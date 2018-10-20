 Актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую, погибшую в ДТП, похоронят в Житомире

Прощание с актрисой "Дизель Шоу" и КВН Мариной Поплавской состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении Октябрьского дворца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Кроме того, в понедельник, 22 октября, в 10:30 состоится прощание с актрисой в Житомире – в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

На площади Королева в Житомире установили фото Марины Поплавской. Местные приносят цветы, чтобы почтить память погибшей актрисы.

Марина Поплавская более 20 лет преподавала украинский язык и литературу в школе №33 города Житомира. Играла в КВН, была продюсером телевизионной команды КВН "Девчонки из Житомира".

В 2017 году рассказала, что уволилась из школы, чтобы больше работать на телевидении в юмористическом проекте "Дизель Шоу", которое выходит на канале ICTV.

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни.