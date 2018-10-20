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Все про:Венгрия (731) Закарпатье (1455) провокация (1176) нацменьшинства (156)

 Билборды с портретами венгерских активистов и надписью "Остановим сепаратистов" появились на Закарпатье

Плакаты развесили среди ночи. Представители местной власти называют их "явной провокацией".

В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями представителей венгерского меньшинства. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Билборды с портретами венгерских активистов и надписью Остановим сепаратистов появились на Закарпатье 01

"Билборды развесили, очевидно, ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали в Закарпатье с раскруткой "венгерской темы", когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что плакаты были наклеены без предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей.

По неофициальной информации, в области было размещено более двух десятков плакатов. На них изображены лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович, первый зампредседателя Закарпатского облсовета Иосиф Борто и ректор венгерского института им. Ракоци в Берегово Илдика Орос.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Также читайте: Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3092452
 
   
 Топ комментарии
 
Posted by Андрей Макаревич on Saturday, October 20, 2018

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле - пи*дец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс - туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей…"
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Что тут удивляться? Провокация или нет - дело десятое. Самый главный вопрос ЧТО будут делать когда начнут поднимать вопрос о "афтаномиях", "независимости" и прочем шлаке. В свое время этим страдали "русыны". Независимость они .... хотели. Может государство будет брать жестко за сраку сепаров? Может хватит? Я хочу жить в Украине. Всякие "эротичиские фантазии" типа "это раньше было...." в задницу. Сепарам давно пора давать вышку. Сразу. Желательно публично
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Ни для кого не секрет, что сепаратизм в Закарпатье есть, венгерские паспорта есть, венгры Закарпатья не удосуживаются даже выучить гос. язык и не знают его вообще. Власть как страусы прячет голову в песок, значит может сами местные украинцы этими плакатами и обращают внимание на проблему. Такая же проблема была и в Крыму. Так же прятали голову в песок, так же плевали на наличие сепаратистских настроений и что? Что сейчас имеем? Нужно же задуматься и не наступать на грабли 10 раз. Удивляюсь непробиваемой дебильности наших властей.
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Найти на Закарпатье этих клеелщиков дело одного дня. В самом деле они же не лесным схронам прячутся. Так что пусть местные власти с полицаями не морозятся
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чье "место" узнается в первые 3 секунды!!!
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Ни для кого не секрет, что сепаратизм в Закарпатье есть, венгерские паспорта есть, венгры Закарпатья не удосуживаются даже выучить гос. язык и не знают его вообще. Власть как страусы прячет голову в песок, значит может сами местные украинцы этими плакатами и обращают внимание на проблему. Такая же проблема была и в Крыму. Так же прятали голову в песок, так же плевали на наличие сепаратистских настроений и что? Что сейчас имеем? Нужно же задуматься и не наступать на грабли 10 раз. Удивляюсь непробиваемой дебильности наших властей.
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"Девойка", я извиняюся, а можно "вставить свои "пять копеек". Проблемы разные, ... Причина одна... Может, с неё начать? Она обозначается двумя буквами - "РФ"...
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При чем тут причина? Я говорю о фактаже. И о том, что в Крыму и на Донбассе было то же самое. Ждать пока и тут пойдет по тому же сценарию или нужно начинать что-то делать?
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Ой как интересно. А для меня секрет. И кто же это на Закарпатье хочет отделения, сепарации? Я только одного такого придурка знаю, но он не венгр и что-то его не слышно уже пару лет. Мож в Россию сбежал, не знаю. А где вы еще сепаратистов на Закарпатье видели?
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Сепаратизм на Закарпатье создается искусственно. Нужно почаще называть людей сепаратистами, может они и поверят. А еще почаще им говорить, что дескать не любит вас Украина, в сепаратисты записала, скоро убивать придет. Так создавался сепаратизм на Донбассе. И для этого вот эти плакатики и развешивают.
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Лучше в санаториях Свалявы платить гривнами, а не евро. А то будет очень дорого. Да и в Крыму тоже.
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Posted by Андрей Макаревич on Saturday, October 20, 2018

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле - пи*дец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс - туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей…"
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"серед них ректор угорського інституту в Берегово", так відразу і не зрозумієш що це таке у маленькому містечку цілий "інститут" ще і угорський..
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По переписи населения Украины 2001 года население Береговского горсовета составило 26 554 человека, в том числе 26 050 городского - в Берегово. Почему же это "у маленькому містечку".
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Нет, наверно мегаполис можно подумать , аж 26к человек. Вы с какой деревней сравниваете?
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Спеціально для такого бовдура як ти, село на російській мові також називають "деревня". Особливо якщо це якась діра з якої ти пишеш за 30 км від райцентру
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Довбню, слово село, на вашу, московську так і перекладається - село, бо "деревня" і село то є зовсім різні поселення. Так що спалився ти на звичайній дрібниці, но то таке, не ти перший, не ти останній.
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Ти справді ідіот обзиваючий всіх підряд кацапами. Гуляй.
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дівчино, Ви з села чи прикалуєтесь? Може там ще університет побудувати?)
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аха!!согласен!!по меркам закарпатья это не то что много!!а очень много!!(можно сказать что метрополия) Білборди з портретами угорських активістів і написом "Зупинимо сепаратистів" з'явилися на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3923
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"Доказательство" того, что сепаратизм есть?
После Крыма только дебильные могут думать, что в паРаше ЕС они получат только права, без обязательств...

