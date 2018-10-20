 Польша хочет купить у США мощную ракетную систему

Польша подала официальный запрос на покупку в США мощной ракетной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Согласно объявлению Министерства обороны Польши от 19 октября, страна предоставила США письмо с запросом на покупку высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, или HIMARS.
Польша планировала закупить системы производства компании Lockheed Martin еще с 2015 года, однако первоначальные планы совместного производства столкнулись с препятствиями во время переговоров.
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Этим летом страна объявила о своем решении закупить систему HIMARS у правительства США через прямые военные закупки, подобно тому, как сделала ранее в этом году Румыния.
Румыния стала первой Восточноевропейская страной, приобрела HIMARS. Польша станет второй.
Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию, угроза которой усилилась после оккупации Крыма Россией.
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Госдепартамент США в ноябре 2017 предоставил разрешения на возможную продажу 56 пусковых систем HIMARS на сумму 250 000 000 долларов.
Также в этом году Польша заключила официальное соглашение о покупке в США оборонной системы Patriot.
А при чём американская "Катюша" к ПВО?
Сейчас будете смеяться:
"Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»,
«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень - прим. «Ленты.ру»), слегка загнули левый выступ [крепления шаровой опоры бокового блока первой ступени], он не сразу вошел в паз - и его вогнали с силой»,.
Бинго !
Виновата китайская КУВАЛДА !
єслішо...
HIMARS также была испытана в качестве универсальной пусковой установки, как для пуска ракет типа «земля-земля», так и для пуска зенитных ракет AIM-120 AMRAAM в варианте наземного базирования[
"Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию, угроза которой усилилась после оккупации Крыма Россией.
Источник: https://censor.net.ua/n3092456"
отдельный абзац,
Во-вторых,
"Также в этом году Польша заключила официальное соглашение о покупке в США оборонной системы Patriot.
Источник: https://censor.net.ua/n3092456"
Если философически подойти
с ядерною боеголовкою
Як адекватну відповідь, на розміщення рашкою у Кёнігсберзі ("Калініградє") ОТР "Іскандер" з ядерними БЧ.
Там там далі будуть, ще такі ендшпілі-швілі, що "закачаєшься"...
...щас паны обидятся... *)
Тут хлопец один -- тёзка мой -- Саня -- с Крывого Рога -- на панов водилой пашет...
Вчера кофе вместе пили на паузе...
Грит: Поляки хорошо платят -- чистыми больше, чем у вас-немцев, получается!
...про румын мы не обсуждали...*)
https://www.facebook.com/makarevichav/videos/2422176174465878/
...
сракубезпеку . Америка має величезну небезпеку зовсім з іншого боку. Євросоюз тріщить по schwach а фрау Анжела, так виглядає, не проти би послати чергового "ріббентропа" до Москви.
Ляхам би припинити своє великопольське панське бидляче ставлення до українців, відмінити свої деякі закони і (пошвидше) налагодити стосунки з українськими націоналістами. Бо ще хто-зна як доведеться...