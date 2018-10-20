 Российские "фабрики троллей" использовали американские стартапы для вмешательства в выборы в США, - Bloomberg

"Агентство интернет-исследований", связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным, которое обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, активно пользовалось услугами американских стартапов для распространения сообщений в соцсетях. Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет агентство Bloomberg. Его сотрудники проанализировали выложенную компанией Twitter базу данных подозреваемых во вмешательстве аккаунтов.

Среди них — сервисы от RoundTeam, Dlvr.it и IFTTT. К ним "Агентство интернет-исследований" (также известное как "фабрика троллей") прибегало уже после президентских выборов 2016 года — преимущественно в первой половине 2017-ого года.

Последний, IFTTT, в частности, позволяет распространять сообщения в нескольких соцсетях одновременно, что использовалось для сокрытия источника сообщений. В распространявшихся публикациях содержались гиперссылки на сторонние ресурсы, которые, согласно опубликованным данным Twitter, уже не доступны для просмотра.

В компании IFTTT Inc. заявили агентству Bloomberg, что проверят данные, полученные от Twitter и постараются свести к минимуму возможные злоупотребления системой.

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером так называемой "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

В МИД России на обвинения отреагировали, заявив, что это – всего лишь предлог для введения новых санкций, и пообещав "жесткий ответ".