EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  4956  47
Все про:вооружение (3036) Польша (4539) США (14281)

 Польша хочет купить у США мощную ракетную систему

Когда это удастся, она станет второй европейской страной после Румынии, купившей такой комплекс.

Польша подала официальный запрос на покупку в США мощной ракетной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно объявлению Министерства обороны Польши от 19 октября, страна предоставила США письмо с запросом на покупку высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, или HIMARS.

Польша планировала закупить системы производства компании Lockheed Martin еще с 2015 года, однако первоначальные планы совместного производства столкнулись с препятствиями во время переговоров.

Читайте на Цензор.НЕТ: США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер

Этим летом страна объявила о своем решении закупить систему HIMARS у правительства США через прямые военные закупки, подобно тому, как сделала ранее в этом году Румыния.

Румыния стала первой Восточноевропейская страной, приобрела HIMARS. Польша станет второй.

Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию, угроза которой усилилась после оккупации Крыма Россией.

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО

Госдепартамент США в ноябре 2017 предоставил разрешения на возможную продажу 56 пусковых систем HIMARS на сумму 250 000 000 долларов.

Также в этом году Польша заключила официальное соглашение о покупке в США оборонной системы Patriot.



Источник: https://censor.net.ua/n3092456
 
 
 Топ комментарии
 
наша "Ольха" 70 - 120 км, тоже высокоточная, и стоит гораздо дешевле..
 показать весь комментарий
 
І це ж мабуть, ще далеко зовсім не останні наслідки партії "многоходовочніков" ...
Там там далі будуть, ще такі ендшпілі-швілі, що "закачаєшься"...
Польша хочет купить у США мощную ракетную систему - Цензор.НЕТ 8625
 показать весь комментарий
 
зачем рыдать? Не надо!
Сейчас будете смеяться:
"Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»,

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень - прим. «Ленты.ру»), слегка загнули левый выступ [крепления шаровой опоры бокового блока первой ступени], он не сразу вошел в паз - и его вогнали с силой»,.

Бинго !
Виновата китайская КУВАЛДА !

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
"Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны..."

А при чём американская "Катюша" к ПВО?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наверное америкосы хотят развести поляков, тсс))
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, парашасосы, сами развели себя, когда перебросили в Кёнігсберг ("Калининград") ОТР Искандер с ядерными БЧ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В таком случае при обмене ударами поляков с паРашкой я, рыдая, всё же ставлю на Кёнигсберг.
 показать весь комментарий
 
И проиграешь. По Кенисбергу томагавками отстреляются а потом по Мацкве! Польша хочет купить у США мощную ракетную систему - Цензор.НЕТ 6672
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Польши нет "Томогавков".
 показать весь комментарий
 
Отстреляються одновременно. Только на одном эсминце таких крылатх ракет больше полсотни, а самих эсминцв с томагавками больше сотни. Плюс подводные лодки.
 показать весь комментарий
 
 
зачем рыдать? Не надо!
Сейчас будете смеяться:
"Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»,

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень - прим. «Ленты.ру»), слегка загнули левый выступ [крепления шаровой опоры бокового блока первой ступени], он не сразу вошел в паз - и его вогнали с силой»,.

Бинго !
Виновата китайская КУВАЛДА !

 показать весь комментарий
 
 
А при чем тут твои кумиры, новость вроде не о рашке
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А о чём? Из договора с кем собрались выходить Штаты?
 показать весь комментарий
 
А есть версия этой системы, предназначенная для запуска ракет класса воздух-воздух (в наземном варианте).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Запускать ракеты можно хоть из водопроводной трубы, главное в системах ПВО не это.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, это совсем два разных человека.
 показать весь комментарий
 
Это руцкий.Старый ник Во во.Он же бондаренко ковальчук мельник коваленко...😂
 показать весь комментарий
 
 
КАК ТЫ ЕГО "выкупил"???.Если не секрет,поделись. Польша хочет купить у США мощную ракетную систему - Цензор.НЕТ 7113
 показать весь комментарий
 
А при том !

HIMARS также была испытана в качестве универсальной пусковой установки, как для пуска ракет типа «земля-земля», так и для пуска зенитных ракет AIM-120 AMRAAM в варианте наземного базирования[
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Повторюсь. Запускать ракеты можно хоть из водопроводной трубы, главное в системах ПВО не это.
 показать весь комментарий
 
Ребята пенсионеры , вы хоть раз можете для общего развития гуглом воспользоваться??? Это не надо идти в библиотеку. Всё под рукой
 показать весь комментарий
 
 
...HIMARS - це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки[1].Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 кмвікі
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, это
"Обе страны, как и остальные государства Восточной Европы, работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию, угроза которой усилилась после оккупации Крыма Россией.
Источник: https://censor.net.ua/n3092456"

отдельный абзац,

Во-вторых,
"Также в этом году Польша заключила официальное соглашение о покупке в США оборонной системы Patriot.
Источник: https://censor.net.ua/n3092456"
 показать весь комментарий
 
