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Все про:УПЦ КП (412) Филарет (319) Евстратий (Зоря) (21)

 "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы

Этот вопрос решили поднять в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви.

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), информирует Цензор.НЕТ.

"Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами", – написал архиепископ Евстратий на своей странице в Facebook в субботу.

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", сообщил Евстратий.

"В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является "Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины"" – пояснил архиепископ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы поддерживаем стремление Украины к созданию поместной православной церкви,- госсекретарь США Помпео

Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованному на сайте Церкви, для предстоятеля УПЦ Киевского патриархата вводятся полная и сокращенные формы титула "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства".

Сейчас предстоятелем Украинской православную церкви Киевского патриархата является Филарет (Денисенко).

Также на Цензор.НЕТ: Между УАПЦ и УПЦ КП возникли разногласия: не могут определиться с уставом и названием единой церкви.



Источник: https://censor.net.ua/n3092442
 
   
 Топ комментарии
 
Добре, що за Русь згадали, бо саме ми є нащадками, а не болотяні жителі московії.
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молись усердно, сын мой! и будет тебе субсидия..
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Чует моё сердце ,что это всё подготовка к смене названия нашей страны на Русь - Украина и очередной разрыв пердаков у кацапов. С этим названием кацапия атоматически остается без истории.
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Добре, що за Русь згадали, бо саме ми є нащадками, а не болотяні жителі московії.
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Чует моё сердце ,что это всё подготовка к смене названия нашей страны на Русь - Украина и очередной разрыв пердаков у кацапов. С этим названием кацапия атоматически остается без истории.
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Думаю окончательная потеря истории московией произошла когда рпц назвали сектой(их гундяй не канонизирован !!!)
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Вони вже через Томос залишились без історії яку вкрали в України
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дык, давно пора, шобы положить край какцапским спекуляциям...
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Выходит мы Русь изначальная, а кацапы просто болотные мокшы
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они и не отрицают этого, бо их самоназвание отвечает на вопрос , мол, какие...
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Давно уже пора именовать "РФ" "Московией", а ее население "москвинами". Немцы свою страну называют "Дойчланд", а себя "дойче" и нисколько не обижаются, на слова "Германия" и "немцы". А чем кацапня лучше?
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таки вразумили экзархи Константинопольские амбицие Филарета.. это к добру!
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Как же это актуально в преддверии объединения!
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ВСЕ ЭТО ХОРОШО, НО ТОМОСОМ ЗА ГАЗ НЕ ЗАПЛАТИШЬ
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молись усердно, сын мой! и будет тебе субсидия..
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А ще краще не бути ледарем, а йти працювати то ніяка субсидія не буде потрібна.
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5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Украина два года в парашостане газ не покупает, лучше пойди и самозванцу Гундяеву поцелуй ручку
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Уже два года покупают рассейский сгаз в европе , но с переплатой
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а какие твои доказательства? - вы цапы только врать и обманывать умеете и больше не чего)))
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Дура ты, Валя! В младших классах уже школу прогуливала когда все малявки учились сравнивать "больше" и "меньше".
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Він не знає що таке "газ". Опалюється кизяками.
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тебе безвиз зачем открыли? Чтобы на газ зарабатывал.
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Если все делать правильно, то полыхающие пердаки из Залесья сделают климат в Украине мягким и теплым. Думаешь, почему в конце октября погода летняя?
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все понял, я агент кремля
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все понял, томосом, армией и мовой- заплачу за газ, пойду выбирать парашенку
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Тебе царь московії в рай зове, ти вже готовий за ним піти?
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"Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы - Цензор.НЕТ 2998сегодни буде тебе чоколадка, не спутай, она одинакового цвета с гов ном
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Там у них на московії бабаївський шоколад, який в горлянку не лізе, а за торт київський вони й матір готові продати, бо самі одне гівно виробляють, яке їсти не можливо.
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Ну ты-то сегодня "поднялся" ого-го как. Не меньше чем на два "доширака"! Не разори своего хозяина.
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У вас, на Московии, ни Томоса ни субсидии нет!
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Радует, что церковь должна быть украинской и служить народу, поддерживать и помогать во время войны и всяких бед.
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Никакая церковь никакому народу никогда не служила. Это всё благостные сказки. Она его стригла, как баранов, и всегда обслуживала действующую власть.
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Надо просто теперь говорить УПЦ, без КП.
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Осталось определить первого почетного святого.
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нууу, первый почетный- парашенка, второй гройсман, третий парубий
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"Патриарх всея Руси-Украины", круто! - Это супер троллинг орды-сРаши, хорошо, что я не смотрю русише тв, монитор жалко. Гы.
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По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".


