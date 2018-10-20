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 Происшествия, За рубежом
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 Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс

Инцидент произошел накануне вечером.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух мужчин, кидавшихся яйцами в здание ФСБ на Большой Лубянке в минувшую пятницу. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Задержаны двое граждан, 1986 и 1981 годов рождения, которые около 22:00 пятницы кидали яйцами в здание по адресу Большая Лубянка, 2", – сказал собеседник агентства.

По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают. Проводится проверка, добавил источник.

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ задержала двух украинских рыбаков в Азовском море

Источник: https://censor.net.ua/n3092449
 
   
 Топ комментарии
 
Только Федорович знает, как это опасно.... Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс - Цензор.НЕТ 9494
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Вряд ли.Эти шпили-вили в это же время делали
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В яйцах была вмонтирована прослушка и преступников сразу вычислили.
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это чикен-перфоманс.. ФСБ просто не поняло искусства!
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Таким яйцом чуть януковча не убил украинский студент. А представляете, в Австралии яйцом страуса !!!
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Интересно, если я на Владимирской покидаю яйца в серое здание, меня задержат? Или поймут и простят?
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Та уже говори до конца. Лучше не яйцами...
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Двое мужчин забросали здание ФСБ голубыми как яйца дрозда :Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс - Цензор.НЕТ 2518

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шизоаффективний стан - вимагає лікування галоперидолом внутрішньом"язово...
тобто в дупу
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Не сомневаюсь что посадят.А в Украине пенсионеры с голоду дохнут а Рева тварь при зарплате в 70 тысяч гривен в месяц говорит что нужно потерпеть
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Вот видишь, тебя заспамили, а прилепил бы в контексте - офшорный и лайков бы наполучал...
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Кадыров с бандой приехал в Ингушетию запугать старейшину. Там собралось куча ингушей, окружили всех. Кадыров извинился и уехал

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1053387489162022912
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Может два бомжа на казенные харчи захотели? Серьезно их вряд ли посадят, а 15 суток кормить бесплатно будут
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Ну це ж не Росляков!Тут всё серьёзно.За такой налёт с яйцами,на ФСБ,могут и пожизняк влепить Двоє чоловіків закидали будівлю ФСБ яйцями, їх затримали, - Інтерфакс - Цензор.НЕТ 2639
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От якби гранатами,тоді да...А так фсбєшники самі,для приколу, кинули пару яєць,і тепер будуть просити додаткові кошти.Патамушта апасна работать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс
 
 
 
 
 
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