 
Если уж совмещать это в одной статье, то почему не добавить про закупку Польшей СПГ в США или о запуске в Польше нового завода копчёных колбас? Но вообще, да, в общем и целом вы правы.
Если философически подойти
Польща хоче купити у США потужну ракетну систему - Цензор.НЕТ 6189
 показать весь комментарий
 
Такими ракетами були знищені російські терористи в Сирії, яка атакували нафтовий завод! Ракети HIMARS самі наводяться на артилерійські позиції та бронетехніку і є фактично залповою системою для високоточного знищення артилерії та бронетехніки ворога. За кілька хвилин колона бронетехніки та артилерії росіян була знищена, вони навіть не встигли витягнути ПЗРК зі своїх БМП, як від БМП та таків лишились тільки катки. А потім прилетіла авіація і добила все що рухалось.
 показать весь комментарий
 
 
Польша хочет купить у США мощную ракетную систему
с ядерною боеголовкою
 показать весь комментарий
 
А чому б і ні?
Як адекватну відповідь, на розміщення рашкою у Кёнігсберзі ("Калініградє") ОТР "Іскандер" з ядерними БЧ.
 показать весь комментарий
 
 
І це ж мабуть, ще далеко зовсім не останні наслідки партії "многоходовочніков" ...
Там там далі будуть, ще такі ендшпілі-швілі, що "закачаєшься"...

 показать весь комментарий
 
 
Похоже до них уже конкретно доходит...
 показать весь комментарий
 
 
По крысчанам можно наблюдать - как долго доходит даже тем, кто не в сказке живёт...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хотіла росія погрожувати Європі, а вийшло навпаки. Тепер Європа буде погрожувати росії.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь можно потрусить пару хилых человечков например Ахметку и Суку православную с Вилкулом и только за то что из них повыпадает можно и для Украины купить такую систему.....
 показать весь комментарий
 
 
Когда дали айленды и корветы ,что секта здесь воняла ? То же будет и с ЛЮБОЙ купленной техникой. Одна вонь на цензоре?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы это было так просто то их бы всех уже труханули.Но мы приверженцы европейских ценностей а там такие методы не приветствуются.Представь на мгновение что ты таки тряхнул олигаршил.Они не будут сидеть на жопе ровно а будут устраивать в ответ саботаж,который в свою очередь приведет к непоступлению средств в бюджет.Нам и так их не хватает.А чем мы можем ответить???Забрать у них активы????И что с ними делать если Европа и весь мир признают это не законным и соответственно вдуют нам по первое число,заставив все вернуть.Кацапы в Лугандоне наступили на эти грабли и обломались.Так что это не просто и не сразу,и не сейчас.Но к этому прийдут.Другого варианта просто нет ни для нас ни для них.Поэтому умные и гибкие "переобуются" на лету, а "гордые" и "крутые" уйдут на всегда.
 показать весь комментарий
 
 
наша "Ольха" 70 - 120 км, тоже высокоточная, и стоит гораздо дешевле..
 показать весь комментарий
 
 
Вооружается Европа. Петя первый (не путвть с пятым) прорубил окно в европы и ворвался таки туда с топором, все никак выйти не могут
 показать весь комментарий
 
 
Проти москвабадської орди це добре, але якщо владу в Польщі захоплять шизануті українофобні нацики то це буде загрозою як для України так і для інших сусідів, прийдеться захоплювати і такі комплекси, Великоукраїні пригодяться проти москвабаду
 показать весь комментарий
 
она (Польша) станет второй европейской страной после Румынии

...щас паны обидятся... *)
Тут хлопец один -- тёзка мой -- Саня -- с Крывого Рога -- на панов водилой пашет...
Вчера кофе вместе пили на паузе...
Грит: Поляки хорошо платят -- чистыми больше, чем у вас-немцев, получается!
...про румын мы не обсуждали...*)
 показать весь комментарий
 
кум с семьей третий год на пмж в ржечи посполитой.Уже и паспорта получили.Работа просто праздник.Зарплата позволяет жить и радоваться.А до этого они лет 15-ть помыкались будь здоров.
 показать весь комментарий
 
Ляхам то залізо допоможе, як мертвому припарка.... Дядько Сем уже неодноразово заявляв, що цупити європейського воза йому самому скучно, утримувати закордонні бази накладно, що євроПЕЙСИ мали б самі думати про власну сраку безпеку . Америка має величезну небезпеку зовсім з іншого боку. Євросоюз тріщить по schwach а фрау Анжела, так виглядає, не проти би послати чергового "ріббентропа" до Москви.
Ляхам би припинити своє великопольське панське бидляче ставлення до українців, відмінити свої деякі закони і (пошвидше) налагодити стосунки з українськими націоналістами. Бо ще хто-зна як доведеться...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша хочет купить у США мощную ракетную систему
 
 
 
 
 
 вверх