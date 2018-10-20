 США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews

США собираются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский телеканал FoxNews, информирует Цензор.НЕТ.

"Источник в администрации (президента США, – ред.) подтвердил, что во время встреч с российскими чиновниками на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – говорится в сообщении.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отправится в поездку в Россию и на Кавказ сегодня, 20 октября. Помимо России, он посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

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По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме, но это не удалось.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", — сказал источник.

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Четыре года назад Соединенные Штаты впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор о ядерных ракетах. Вопрос о денонсации этого договора рассматривала еще администрация президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасений, что он может привести к новой гонке вооружений.Москва, со своей стороны, неоднократно отрицала обвинения США, а также заявляла, что условия договора нарушают некоторые элементы американской противоракетной системы в Европе.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.