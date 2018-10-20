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 Российские "фабрики троллей" использовали американские стартапы для вмешательства в выборы в США, - Bloomberg

При помощи американских интернет-сервисов "тролли" скрывали источники сообщений, которые распространяли в сетях.

"Агентство интернет-исследований", связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным, которое обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, активно пользовалось услугами американских стартапов для распространения сообщений в соцсетях. Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет агентство Bloomberg. Его сотрудники проанализировали выложенную компанией Twitter базу данных подозреваемых во вмешательстве аккаунтов.

Среди них — сервисы от RoundTeam, Dlvr.it и IFTTT. К ним "Агентство интернет-исследований" (также известное как "фабрика троллей") прибегало уже после президентских выборов 2016 года — преимущественно в первой половине 2017-ого года.

Последний, IFTTT, в частности, позволяет распространять сообщения в нескольких соцсетях одновременно, что использовалось для сокрытия источника сообщений. В распространявшихся публикациях содержались гиперссылки на сторонние ресурсы, которые, согласно опубликованным данным Twitter, уже не доступны для просмотра.

В компании IFTTT Inc. заявили агентству Bloomberg, что проверят данные, полученные от Twitter и постараются свести к минимуму возможные злоупотребления системой.

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером так называемой "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

В МИД России на обвинения отреагировали, заявив, что это – всего лишь предлог для введения новых санкций, и пообещав "жесткий ответ".

Источник: https://censor.net.ua/n3092447
 
   
 Топ комментарии
 
А вони і на Цензорі працюють.
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Стихотворение Шнурова собрало более 200 тысяч лайков:
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали *****,
Если кто не замечал.
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Нашел как-то новость за апрель 2014 года на одном из Харьковских новостных СМИ о посещении Порошенко харьковского завода Малышева и передачи первых партий танков в ВСУ.
Так вот, тогда с началом войны, только только ввели на сайтах обязательную демонстрацию страны из которой пишет комментатор, которая определяется по ip-адресу..
Так вот, я почитал эти комменты - 90% комментариев были из россии. Сами комментаторы кричали, что Харьков должен стать русским и вернуться в состав России, ну и гнали на Пороха и ВСУ.
Сейчас тролли стали умнее. Они поставили у себя в бизнес центре Лахта впн, который меняет российский айпишник на украинский.
И вот уже якийсь щирий патріот или разочарованный житель югАвАстока или очередная солдатская мать клянут Украину и призывают к миру с россией.
А доверчивый украинец и не подозревает, что это не украинец, а обычный лахтиский бот сидящий в питере.
Такая она, гибридная информационная война
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Их и здесь до хера и больше . Главное шо они слились во едино с порохоботами . Чмошники .
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Вопрос знатокам:
- А как так получилось, что российские "Фабрики троллей" не вмешивались тогда, когда страна дружно и слаженно избирала себе "патриота-вадинтур"? Или всем тогда только казалось, что они не вмешивались, а они и тогда, и сейчас продолжают втюхивать в головы украинцев мантру о том, шо "альтырнативы порошенку - нет!"?
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Ты один из них, кацык, лучше иди своей дорогой, ну ты знаешь куда.
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Очередной урод .
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Фамилию Борминталь не меняй , щирий ти наш .
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Нашел как-то новость за апрель 2014 года на одном из Харьковских новостных СМИ о посещении Порошенко харьковского завода Малышева и передачи первых партий танков в ВСУ.
Так вот, тогда с началом войны, только только ввели на сайтах обязательную демонстрацию страны из которой пишет комментатор, которая определяется по ip-адресу..
Так вот, я почитал эти комменты - 90% комментариев были из россии. Сами комментаторы кричали, что Харьков должен стать русским и вернуться в состав России, ну и гнали на Пороха и ВСУ.
Сейчас тролли стали умнее. Они поставили у себя в бизнес центре Лахта впн, который меняет российский айпишник на украинский.
И вот уже якийсь щирий патріот или разочарованный житель югАвАстока или очередная солдатская мать клянут Украину и призывают к миру с россией.
А доверчивый украинец и не подозревает, что это не украинец, а обычный лахтиский бот сидящий в питере.
Такая она, гибридная информационная война
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Анекдот №976430
Президент заявил, что российские граждане "готовы отдать жизнь за Отечество". Я, как сознательный гражданин, уже приготовился. У меня есть длинный список людей, чью жизнь я готов отдать за Отечество. И я уверен, что Отечеству от этого полегчает.
+365-

DmitriMedvedev14096520.10.2018 09:35:02
задолбало это разжигание ненависти, которое модератор упорно ставит на самый верх списка

+-3-

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Leshi➦DmitriMedvedev14096520.10.2018 09:42:57
Ваш модератор уже всех з...л всех за 19 лет.
Жаль что керченский стрелок не работал в Кремле.
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Ура...,будет больше полезных санкций...,лохи козломордые опять обосрались,скоро будете страной 404,накликали сами на себя Российские "фабрики троллей" использовали американские стартапы для вмешательства в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3107.Что б вы там сдохли,свинособаки грёбаные....
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Да все они в доле. Это так, пиплам всех стран - лапшу на уши. Конечно есть иерархия - между ними, а остальное?


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Стихотворение Шнурова собрало более 200 тысяч лайков:
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали *****,
Если кто не замечал.
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Американцы говорят, что Трампа продвинули кацапы. А Петю кто продвинул?
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"Тупость" - УКРАИНЦЕВ.
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...щас он сбегает и узнает: какая разница между Österreich и Australien?
Надо подождать! *)
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Какой из этого можно сделать вывод? Хоть один хакер пойман? соц сети, вот и доверяй после этого... мы попыжемся, сделаем вид, все будет хорошо, еще чуть чуть вы только подождите
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"Понятно, что это всё готовилось заранее и "заявление" должно было базироваться на вчерашнем "террористическом акте" в керченском колледже.
Видимо, согласно плану "А" некая украинская ДРГ, прорываясь к керченскому мосту, встречает героическое сопротивление оккупантов и устраивает "Беслан-2" в первой попавшейся бурсе.
Поэтому первой на гебельс-ТВ выпустили директрису бурсы:
"...потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане"Примечательно, что несколько недель назад её обвинили в растрате средств и по видимому сделали предложение о сотрудничестве, от которого невозможно отказаться.
Старая шлюха отыграла свою роль на троечку.
Дальше пошел информационный напор про теракт, "людей в масках и с автоматами" от "очевидцев" и истошные крики пригоженских ботов "хохлы должны ответить!" Мне впадлу искать скриншоты, но там их 200600 млн.Видимо дальше по плану в бурсу должен был прибыть оккупационный спецназ и "ликвидировать украинскую ДРГ". Потом трупы каких-то несчастных предъявляются на всеобщее обозрение. На следующий день в игру вступает Госдума...
Но, сцука, что-то пошло не так! Я хз что это было, но тема ушла по плану "В", который прорабатывался абы-как.
Посему имеем зажмуренного 18-ти летнего дрыща-суперкиллера, "не теракт" и кучу нестыковок.
И слава яйцам!
Но Мордор таки должен быть разрушен!" (С)
https://reibert.info/threads/tak-sho-tam-u-kacapov.833988/page-1991
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские "фабрики троллей" использовали американские стартапы для вмешательства в выборы в США, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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