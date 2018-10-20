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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:боеприпасы (1160) взрыв (4130) война (3116) Бутусов Юрий (1519) склад (18)

 Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Начиная с 2015-го, в Украине произошло шесть взрывов складов боеприпасов, в результате чего было уничтожено более 210 тыс. тонн различных боеприпасов.

Об этом рассказал в своей статье на ZN.UA главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

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"29 октября 2015-го — взрыв склада сектора АТО в Сватово. Уничтожено 3500 т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

23 марта 2017-го — взрыв крупнейшего в Украине арсенала в Балаклее. Уничтожено около 100 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

22 сентября 2017-го — взрыв склада боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в поселке Новоянисоль. Причина — халатность. Местные жители подожгли траву, но из-за отсутствия охраны склада возгорания никто не заметил, огонь приблизился к боеприпасам.

26 сентября 2017-го — взрыв одного из крупнейших арсеналов в Калиновке. Уничтожено 39 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.

25 мая 2018-го — взрыв склада 92-й механизированной бригады в Старой Николаевке. Причина — артиллерийский обстрел противника. Склад длительное время находился в зоне действия артиллерии противника, вблизи крупного села, и о его значении и существовании были прекрасно осведомлены местные жители в округе.

9 октября 2018-го — взрыв одного из крупнейших складов боеприпасов в Ичне. Уничтожено около 65 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника

Балаклея, Калиновка и Ичня — три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов.

Более 210 тыс. т боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У") взлетело на воздух.

Для сравнения — за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тыс. т боеприпасов", - отмечает журналист.

Смотрите также: Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко. ФОТОрепортаж

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3092446
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем Хуйлу другой президент, если Порох прекрасно справляется с уничтожением страны? Чего мы ждём, пока он окончательно разграбит страну и лишит её обороноспособности?
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Сотрудничает с Порохом. Доказательств тому предостаточно. Семочко, Медведчук, никто из регионалов не наказан...
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петя - рекордсмен серед всіх президентів України, за кількістю знищених арсеналів.. Ось вам і петіне " я створив армію".. Що таке армія без боєзапасу? Гнати обісцяним ганчіррям петю потрібно буде 31 березня..
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З патронним - мудро, немає заводу - немає теракту.
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А ще додати великі вибухи Новобогданівка 3 рази та Лозова, але то було при Чивокуні і тоді було недбпльство а зараз диверсія. Але при Чивокуні взагалі армії не було одни менти.
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дать муженко с полтораком героев россии!
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Потери тяжелые, но это война.
Склады боеприпасов это огромные территории забитые огромными массами взрывопасных штуковин. Это наследние совка. Охранять их надежно - невозможно. Есть только один рецепт, строить закрытые хранилища и там хранить боеприпасы. Но их надо строить много и быстро.
А враг не спит. Вот и взорвали и еще взорвут я думаю.
Но Юра забыл упомянуть, что среди 210 000 потерянных боеприпасов минимум половина была непригодна и даже опасна для использования. А еще часть нуждалась в тщательной проверке перед использованием. Наиболее ценные старались вывозить в первую очередь.
И продолжают вывозить. Но груды лежащего под открытым солнцем хлама никто не вывозит и не вывезет я думаю... Некуда.
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А враг не спит, ясен пень не спит, это только спящая царевна Лола 5 лет спит...пожарные завидуют.
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Брехня! Надо честно говорить, что на порядок больше . Два года только боеприпасы стрелкового оружия. Вот зачем врать!
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Я постійно на виборах голосував за усілякий непотріб: комуняки, риги, СДПУо, і просто безпартійних покидьків на яких тавро нема де класти, але підсумовуючи каденцію нашого сивочолого гідранта з впевненністю можу сказати що наступний мій голос буде виключно за нього Втрати на підірваних складах втричі перевищують витрати боєприпасів за п'ять років війни з РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1116
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А ти агент кремля! Я сподіваюся настанє той час коли усі агенти кремля виїдуть запарєбрік і нація із Гройсманом і Порошенко покаже як країною керувати. Допоки є такі люди як ви країна в небезпеці і тільки Порошенко не підведе Втрати на підірваних складах втричі перевищують витрати боєприпасів за п'ять років війни з РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 394
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По последней версии,склады были взорваны,щоб не достались врагу
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По последним заявлениям Пети,мы миролюбнi та наступ не наше...И мы не перетворимо Донецк на Грозный,як робили москали.То значит,як,що ми не наступаем,то пiдуть на нас.Тому,краще подстраховаться,щоб врагу не достались наши склады.Тем более,як,що ми не будемо перетворювати Донецк на Грозный,зачем нам взагалi снаряды,залпы под Град и далi по списку?Наявнiсть такого количество БК лише провокуэ врага Втрати на підірваних складах втричі перевищують витрати боєприпасів за п'ять років війни з РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4814
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Хвала Господу, що Пеця не наобіцяв комусь щей відсутність сексу з жінками...
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Так это аксиома. У врагов снаряды заканчиваются. Будем партизанить если нам не позволяют их бить в открытую.
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Так прикинь..Петя такой выходит та каже:Все! Воювати нечем,а ворог бiля хати.Йдемо до Минска,та визнаэмо Крым Втрати на підірваних складах втричі перевищують витрати боєприпасів за п'ять років війни з РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9534
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а на рекорд Гиннесса сколько еще надо взорвать?
такое...никто в мире... никогда.... не сможет повторить (да и не надо)
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Не получится Василий рекорда. Одна мегатона взрывчатки это только тысяча тонн тротила. Ещё даже до Херосимы не тянет.
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я не про Хиросиму... я про арстсклады
были ли факты в современной истории, чтобы за короткое время
в одной стране расшмякали столько арсеналов
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Было такое. Когда американские летающие крепости Германию бомбили в 1945.
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опять трошки не то
где еще из-за раззвездяйства и пофигизма охраны и попустительства министерских паркетчиков (без военных официальных действий) возможно такое
ну раз...ну два...но по 3 в год...перебор
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А кто Василий с этим несогласен. Разве только ригошоколады.
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Судя по фото как такие бепрпасы вообще хранили. Они опасны для личного состава. Хорошо что взрвались.
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Ну что же вы за тролль! Вам же выше ответили! Как понимать "хорошо, что взорвались"? Что же вы ветку паскудите!
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я обсуждаю то, что вижу. Нельзя так хранть бепрпасы. А из-за таких как вы покрывющих разгильдяство, у нас этот бардк будет вечно. Ты наверное из тыловиков которые кормятся с таких складов.
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Речь идёт не о том как надо и не надо хранить боеприпасы. Мне не надо объяснять. Речь идёт о разгильдяйстве при совершении мероприятий технического и организационного характера по сохранению боеприпасов, охране и обороне и мерах противопожарной безопасности. И это разгильдяйство политического и экономического характера под предводительством и организации пеци. Ну а вы здессь просто для нивелирования критики "выдающегося".
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Это не разгильдяйство, это целенаправленная деятельность!
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"Речь идёт не о том как надо и не надо хранить боеприпасы. Мне не надо объяснять. Речь идёт о разгильдяйстве при совершении мероприятий технического и организационного характера..."

