 "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.
"Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами", – написал архиепископ Евстратий на своей странице в Facebook в субботу.
По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".
Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", сообщил Евстратий.
"В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является "Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины"" – пояснил архиепископ.
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Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованному на сайте Церкви, для предстоятеля УПЦ Киевского патриархата вводятся полная и сокращенные формы титула "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства".
Сейчас предстоятелем Украинской православную церкви Киевского патриархата является Филарет (Денисенко).
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Я так понимаю, это перевод с украинского, по идее в оригинале должно быть написано "матері міст Руських". Даже Даль удивлялся, почему в русском языке пишется с двумя "с" и без мягкого знака, очевидно причина - всё та же шовинистическая политика лишнехромосомных. Но пора бы уже нам отходить от влияния этой политики и не полагаться на "как принято", а использовать "как надо" и в случае необходимости включать мозг и корректировать руками то, что выдал компьютер.
https://censoru.net/30211-russkij-jazyk-proishodit-ot-ukrainskogo.html
😁
https://censoru.net/30211-russkij-jazyk-proishodit-ot-ukrainskogo.html
А Гундяева именовать: Лжепатриарх Ордынский, Мордовский, Мокшано-моксельский, Владыка МКАДский и царь угро-финнских болот.
Есть разные версии. Наиболее, пожалуй, правдоподобная версия та, что Русью называлось скандинавское племя откуда родом был Рюрик и его дружина. Рюрик с дружиной, которые были призваны для охраны торгового пути "из Варяг в Греки", захватили власть сначала в Новгороде, потом в Киеве. По имени племени, откуда вышли пришлые варяги, и подконтрольная им территория стала называться Русью.
С середины 13 века после княжеских междоусобиц и татарского нашествия Киев несколько столетий был маленьким городком.
Ну що, сектанти мокшанські, луснула ваша головна скрєпа. А не крали б Крим, то може й досі б церквою були б.
которым хочется считать себя наследниками древней Киевской Руси. Возвышение Киева, который стоял на
землях восточно-славянских племён (полян), связано с его расположением на
важном тогда для Европы торговом пути «из Варяг в Греки» (по линии рек
Волхов-Днепр), соединявшем Скандинавию с Византией. Для защиты торговых путей призывались наёмники, в основном
скандинавы, которые и захватили власть (во главе с Рюриком) в Новгороде и затем
в Киеве. Расцветом Киевской Руси следует
считать время княжения Ярослава Мудрого (первая половина XI века). Тогда же был
построен кафедральный собор св. Софии. При нём были построены Золотые ворота и
каменные стены вокруг города. Киев был многонациональным городом и никаких «русских»
или, тем более, «украинцев» там и в помине не было. После смерти Ярослава (1054)
начался постепенный упадок Киева. Причин было несколько. 1. Борьба за
власть между потомками Ярослава. 2. Путь из
«Варяг в Греки» стал терять своё общеевропейское значение. Появились новые
посредники в торговле Европы и Азии, такие как Генуя и Венеция. 3. Город Киев
стоял на границе степной полосы. В эти степи постоянно вторгались кочевые
племена из Азии: хазары, печенеги, торки, половцы…. С этими племенами
приходилось вести непрерывную кровопролитную борьбу. Жить в Киеве становилось
всё опаснее. Население постепенно покидало опасный для жизни город. Часть населения уходило на
северо-восток, смешиваясь там с финскими племенами (которые ещё называли
«чудь»), часть населения от Киева уходило на Запад, где возникло окраинное
Галицкое княжество.
Филарет опять вместо объединения предлагает другим просто влиться в его церковь?