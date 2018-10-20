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 Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

На 6-м арсенале хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов — после взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированных укрытия, потери боеприпасов составляют около 95%.

Об этом рассказал в своей статье на ZN.UA главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте также: Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Журналист отмечает, что ZN.UA получило данные о номенклатуре хранения боеприпасов на базе, большинство котоорых уничтожено, включая много ценных видов снарядов, которые очень дорого стоят на мировом рынке.

"Итак, на базе хранилось:

20 тысяч 152 мм гаубичных снарядов для САУ "Акация";

9 тысяч снарядов 152 мм гаубичных для САУ "Мста-С";

1300 203 мм гаубичных снарядов для САУ "Пион";

5500 122 мм гаубичных снарядов для САУ "Гвоздика"

567 тысяч 82 мм минометных мин;

335 тысяч 120 мм минометных мин (Ичня была одним из основных мест их хранения);

34 тысячи минометных мин САО "Нона";

3 тысячи реактивных снарядов 220 мм БМ-27 "Ураган";

22 тысячи танковых снарядов 125 мм;

117 тысяч 122 мм реактивных снарядов БМ-21 "Град";

76 тысяч 122 мм реактивных снарядов 9А51 "Прима" (РСЗО была принята на вооружение СССР в 1988 году, но широкого распространения не получила, на вооружении ВСУ этих РСЗО нет);

175 тысяч 30 мм зенитных снарядов для ЗСУ "Тунгуска";

150 тысяч 23 мм снарядов для ЗСУ-23 "Шилка";

1 миллион 176 тысяч 30 мм снарядов для БМП-2 (Ичня была одним из основных мест хранения этих снарядов);

700 тысяч ручных гранат;

537 миллионов автоматных патронов 5,45 мм;

148 миллионов автоматных патронов 7,62 мм.

Также были подорваны и другие виды боеприпасов к другим системам вооружений, которые находились на базе в малых количествах, например, мины к 240 мм самоходным минометам "Тюльпан", которых нет на вооружении ВСУ", - написал Бутусов.

Читайте также: Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3092448
 
 
 Топ комментарии
 
Песєц.. І хто за весь цей прой@б понесе покарання.. Петя десять днів тому щось бубнів собі під ніс про швидке розслідування.. Повторюю - петя - рекордсмен за кількістю знищеного боєзапасу в арсеналах.. Свою передвиборчу тезу "я створив армію" - може запхнути або собі в дупу, або - полтораку з муженком.. Армія, до того ж - воююча , не може існувати без боєзапасу.. Гнати петю потрібно 31 березня, гнати обісцяним ганчіррям.. Пе по петі виявилась шапка..
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Вспомнилась масляная рожа парашенки когда он лапой впервые булаву цапал. - Знал котяра ,где поживиться надуринку можно.
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С таким главнокомандующим и врага не надо. Липецкая фабрика охраняется сильнее украинских складов
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этот хуже - тот хоть был от природы дЫбил, а это чмо по трупам майдановцев залезло на самый верх, что б обстряпывать делишки свои и своей шайки!
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Я так понимаю, что в самое ближайшее время одно из многочисленных предприятий из доверительного фонда гидранта начнет массовый выпуск боеприпасов. Надо же как то компенсировать потери, о цене - по умолчанию сторон Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 3493
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Теперь деньги на восстановление боезапаса снимут с нас налогами, повышением тарифов на коммуналку, подорожанием всего что можно и нельзя. А виновных пожурят, как кота который сожрал всю сметану, и все. ну выгонят какого нибудь полковника со службы. да понизят в звании другого. А ярмо оплаты покупки боеприпасов сложат на простых работяг
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Если меня не подводит память, то вслед за Порошенко зрада зрадила, что он сказал, что вернёт оккупированные территории без войны...
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Я, звичайно, не такий фахівець у військовій справі, як Матіос у тепловізорах. Проте маю питання до фахівців. А невже цьому арсеналу не наступив би кирдик у перший день військового нападу росії на Україну від єдиної крилатої ракети, що прилетіла би на його територію або від чогось подібного, від чого не рятує ППО? То навіщо тримати такий арсенал за сотню кілометрів від кордону з потенційним агресором? Його можна берегти як зіницю ока роками, а знищать за лічені хвилини. Як цю проблему вирішують в НАТО чи США? Під час війни Німеччина свої оборонні підприємства перенесла під землю і вберегла таким чином від бомбардувань аж до кінця війни. Невже у нас немає якихось шахт як приміщень придатних для зберігання боєприпасів?
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Реально это преступление и даже государственная измена хранить боеприпасы в таком уязвимом месте и состоянии. Но виновных так же не накажут, как и в предыдущих случаях со взрывами на складах
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ви мабуть забули що склади були підірвані теж під Вінницнею а це далеко від кордону з рашкою. Тоеба візи вводити з рф і максимально їх не видавати для расіян щоб обмежити потік. У 2017 Україну відвідали по безвізу 1 400 000 росіян серед них могли бути і з недружніми намірами.
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Такое возможно только в стране, управление которой осуществляет внедренная агентура. Авигдор Мужен, Шимон Пилтербаум, Порат Портман-Рошен, Зеев Гройсман. Палестина захватьівалась хитростью, деньгами и силой. В результате системной политики агентура внедрена на все уровни государственной и региональной власти, страна превратилась в клинического должника ротшильдовского МВФ, при всей милитаристкой показухе военньій потенциал 3-ей мировой ядерной страньі нивелирован до уровня стран из пятого десятка, коренное население изгоняется и ликвидируется, а хасидьі от имени Умани вешают биг-бордьі Uman Loves Trump.
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Ето не косвенньіе признаки. Ето прямье фактьі.
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Крембляди список подогнали бутусову, а троляки сидят тужатся, методички свои строчат)) им Порох как кость в горле, не смогли его за 4 года сломать и не смогут еще 4 года, вот и гадят) у них мечта - кремлевская воровка тимашонка ну или на худой конец плаксивый вор гриценко, но этого никогда не будет, вот и бесется клоуны))
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Кого ломать,рыга переодевшегося в вышыванку))).Сходи в ап за конхфетами.Просрать 4 арсенала с боеприпасами,а виновата баба уля,гриценко и ахенты хремля,а не проб..ди из херштаба покрываемые барыгой.Методичка сильная)))
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Сара Абрамовна в политику попала в результате генеалогической селекции в рамках захвата территории для Израиля 2.
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"Крембляди список подогнали бутусову"___________________думаю мозжечок у голубя будет побольше, чем у тебя шоколадное вылизывало!
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Як сказав недавно "потужний сивочолий гетьман" - без трастового фонду ніяк не виходить вберегти арсенали України.. А петя - спец по трастових фондах, особливо - "сліпих".
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Это все бред 69 тыс тон это 1000 вагонов боеприпасов а теперь представте площадь и как бы шарахнуло. Это 6,9 мегатон это больше чем заряд атомной бомбы упавшей на Хиросиму! Журнализды опять заврались! Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 2127
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Так тож по документам из херштаба.Там все было распиженно))).Так ,что выстрел мимо))).
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ну нельзя так жестко ольгинских троляк опускать Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 3363 у них задача одна - мочить Пороха, потому как только он довершит развал єтой недотерритории под названием раися и потому они проталкивают кремлевскую варовку блохастую тимашонку
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Якщо у другому турі виборів доведеться вибирати між Петром Вальцманом і Юлією Капітельман, то наші предки запорожці попросять Бога українців у рай не пускати. А якщо хтось із сєпарів пройде, то і Бандера встане з могили.
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ти серйозно вважаєш, що подібні речі варто правдиво озвучувати? Цілком логічно, що стан речей повинні знати лише в рнбо.
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Первое, не МЕГА, а КИЛО...умник,
второе- 69 тыс.тонн это общий вес, а вес заряда меньше половины от веса оболочки
третье - взрывалось всё не одномоментно, а на протяжении недели...

