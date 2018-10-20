 Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Об этом рассказал в своей статье на ZN.UA главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"29 октября 2015-го — взрыв склада сектора АТО в Сватово. Уничтожено 3500 т боеприпасов. Причина — диверсия противника.
23 марта 2017-го — взрыв крупнейшего в Украине арсенала в Балаклее. Уничтожено около 100 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.
22 сентября 2017-го — взрыв склада боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в поселке Новоянисоль. Причина — халатность. Местные жители подожгли траву, но из-за отсутствия охраны склада возгорания никто не заметил, огонь приблизился к боеприпасам.
26 сентября 2017-го — взрыв одного из крупнейших арсеналов в Калиновке. Уничтожено 39 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника.
25 мая 2018-го — взрыв склада 92-й механизированной бригады в Старой Николаевке. Причина — артиллерийский обстрел противника. Склад длительное время находился в зоне действия артиллерии противника, вблизи крупного села, и о его значении и существовании были прекрасно осведомлены местные жители в округе.
9 октября 2018-го — взрыв одного из крупнейших складов боеприпасов в Ичне. Уничтожено около 65 тыс. т боеприпасов. Причина — диверсия противника
Балаклея, Калиновка и Ичня — три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов.
Более 210 тыс. т боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами "Точка-У") взлетело на воздух.
Для сравнения — за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тыс. т боеприпасов", - отмечает журналист.
Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
Склады боеприпасов это огромные территории забитые огромными массами взрывопасных штуковин. Это наследние совка. Охранять их надежно - невозможно. Есть только один рецепт, строить закрытые хранилища и там хранить боеприпасы. Но их надо строить много и быстро.
А враг не спит. Вот и взорвали и еще взорвут я думаю.
Но Юра забыл упомянуть, что среди 210 000 потерянных боеприпасов минимум половина была непригодна и даже опасна для использования. А еще часть нуждалась в тщательной проверке перед использованием. Наиболее ценные старались вывозить в первую очередь.
И продолжают вывозить. Но груды лежащего под открытым солнцем хлама никто не вывозит и не вывезет я думаю... Некуда.
такое...никто в мире... никогда.... не сможет повторить (да и не надо)
были ли факты в современной истории, чтобы за короткое время
в одной стране расшмякали столько арсеналов
где еще из-за раззвездяйства и пофигизма охраны и попустительства министерских паркетчиков (без военных официальных действий) возможно такое
ну раз...ну два...но по 3 в год...перебор
Так это одно и тже! ПОЗОР почти 30лет хрнить под открытм небом берипасы, а потом удивляться, что какой то дурак их просто взорвал! Зато ни один генерал не постраал, которых у нас больше чем во всем НАТО. Эти боеприпасы дано нужно было утилизировать и наладить производство новых.
По состоянию на 13 февраля количество погибших на востоке Украины солдат и офицеров Минобороны и МВД Российской Федерации превысило 7 000 человек
Потери России на Донбассе превысили потери в афганской войне
Из них 6 888 россиян, 2 378 украинцев, 1 066 узбеков, 613 - белорусов.
...а может сами и взоврали? -- т.с. -- направленным взрывом.
Школу Коммунизма не пропёшь! -- ...огурцов не хватит...
Грубо и зримо -- тупо и надёжно.
Другое дело, шо в мирное время, а не во время войны, взрывы гремят...
-- так эту войну Украины с Россией, даже гансюки и стыцы не признают! ... -- хотя оружие и военную помощь поставляют.
Нехай старьё взрывается -- когда нам удобней. -- ...а не новьё, когда кацапам выгодней...
Людей жалко? -- а в какой войне людей жалели?
Мирных жителей? -- а кто армии содержит и пополняет, как не мирные жители?
Детей жалко? -- так у всех дети -- с всех воюющих сторон...