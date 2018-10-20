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 Происшествия, Общество
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Все про:Полтавщина (449) фекалии (18) Гнап (11) Тракало (13)

 Полиция установила личности людей, обливших фекалиями Гнапа

На мужчин составили админпротоколы по статье "мелкое хулиганство".

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапа. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что правоохранители оперативно приняли меры по установлению правонарушителей, которые 19 октября облили Гнапа фекалиями в поселке Шишаки Полтавской области, куда он прибыл для участия в выездном заседании облсовета.

"Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые", – подчеркнул Тракало.

По его словам, предварительная квалификация зарегистрированного уголовного производства по статье Уголовного кодекса "хулиганство" изменилась на статью Административно-процессуального кодекса "мелкое хулиганство" по инициативе прокуратуры.

На нарушителей составили административные материалы, которые в дальнейшем направят в суд.

19 октября журналистка Кристина Бердинских сообщила, что Гнапа облили фекалиями в Полтавской области. Журналист приехал туда для участия в сессии облсовета, где должны были рассматривать выдачу лицензий на газодобычу.

Гнап заявил, что "депутаты забаррикадировались" в сессионном зале и "собираются продолжить дерибан газовых месторождений". Позже он сообщил, что прошел в сессионный зал.

Источник: https://censor.net.ua/n3092451
 
   
 Топ комментарии
 
Примітивно і ганебно.. Петюшки петі дуже нагадують тітушків яника в своїх діях , перед драпмаршем першого хряка. Чим закінчив яник - всі пам'ятаємо.. Ростов - не гумовий.. Забув - є ще Мальдіви..
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Та шо тут искать? Кто там качает нефть? Шуфрич,вернее его мамка.
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ага, как раз сегодня погранцы задержали партию значков
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"Кто на нас с г**ном придёт от г**на и погибнет!"
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два пидорка гнусных отделались штрафом
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Та шо тут искать? Кто там качает нефть? Шуфрич,вернее его мамка.
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а за ними шлейф тянулся...собака сразу пальцем тыкнула
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Тяжкая работа у фулюганов. Видать неделю друг из под друга удобрения собирали
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Примітивно і ганебно.. Петюшки петі дуже нагадують тітушків яника в своїх діях , перед драпмаршем першого хряка. Чим закінчив яник - всі пам'ятаємо.. Ростов - не гумовий.. Забув - є ще Мальдіви..
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так дело идет к выборам, к переизбранию,может и петюше прилететь из говномета, надьку уже к тому времени выпустят- так она залпами, залпами
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Для дискредитации Порошенка лучшего метода чем облить Гнапа не найти.
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Это что-то типа взрывов домов ФСБ-шниками за поребриком с последующими обвинениями в адрес чеченских террористов.
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Это всё? Полиция установила личности людей, обливших фекалиями Гнапа - Цензор.НЕТ 879 Так понятно что этих людей наняли , кто заказчик ? А за тем заказчиком стоит другой заказчик И так ниточки тянутся в Верховную Раду к казлам народным депутатам .
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Мародеры ! Вас говном обкидывать не будут .
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"Полиция установила личности людей, обливших фекалиями Гнапа" - так эти личности и не прячутся, а сидят во властных кабинетах, во главе с рускоговорящим Авакорюкзаком.
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это не" мелкое хулиганство", а пятикратное ми-ми-ми и пятакратное а-та-та.
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установила личность и даст орден славы, на очереди ведро киве
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Я думаю, що як би гівном авакова облили, то був би мінімум теракт. Як з зечарою та яйцем. Ублюдочна вся влада в Україні. І народ такий, як влада.
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вот орлы! сабакевич- всем выдать квартиры и внеочередные звания!
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Интересно , за сколько областные дупутаты продаются? Какие расценки в отличии от ВРдупутатов?
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быстро выйти на хулиганов помогла генетическая экспертиза фекалий
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Вы скоро там утоните . И вас назовут везунчаками.
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Треба і "джерело" фекаліїв...🤣🤣🤣🤣
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Лайном по лайну и ничего тебе за это... а че, нормально придумали)))
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