли твої просторікування.
116 ракет - це 116 ядерних боєголовок. 90% буде збито. А що з тими, що зможуть прорватися? А взагалі у хуйлопітеків тисячі ядерних ракет.
До ядерної війни треба бути готовим. Але допускати її не можна. Хуйлостан має вибухнути зсередини.
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Я оговорився 116 ракет Калібр, Іскандери взагалі роблять штучно, немає у росії жодних можливостей наносити ядерні удари ракетами середньої дальності!
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Те, що Іскандер може оснащуватись ядерними боєголовками, західні експерти підтверджують. Але ж Іскандери ще не все. Повторюю - ядерних боєголовок тисячі. Якщо виграти війну, навіть знищивши всі ядерні боєголовки хуйлопітеків у повітрі - планета буде смертельно отруєна радіотоксичним плутонієм тощо.
Та знищити всі не вдасться. Що означає вибух ядерної ракети над Парижем, Києвом чи Варшавою? А якщо таких вибухів буде 20?
Ось чому кремлівський режим треба нищити зсередини. Інші варіанти ведуть до радіоактивної пустелі. З цивілізацією буде покінчено.
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Именно по этому договору начался процесс ликвидации РСД в Украине и не только. Сколько ракетных полков уничтожено, стартовых позиций, арсеналов, РТБ, на которых хранились ядерные боеголовки и где сейчас без проблем можно было бы спрятать любые боеприпасы...сердце кровью обливается.
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Все це було застаріле і небоєздатне. А в сучасних умовах взагалі непридатне.
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І стільки боєприпасів ти розмістиш в сховищі РТБ , аж десяток вагонів ?
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Будут продавать Польше мощную ракетную систему.
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здаётся мне, что "Гром-2" будет летать на более чем 500 км.. и никто нас не упрекнет в этом..
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Ну вічно озабочені будуть незадоволені але послані
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То есть, до них наконец-то дошло, что договоры с ПАrussia это как письма Санта Клаусу - нихера не значат...
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Зачем США наземные ракеты средней дальности? Воевать с Канадой?
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Зачем? Эсминцев "Арли Бёрк" и авиации с такими же ракетами не достаточно?
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недостаточно. Эсминцы нужно еще выводить из портов, а так уже все на месте.
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Зачем их выводить из портов?
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Чим більше видів озброєння тим більше шансів швидко ліквідувати ворога
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Враг с ликвидацией этого договора выиграет несравненно больше!
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Нет.
Однак начнет гонку вооружений, от которой и загнется.
Проверено историей.
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А вдруг не начнёт? По крайней мере пока не начинает.
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Рашка начала гонку вооружений и это прекрасно. Её развал неизбежен. Игра идёт по плану.
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Ничего Рашка не начинала, кое как обновляет устаревшую технику и снимает мультики.
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Анализ ситуации говорит о другом. Они тужатся, тратят ресурсы, но гора рождает мышь. Это значит, что потенциал исчерпан. Деградация нарастает.
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Анализ ситуации как раз говорит обратное.Траты паРашки минимальны. Новые танки не закупаются ( в т.ч. "Армата"), новых крупных кораблей вроде эсминцев и крейсеров (не говоря уж об авианосцх) нет даже в проекте. Хотите пройтись по другим пунктам?
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На вопрос заданый тебе по украински.Или предложение адресованное тебе на украинском языке😂🌷
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Я не говорю по украински, хотя понимаю, но тоже не всегда.
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Объяснитесь, сударь, прежде чем получите перчатку в лицо.
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От Афган сегодня: там реальная, круглосуточная война! ...параша туда не лезет -- там полигон НАТО!
...хто там воюет, за что? -- в смысле идеи и денег -- науке низвестно...*)
В среду немцы, одностайно порешили, ещё бойцов туда отправить... -- за всё другое, все партии -- воюют до последнего рваного министерского портфеля!
...я б сам туда поехал на заработки -- ...так уже там раз был кадысь, очень давно -- наелся -- от пуза! -- переживу как-нить и сейчас... *)
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США выходят из большого договора с РФ о ракетах малой и средней дальности. США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews - Цензор.НЕТ 6828
Это значит, что потенциально где то в Германии, Польше, странах Балтии могут быть теперь небольшие, мобильные ракеты, оснащенные ядерной боеголовкой и способной за несколько минут долететь и ударить в случае необходимости по РФ почти без шансов на их нейтрализацию.
США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews - Цензор.НЕТ 716
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Вы так говорите, как будто ракеты, запущенные из США, имеют шансы на нейтрализацию паРашкой
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Больше времени на подготовку отражения...
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паРашка имеет систему ПРО Москвы, и то её надёжность вызывает вопросы. Никакого отражения в остальной стране нет даже теоретически.
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Где-то слышал про 9 поясов защиты Кремля и 12 всей паРаши.
Нельзя недооценивать, как и переоценивать паРашу, США же вошкаются с паРашей, а не ставят ультиматумы...
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"Где-то слышал про 9 поясов защиты Кремля и 12 всей паРаши."


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Это трусливый американец сидит или сверхсамоуверенный украинец?
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Лиш би в США тупим ідіотам студентам-лівакам не дали обрали собі комуніста Сандерса президентом США який за роззброєння
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шо, опять? ну ладно:

рассеи было одиноко
но тут внезапно сша вошёл
и вышел и ещё сильнее
вошёл
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Трамп - Путину: "Хотите гонку вооружений? Давайте! Но я выиграю"

США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews - Цензор.НЕТ 8474
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хуйло в такую сраку загнал срасею.что писец
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Нет ещё, но загоняет. Что не может не радовать.
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Кацапы из этого договора фактически давно вышли
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Штатам давно пора выходить из всех договоров с кремлём и заканчивать этот бардак
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Так чей Крым? Глава Пентагона выразил соболезнования Шойгу в связи с расстрелом в Керчи
https://fakty.ua/284304-tak-chej-krym-glava-pentagona-vyrazil-soboleznovaniya-shojgu-v-svyazi-s-rasstrelom-v-kerchi





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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews
 
 
 
 
 
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