 Билборды с портретами венгерских активистов и надписью "Остановим сепаратистов" появились на Закарпатье

В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями представителей венгерского меньшинства. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Билборды развесили, очевидно, ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали в Закарпатье с раскруткой "венгерской темы", когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что плакаты были наклеены без предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей.

По неофициальной информации, в области было размещено более двух десятков плакатов. На них изображены лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович, первый зампредседателя Закарпатского облсовета Иосиф Борто и ректор венгерского института им. Ракоци в Берегово Илдика Орос.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.