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Что тут удивляться? Провокация или нет - дело десятое. Самый главный вопрос ЧТО будут делать когда начнут поднимать вопрос о "афтаномиях", "независимости" и прочем шлаке. В свое время этим страдали "русыны". Независимость они .... хотели. Может государство будет брать жестко за сраку сепаров? Может хватит? Я хочу жить в Украине. Всякие "эротичиские фантазии" типа "это раньше было...." в задницу. Сепарам давно пора давать вышку. Сразу. Желательно публично
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А ще краще показові публічні смертні кари в стилі середньовіччя, дико але ефективно щоби припугнути шваль дуже надовго
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Ну что будут делать, тоже мне вопрос. Придумают минск 3 и будут толочь воду в ступе с десяток лет Билборды с портретами венгерских активистов и надписью "Остановим сепаратистов" появились на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5918
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Лучше бы прямо писали,- Убей гниду!
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Там повинні висіти туші цих йоббіків, від біллбоурдів їм тільки піар
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Полиция конечно ничего не видела. Они ведь теперь не патрулируют трасы как должно быть, а занимаются изучением прибыльности кустов с "трукамами"
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Местные власти давно бы проверить на налогообложение пора, на вийськовый Збир...
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А до "охотии", там наверное была цивилизация "корешкоедия", а до неё "козявкуспальцаслизия"!
Просто власти замалчивают...
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они корешками друг друга закусівали... Билборды с портретами венгерских активистов и надписью "Остановим сепаратистов" появились на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1788
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Один вопрос.Москаль хубенатор,какие там функции выполняет.Статиста.С мусароми и фсбу все понятно.Уже показали себя в 2014.Где поездка пороха в закарпатье.Или как ненавидимая им баба юля приезжала в даунецк в свое время))).Порох как президент обязан первый туда прилететь ,но увы он не президент.
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А у цих персонажів з білбордів подвійне громадянство?
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без базара
у них и паспорта Венгрии на 2-3 года раньше выписаны
типа сначала знать, а потом уже простолюдины
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Да. А "Орос" переводится с венгерского - руський. Естественно не русский в смысле московит, а руський в смысле - русин.
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Да. А "Орос" переводится с венгерского - руський. Естественно не русский в смысле московит, а руський в смысле - русин.
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Это не причина, а следствие. Какая граблехода - страны, такие и последствия. Это? Начало. Еще будет.
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Красивые фотки. Жаль только, что без черной рамочки
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Ничему нас история не учит.Ничему не учит нас даже собственная история.Так и будем называть этих откровенных сепаров "активистами",пока они животы не начнут вспарывать,как Рыбаку,а потом жевать сопли и ломать голову-"как же мы это допустили" и видеть причину в чем угодно,только не в собственной беспомощности.
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Навіщо той кіпіш підіймати? Ну повісили на білбордах, так тож фото, а не самих тих "подвійних ахентів".
Хай собі висіли б
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Мадьяры выделяют кремлёвские деньги на помощь своим "землякам".
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ХОРОШИЕ плакаты. Правдивые. В отличии от политический со старухами-колясочницами, очкатым подельником ахметова и должника российских банков и прочего паскудного бомонда.
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будете смеяться!!но по факту в закарпатье венгерский большее число украинцев знает венгерский чем сами венгры(количественно имеется в виду)(в смысле получается как бы двуязычные украинцы если не брать во внимание ещё и руский с ним будут триязыкие)(как минимум) так что не всё плохо в украине!! как гласит народная мудрость:сколько знаеш языков(мов) столько раз ты человек!!(так что не стоит на этом заморачиваться) (как бы так) а проблему решать таки надо.
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В українських паспортах немає графи стосовно інших національностей окрім української. Тому не зрозуміло, яка може бути угорська партія в Закарпатті?? Чому ще ніхто не ув'язнений? Чому Україна не висуває Угорщині вимогу відкотитися за Дунай на правий берег де їм слов'яни дозволили залишитися. Слов'яни не дозволяли мадярам-угорцям заходити на лівий берег Дунаю та ще й дряпатися аж до самих Карпат. Як то кажуть міжнародною мовою - go home!
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надо было написать
закарпатец ! не стань дамбасом !
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это вечная ,,проблема "закарпатья,там во все времена было только время ,,московское" ,,киевское" и ,,местное-европейское" так что договорившись о встрече всегда приходилось ,,выяснять по какому времени должна произойти встреча" (либо договорились разошлись и какждый начинал думать кто по какому живёт)Білборди з портретами угорських активістів і написом "Зупинимо сепаратистів" з'явилися на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5627 Білборди з портретами угорських активістів і написом "Зупинимо сепаратистів" з'явилися на Закарпатті - Цензор.НЕТ 937
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Так чей Крым? Глава Пентагона выразил соболезнования Шойгу в связи с расстрелом в Керчи
https://fakty.ua/284304-tak-chej-krym-glava-pentagona-vyrazil-soboleznovaniya-shojgu-v-svyazi-s-rasstrelom-v-kerchi
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