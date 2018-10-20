 США готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет - FoxNews

США собираются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский телеканал FoxNews, информирует Цензор.НЕТ.
"Источник в администрации (президента США, – ред.) подтвердил, что во время встреч с российскими чиновниками на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – говорится в сообщении.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отправится в поездку в Россию и на Кавказ сегодня, 20 октября. Помимо России, он посетит Азербайджан, Грузию и Армению.
Также на Цензор.НЕТ: США готовы уничтожить запрещенные договором российские ракеты
По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме, но это не удалось.
"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", — сказал источник.
Читайте на Цензор.НЕТ: Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ
Четыре года назад Соединенные Штаты впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор о ядерных ракетах. Вопрос о денонсации этого договора рассматривала еще администрация президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасений, что он может привести к новой гонке вооружений.Москва, со своей стороны, неоднократно отрицала обвинения США, а также заявляла, что условия договора нарушают некоторые элементы американской противоракетной системы в Европе.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
...ну, вот поверь мне -- я ж не буду поджигать и бомбить детский садик и банк, где мои детки учатся и карманные деньги содержат...? -- и ты не будешь... ...если у тебя есть детки и деньги на их содержание, в том же загнивающем Вашингтоне...
А если у тебя деток и денег нету?! -- тогда все ядерные ракеты твои! -- пуляй, куда хош...*)
...и надо было честно ответить на этот простой вопрос!
Понял, об чём я?
https://fakty.ua/284304-tak-chej-krym-glava-pentagona-vyrazil-soboleznovaniya-shojgu-v-svyazi-s-rasstrelom-v-kerchi
12. Земля вокруг села Перекоп выжжена кислотой. В домах у людей все в жирном налете. Жители говорят, что "все началось после того, когда начала туда артиллерия долбить (прим - на учениях оккупантов). В отстойник стреляют, аж туда. Тут все так считают". На одном из зданий жители Перекопа написали "Чернобыль-2" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1053606286779146240 13. Севастополь развивается семимильными шагами: "Новая подстанция скорой помощи в Инкермане, брошенная год назад посреди старого карьера, так и не заработала: коммуникации оказались впятеро дороже самого здания. Другой земли для медиков у правительства нет. Зато она нашлась под СИЗО, против строительства которого выступают жители района. Очевидно, тюрьмы Севастополю нужнее, чем скорая помощь", - сообщают пропагандоны https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/razvitie-inkermana-bez-skoroj-no-s-tyurmoj/14. Российский платёжный сервис QIWI отказывает жителям Крыма в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег. В разделе "Адрес и способ доставки" Крым и Севастополь теперь отсутствуют https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/qiwi-otkazal-krymu-i-sevastopolyu-v-plastikovyh-kartah/
15. Севастополь. На подъездах появляются "Правила справления нужды в подъездах" для гостей из замостья. До оккупации таких объявлений не было. Понаехавшие приезжают со своими привычками. Вы когда-нибудь видели, как с 8 этажа в окно выливают помои? Теперь это можно увидеть в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/1052214549284294658 (фото).
16. Наивная севастопольская ватка возмущается: "Уже более 2-х недель как фуры с материка едут бесплатно через мост, а цены на ту же молочку как были невменяемые, так и остались, не подешевев ни на копейку", "Так, может, на «открытие» так потратились, что ещё долго цены придётся держать" https://twitter.com/Kosstik8/status/105340388024616550417. Неизвестные нарисовали в Севастополе патриотическое жёлто-синее сердце https://twitter.com/radist_titanika/status/1053574457573457920P.S. На керченских пабликах в соцсетях практически никто не верит официальной версии. Город маленький и все уже знают, что стрелков было несколько, о чем и говорят очевидцы. Всё кремлевское Ольгино, как и в случае с Армянском, брошено на затыкание людям ртов. Много и россиян, которые приходят написать скорбные сообщения, попутно убеждают возмущенных людей помолчать, не раздувать и дождаться результатов следствия. Разница в реакции между жителями россии и Крыма еще раз показала, что Крым - не россия, а крымчане - не россияне. Теракт подорвал и без того пошатнувшееся доверие к оккупантам их вчерашних адептов. Однако, к сожалению, это не означает, что теракт был последним. Да, в 2014 году ватники сделали вид, что поверили телевизору, потому что считали, что извлекут в будущем из этого выгоду, но будущее оказалось совершенно иным: задыхающийся Армянск, отжимы бизнеса, сносы домов, отсутствие прав и свобод, мизерные зарплаты и пенсии, высокие цены, а теперь и теракты. Пока над Крымом развивается триколор, кровь будет литься рекой. Понимают это уже многие.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
116 ракет - це 116 ядерних боєголовок. 90% буде збито. А що з тими, що зможуть прорватися? А взагалі у хуйлопітеків тисячі ядерних ракет.
До ядерної війни треба бути готовим. Але допускати її не можна. Хуйлостан має вибухнути зсередини.
Та знищити всі не вдасться. Що означає вибух ядерної ракети над Парижем, Києвом чи Варшавою? А якщо таких вибухів буде 20?
Ось чому кремлівський режим треба нищити зсередини. Інші варіанти ведуть до радіоактивної пустелі. З цивілізацією буде покінчено.
Однак начнет гонку вооружений, от которой и загнется.
Проверено историей.
...хто там воюет, за что? -- в смысле идеи и денег -- науке низвестно...*)
В среду немцы, одностайно порешили, ещё бойцов туда отправить... -- за всё другое, все партии -- воюют до последнего рваного министерского портфеля!
...я б сам туда поехал на заработки -- ...так уже там раз был кадысь, очень давно -- наелся -- от пуза! -- переживу как-нить и сейчас... *)
Это значит, что потенциально где то в Германии, Польше, странах Балтии могут быть теперь небольшие, мобильные ракеты, оснащенные ядерной боеголовкой и способной за несколько минут долететь и ударить в случае необходимости по РФ почти без шансов на их нейтрализацию.
Нельзя недооценивать, как и переоценивать паРашу, США же вошкаются с паРашей, а не ставят ультиматумы...
рассеи было одиноко
но тут внезапно сша вошёл
и вышел и ещё сильнее
вошёл
https://fakty.ua/284304-tak-chej-krym-glava-pentagona-vyrazil-soboleznovaniya-shojgu-v-svyazi-s-rasstrelom-v-kerchi