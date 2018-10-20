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Все про:ДТП (5229) Житомир (419) похороны (759)

 Актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую, погибшую в ДТП, похоронят в Житомире

Прощание с артисткой состоится в Киеве и в Житомире.

Прощание с актрисой "Дизель Шоу" и КВН Мариной Поплавской состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении Октябрьского дворца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Кроме того, в понедельник, 22 октября, в 10:30 состоится прощание с актрисой в Житомире – в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

На площади Королева в Житомире установили фото Марины Поплавской. Местные приносят цветы, чтобы почтить память погибшей актрисы.

Марина Поплавская более 20 лет преподавала украинский язык и литературу в школе №33 города Житомира. Играла в КВН, была продюсером телевизионной команды КВН "Девчонки из Житомира".

В 2017 году рассказала, что уволилась из школы, чтобы больше работать на телевидении в юмористическом проекте "Дизель Шоу", которое выходит на канале ICTV.

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3092454
 
 
 Топ комментарии
 
Земля тобі пухом, спи спокійно, Марина Францівна. Україну не буде здано нікому ні москалям, ні баригам!
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Соболезнование родным и близким. Как жаль, что так рано. Дизель-шоу потерял часть своей души.
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Очень жаль весёлую талантливую и жизнелюбивую актрису, согревавшую сердца людей добрым искромётным юмором. Вечная память Марине.
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Нові плани, проекти... Погляди на майбутнє... Але один випадок на дорозі все перекреслює. Шкода, коли людина так залишає цей світ. Але це, трапляється й ще раз нагадує - на дорозі треба бути уважним.
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Сейчас смотрю программы с участием Мариночки. Улыбаюсь, грущу. Как много ей дала природа. Потрясающий голос и самоирония. Да, школьный опыт сделал свое дело. Еще у Маслякова команда "Девченки из Житомира" подкупала своим юморным шиком. Команда, не сломайтесь. Станьте еще лучше в память о светлой душе Мариночки...
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якщо так глибоко вона Вам до душі, то згадайте, що вона була учителькою української мови. Вивчіть українську! Або хоч не робіть помилок в своїй...(аплодирую)
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Земля тобі пухом, спи спокійно, Марина Францівна. Україну не буде здано нікому ні москалям, ні баригам!
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а барыги это те у кого ты хлеб и колбасу покупаешь?))
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Это те, от которых ты получаешь обьедки и радуешься.
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у вас на кацапщине торгуют объедками? предполагал что вы свиньи но до такой степени ?)))))
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Соболезнование родным и близким. Как жаль, что так рано. Дизель-шоу потерял часть своей души.
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Роковое стечение: сидела на переднем сидении возле водителя и на то место пришелся основной удар. Сидела бы в салоне - была бы жива
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This is sad. My condolences to the Dizel Show team and its relatives.
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Одна з 13 які в середньому гинуть щоня на дорозі в результаті ДТП.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую, погибшую в ДТП, похоронят в Житомире
 
 
 
 
 
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