Вывод: в школе надо было учиться, а ты понадеялся на русское "Авось"
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а где эта каналья из ГШ родя тимошенко, что блеяла: "На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.), где во вторник возник пожар, хранится в основном стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексов, сообщает заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3090354
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Порохоботи навіть за таких умов роблять спроби виправдати свого баригу. Нічого, усього через півроку вашому баризі настане п********
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К стати,сейчас по Торецку стреляют свинособаки,я слышу взрывы и кононаду,интересно у ВСУ есть чем стрелять в ответ?
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В советское время было подготовлено достаточное число классных специалистов по обращению с боеприпасами. То, что боеприпасы теперь взрываются - только могут быть две причины: или специалистам не дают работать, или их места заняли всякие внучки-жучки начальников
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Специалистов то классных...только вот одно но...95% из них закончили 5-ю и 7-ю спецуху Пензенского ВАИУ и осатанелые совкодрочеры, и еще примерно 2% сухопутный факультет севастопольского военноморского училища и тоже совкодрочеры...Это из офицерского состава...Прапора позаканчивали учебку в рашке, и половина из местных...
На счет внучек-жучек...в Украине служили только внучки-жучки больших начальников из ГРАУ...
И еще один момент, эти спецы были очень хорошо подготовлены для производства боеприпасов и абсолютно неподготовлены для жизни в сельской местности... очень многие спивались, особенно ленинградцы-москвичи закончившие училище с золотой медалью валялись в городке (в котором нет асфальта) обоссаные в военной форме...
Служить в на арсенале боеприпасов, не надо много ума, даже устройство их знать не обязательно, зато нужно иметь руки растущие из плеч, а не из жопы и мозги колхозного руководителя, где рейку подложить, организовать покос травы, ее прополку на расстоянии 1м от хранилища и штабеля, отремонтировать крышу рубероидом, сколотить навес над площадкой открытого хранения и т.д...
Сам после распределения попал на склады артбоеприпасов снаряженных ОВ в глухое зауралье...хорошо что... союз развалился иначе бы там спился и деградировал..
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Чому після 2014 року не провели дезінфекцію, дезінсекцію і дератизацію ЗСУ від проросійського лайна і агентури різного пошибу? Тому, що Петя і Віденська продаж.
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здесь подробнее....

https://zn.ua/internal/katastrofa-v-ichne-duraki-ne-uchatsya-dazhe-na-pyati-oshibkah-297690_.html

Если президент будет наплевательски относиться к выполнению собственных приказов и планов, следующие катастрофы неизбежны.

Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 9507
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Нова Армія втратила за чотири роки боєприпасів, в пять разів більше, ніж використала. А порохолізи, розссказують всім про нову Армію. Тільки, якщо Армія не в змозі зберегти сої боеєприпаси, то це показує її реальний стан.
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Не раскачивайте лодку!

Верховный Главнокомандующий держит ситуацию под контролем!
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Дійсно так. Під мудрим керівництвом нашого Верховного Головнокомандувача у повітря злетів уже п'ятий? арсенал.
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Интересно, в каких условиях храняться конфкеты Рошен? Неужели тоже под открытым небом?
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Когда просроченные троллям ЦН раздаются счёт "труда". Когда свежиескацапам продают. А излишки по сетям магазинов развозят. Где их нет, тому штраф!
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За это и героя дать можно. Или представить полковников к генералу.
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Прикольно будет, если это все, уехало к даунятам, и прилетело к нам.. И все взорвалось, перед приездом американского ревизора
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Єдине спасіння для України - прогнати нікчемного петю на виборах 31 березня.. Жодного голосу на підтримку нікчеми!
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Это трендец , я так понимаю и на этот раз не кого не посадят за халатность и разгильдяйство . Бля..дб на передке это БК как воздух надо , там за каждый патрон сей час мозг выносят , а тут .... .......... Слов нет одни только маты и слюни.
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Вот это служба несется. Вот это "руководители" страны. Еще пару(или сколько их осталось) складов и "мир" на Донбассе обеспечен, а может и въезд на белом коне в Киев. Однако дожили.
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Крембляди список подогнали бутусову, а троляки сидят тужатся, методички свои строчат)) им Порох как кость в горле, не смогли его за 4 года сломать и не смогут еще 4 года, вот и гадят) у них мечта - кремлевская воровка тимашонка ну или на худой конец плаксивый вор гриценко, но этого никогда не будет, вот и бесется клоуны))
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Список - не список, а после предпоследнего ЧП на складах власти должны были сделать все, чтобы больше такого не повторялось. И главное никто не виноват. Поэтому и дальше будут взрываться. Ответственности-то нет. Не генерала же хата сгорела?
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Рошен, или ты реагируешь должным образом на это, или ПНХ.
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Реформировали, реформировали и дореформирвались. Поменяли форму генералам и увеличили им оклады, а как были дуракми при совке, такими остались.
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.Хрень какая то .! Масса ВВ в 69 тыс тонн боеприпасов = атомной бимбе примерно в 10 килотонн .Если бы всё это рвануло ,даже и не одновременно , весь ичнянский район сейчас лежал бы в руинах .

На Хиросиму , где погибло 80 тыс людей ,была сброшена бомба 20 килотонн , всего в двое больше чем вес ВВ в боеприпасах на складе в Ичне .
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Простая арифметика . Зачем ещё и эти методички . ? Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 5789 .
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Нет это мы подсчитали по законам физике. Вам из кухни Пригожина это не понять. Вас ведь за тупость берут. У нормального человека на вашей работе развивается шижофрения Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 4478
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Ну чуть-чуть списали, чуть-чуть отмазали, а в принципе так и есть, разнесите взрывы во времени-так и получится...
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Несколько сот тонн взорвались и нескольким десяткам тысяч тонн, также пришел капец.

Снаряды/авиабомбы/мины/ракеты, которые оказались в эпицентре взрыва и летали как ср..е веники, вряд ли можно использовать в будущем.
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Сегодня дали" зраде" выпустить пар . Зраду ведь тоже , иногда надо выгуливать .!! Втрати боєприпасів на складах під Ічнею становлять 95% - Цензор.НЕТ 9513 .
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Вы меня убедили, это перемога, пажарам гардимся, Парашенка наш бох, гигант мысли, отец демократии. Я праильно говорю теперь?
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Нет не правильно. Бох это у вас кремлёвский карликовый педофил в миру "Хуйло" у нас президент. Да Порох не идеален но на данный момент он на своем месте!
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А что Порох делает не так? Склады взорвали? так это война детка. На войне склады взрывают!
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Но на войне детка в офшорах деньги хранят, только когда предвидят поражение.
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Сколько зрадофилы не искали больше 2000 баксов не нашли. Да трудно искать черную кошку в темной комнате особенно если кошки там нет!
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.... СПОКІЙНО .. це матеріальна складова .. свинорилі - НЕходіть СЮДИ ..
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Всё это было уже продано до БадаБума.
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Такое ощущение , что власть спецом разоружает свою армию....вы бы, власть , себя родных так охраняли, как склады с боеприпасами, глядишь ваши потери и принесли бы Украине пользу!!!
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НАШИХ пацанов ПОЛИВАЮТ от души , а склады взрываются за просто так !!!!(((( президент мира , х.....ли ???!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК
 
 
 
 
 
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