Так это одно и тже! ПОЗОР почти 30лет хрнить под открытм небом берипасы, а потом удивляться, что какой то дурак их просто взорвал! Зато ни один генерал не постраал, которых у нас больше чем во всем НАТО. Эти боеприпасы дано нужно было утилизировать и наладить производство новых.
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Это результат инвентаризации который начался 01.10.18.
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Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

По состоянию на 13 февраля количество погибших на востоке Украины солдат и офицеров Минобороны и МВД Российской Федерации превысило 7 000 человек

Потери России на Донбассе превысили потери в афганской войне

Из них 6 888 россиян, 2 378 украинцев, 1 066 узбеков, 613 - белорусов.
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И это только регулярки , а орков даже не парится не кто считать их закапывают тракторами и не парится не кто особо.
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Не могу оценить Бутусова. Но 6 (ШЕСТЬ!) уничтоженных складов с боеприпасами это почти все что сегодня есть в Украине и миллиарды бабла. Это не опровергнешь. Почему то ни при Янеке, ни при Ющенко таких катастроф не было
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с кем воевал ющенко и овощь? Была война с кем-то?
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Юрий Бутусов не только главный редактор ЦН, но он ещё и помощник нашего пастыря. И что вы бы от него хотели услышать?
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Кто приносит больше вреда Украине Рошен или Путлер. В последнее время склоняюсь к мысли, что Рогшен более эффективен
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зрадофилы, такие, как ты. Вот если бы их не было, то не было бы ни сепаратизма,ни чего-то подобного. Зрадофильство-это прекрасная среда для развития сепаратизма.
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А осталось ли еще шо просрать нашему верховному идиоту?
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А почему вы думаете,что он простирает! Это как с вашей стороны смотреть. А ему вроде и не плохо дела идут. Страховка есть в офшорах. Ну не получится на второй срок и бог с ним.
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Теми боеприпасами, уже лет 30 пользоваться нельзя! ...хотя, это не извиняет, шо их взорвали...
...а может сами и взоврали? -- т.с. -- направленным взрывом.
Школу Коммунизма не пропёшь! -- ...огурцов не хватит...
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...на фронте -- свежее сало тоже не повредит!... ...а старое -- оставь врагу -- на минном поле...*)
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Тем , кто положил себе в карманы сотни миллионов долларов и замел следы - это по барабану! Пэтя сделал для них светлое шоколадное будущее!
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ну динамика в целом хорошая. Каждый раз в разы меньше и меньше. А вы говорите, что не делают выводов.
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Крембляди список подогнали бутусову, а троляки сидят тужатся, методички свои строчат)) им Порох как кость в горле, не смогли его за 4 года сломать и не смогут еще 4 года, вот и гадят) у них мечта - кремлевская воровка тимашонка ну или на худой конец плаксивый вор гриценко, но этого никогда не будет, вот и бесется клоуны))
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Що Ві хочете? Ніхто з "попередників" не йшов служити ДЕРЖАВІ. Усі йшли за льготи, і військові і політики. Ці трохи краще попередників. Наступні краще цих. І так далі. ЕВОЛЮЦІЯ.
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Ну так ониженашимлюдям тоже чемто стрелять надо ..
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Я цинично считаю, что планомерно уничтожаются избыточныее и вышедшие из срока годности вооружение и боеприпасы!
Грубо и зримо -- тупо и надёжно.
Другое дело, шо в мирное время, а не во время войны, взрывы гремят...
-- так эту войну Украины с Россией, даже гансюки и стыцы не признают! ... -- хотя оружие и военную помощь поставляют.
Нехай старьё взрывается -- когда нам удобней. -- ...а не новьё, когда кацапам выгодней...
Людей жалко? -- а в какой войне людей жалели?
Мирных жителей? -- а кто армии содержит и пополняет, как не мирные жители?
Детей жалко? -- так у всех дети -- с всех воюющих сторон...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПотери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов
 
 
 
 
 
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