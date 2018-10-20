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 У двух пострадавших при теракте в оккупированной Керчи осложнения, их могут отправить на лечение в Москву

Всего в больницах остаются 45 человек, 10 из них – в тяжелом, трое – в крайне тяжелом состоянии.

Руководство Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и детская реанимационная бригада срочно вылетают в Симферополь на консилиум в связи с осложнениями у двух пострадавших детей в оккупированной Керчи. Об этом говорится в сообщении Минздрава РФ, поступившем в "Интерфакс" в субботу, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ Симферополя, для проведения очной консультации по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Симферополь срочно вылетают директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш и детская реанимационная бригада", – говорится в сообщении.

По результатам консилиума будет принято решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник России, уточняется в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека"

Остальные пациенты, пострадавшие в результате стрельбы в Керчи, "находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики".

В Минздраве страны-оккупанта отметили, что по состоянию на 10 утра 20 октября в медучреждениях находится 45 пострадавших, из них 25 детей.

"Из всех госпитализированных: три пациента остается в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), в тяжелой степени – 10 человек, средней степени тяжести – 32 человека", – говорится в сообщении.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

Читайте на Цензор.НЕТ: Нельзя полагаться на правдивость расследования Россией теракта в оккупированной Керчи, - Климкин

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.



Источник: https://censor.net.ua/n3092445
 
 
 Топ комментарии
 
У нас каждый день гибнут и получают ранение наши воины, нужно о них беспокоиться и писать, чтобы не забывали, а это уже пройденная тема, о них заботятся оккупанты.
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Жёстко, но справедливо У двух пострадавших при теракте в оккупированной Керчи осложнения, их могут отправить на лечение в Москву - Цензор.НЕТ 2464 Не знаю почему, но как-то не могу:
а) взрыднуть по этому поводу
б) считать их "нашими людьми"
Хотели усрусского мира - жрать подано. Полную лопату.
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правильно, это проблема оккупанта, но гнать самолет из за украинских детей хуйло не будет, он в Египте с собачками и детскими пупками развлекается, проблемы предателей его беспокоят меньше всего.
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Их всех надо было сразу в Москву везти на лечение. На месте ждали, когда они просто все поумирают. С санитарками-врачами.
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У нас каждый день гибнут и получают ранение наши воины, нужно о них беспокоиться и писать, чтобы не забывали, а это уже пройденная тема, о них заботятся оккупанты.
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правильно, это проблема оккупанта, но гнать самолет из за украинских детей хуйло не будет, он в Египте с собачками и детскими пупками развлекается, проблемы предателей его беспокоят меньше всего.
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земля - наша, украинская, а вот жители - тут у меня возникает вопрос
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Жёстко, но справедливо У двух пострадавших при теракте в оккупированной Керчи осложнения, их могут отправить на лечение в Москву - Цензор.НЕТ 2464 Не знаю почему, но как-то не могу:
а) взрыднуть по этому поводу
б) считать их "нашими людьми"
Хотели усрусского мира - жрать подано. Полную лопату.
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Этож как нада было довести бедолагу чтобы он на такое пошел, и столько людей положил
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денег пообещали, а потом убили в библиотеке, тоже самое было в Иловайске, вывод кацапам верить нельзя.
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Интересно, какое место у этого "рекордсмена" - "рекордсменов?" Не задавался - "гуглить". Узнаем ли правду. Открыто четко и понятно - ВСЕМ, без границ?
У нас - зашевилились - "озаботились" по учебкам. Где гарантия, что не у нас, не у них и прилегающих. Никакой. Причина? Мир - "слегка" - кривоват. Нужно искать следствие, а причина - сама "вылезет".
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Это горе , к вам путлер пришел .Плешивое , чамарошное дерьмо . Хоть и с деньгами .
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Воно,звісно,якщо по-людські,то треба співчувати...Але я не буду...
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Макеевский,джарты после масквы ласты сразу склеил )) Кабзон тоже рвался лечиться куда подальше ))
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У них начались осложнения с тех пор как они попали в радную говень, на расию матушку.
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Пацанюра убийца отомстил за унижения, за буллинг. Ковровой бомбардировкой.
Это был его личный Майдан.
Это наиболее вероятно, но умалчивают, чтоб не было последователей.
Но пацанюра ещё железяки чем-то вымазал, и они вызывают осложнения, об этом писали в русосми.
Офигевшие "спортсмены - альфа самцы в этих сраных колледжах, кто практикует буллинг, задумались бы над своим поведением.
Мало ли росляковых...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ двух пострадавших при теракте в оккупированной Керчи осложнения, их могут отправить на лечение в Москву
 
 
 
 
 
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