 У двух пострадавших при теракте в оккупированной Керчи осложнения, их могут отправить на лечение в Москву

Руководство Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и детская реанимационная бригада срочно вылетают в Симферополь на консилиум в связи с осложнениями у двух пострадавших детей в оккупированной Керчи. Об этом говорится в сообщении Минздрава РФ, поступившем в "Интерфакс" в субботу, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с развитием инфекционных осложнений у двух детей, эвакуированных из Керчи в РДКБ Симферополя, для проведения очной консультации по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Симферополь срочно вылетают директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава России Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш и детская реанимационная бригада", – говорится в сообщении.

По результатам консилиума будет принято решение о необходимости эвакуации пациенток в одну из ведущих клиник России, уточняется в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека"

Остальные пациенты, пострадавшие в результате стрельбы в Керчи, "находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики".

В Минздраве страны-оккупанта отметили, что по состоянию на 10 утра 20 октября в медучреждениях находится 45 пострадавших, из них 25 детей.

"Из всех госпитализированных: три пациента остается в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), в тяжелой степени – 10 человек, средней степени тяжести – 32 человека", – говорится в сообщении.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

Читайте на Цензор.НЕТ: Нельзя полагаться на правдивость расследования Россией теракта в оккупированной Керчи, - Климкин

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.





