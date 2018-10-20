 Порошенко бросил Украину в рабство МВФ, - Ляшко

Об этом в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Почему это прямая вина Порошенко и его власти? Потому что за это время они не смогли навести порядок в добыче украинского газа и увеличить его объемы. Там тотальная коррупция!
Они не смогли внедрить программу энергосбережения и обеспечения кредитов на утепление домов. Там сплошной беспорядок!
Они не способны развивать экономику, создавать рабочие места и преодолевать бедность. Люди не имеют ни работы, ни достойной оплаты!
И это прямая вина Порошенко и его власти, которые занимаются коррупцией, а не развитием Украины", - отметил главный "радикал".
При этом он заявил, что знает выход из сложившейся ситуации.
"Прежде всего: изменить власть, избрать нового президента, который предлагает радикально иную экономическую политику.
Восстановление национальной экономики, создание рабочих мест и гарантия достойных зарплат. И самим стимулировать свою экономику, покупая украинское.
Мы должны отказаться от рабства МВФ и самим определять экономическую политику.
Мы должны сделать власть ответственной и сильной, чтобы гарантировать порядок и радикальное изменение экономического курса.
Нам не нужны сотни депутатов для телешоу. Нам нужны люди с другим мировоззрением, способные защищать национальные интересы Украины и украинцев, а не постоянные заемщики кредитов под кабальные условия", - сказал Ляшко.
Кредит под невысокие проценты это всегда хорошо, это развитие
Этого не понимать может только люмпен который ничего в кредит не брал, не сталкивался с бизнесом и не понимает, что кредитование - это двигатель экономики.
Главное кредиты обслуживать, т.е. возвращать, как это делает нынешняя власть
Это легко проверить. Суммарный долг на 2013 был 75 миллиардов долларов сейчас 76
вот предыдущие правители брали кредиты и не возвращали, чем создали 52 миллиарда долларов долгов, которые сейчас необходимо выплачивать бюджетными средствами
P.S. риторический вопрос: какое отношение имеет президент парламентско-президентской республики к МВФ?