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боже мой , шо делать, наши керманичи как кернут, то и не выговорят, особенно прокурор с кумом шоколадным
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Alexei Skibo главной наградой, ради которой живёт и скачет настоящий свидомый «патриот», станет крест! Тот самый крест, который чаще всего отливается из металла и в разных армиях называется по-своему. В одних он просто железный, в других - георгиевский, но для «патриота» нациста - это крест в деревянном исполнении.
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Как переведёшь на украинский слово "опыт"?
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Сава-крест !, для тебя , что станет наградой ?, хрест в каком исполнении видишь? , или что там вместо иго? Мудачьё использует слово , сьвядомы, для унижения оппонента, а добрые люди воспринимают это слово , как знак уважения . Сьвядомы - сознательный , но ты не такой и никогда им не станешь. Аминь.
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матери городов Русских

Я так понимаю, это перевод с украинского, по идее в оригинале должно быть написано "матері міст Руських". Даже Даль удивлялся, почему в русском языке пишется с двумя "с" и без мягкого знака, очевидно причина - всё та же шовинистическая политика лишнехромосомных. Но пора бы уже нам отходить от влияния этой политики и не полагаться на "как принято", а использовать "как надо" и в случае необходимости включать мозг и корректировать руками то, что выдал компьютер.
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Нет. От староболгарского. В приходских школах обучали всякую чудь на церковнославянском и сложился такой суржик. Он вьіпадает из континуума диалектов восточнославянских язьіков и родственен больше болгарскому, чем соседним
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Почитай в оригинале "Повесть временных лет" Нестора. Какой там язык?
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Ласковый зверь В парижском кафе сидит пожилой немец, пьет кофе, а рядом компания гарных хлопцев распивает из-под полы самогон и заедает салом. Немец в недоумении: "Простите, господа, Вы откуда?" - Да с Украины! - А что это такое: Украина? - Незалежная держава, дед! У нас и герб, и гимн, и флаг! - А где это? - Ты шо спятил? У нас и флаг, и герб, и гимн. Ты шо Донбасс не знаешь? - У моего отца там шахты были еще. Но это же Россия! - Совсем сдурел, старый! У нас и флаг, и герб, и гимн. Крым! - Я юношей воевал в Крыму с русскими. Но это же тоже Россия! А какой язык-то у вас? - Украинский! Державна мова! - А как по-украински будет "нога"? - Нога, дед! - А "рука"? - Рука! - Немец прибалдел: А "задница"?!! - Срака! - Так вы из-за одной СРАКИ выдумали герб, гимн и флаг?
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...трон еще не дали ,а корону уже делем... а Макарий то не доволен..УАПЦ с 20 годов боролась за независимость..они должны быть первыми.
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Не должньі. Судите по делам их. Бороться и победить разньіе вещи. Вклад и значение УПЦ КП несоизмеримо вьіше
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Боротись можна все життя, але важливо не тривалість, а результат. У Макарія дуже мало парафій. Вважаю, що внесок Філарета у розбудову Української Православної Церкви вагоміший.
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не забувайте, що Філарету 90, і він недовго буде патріархом, тим більш, що він реально зробив перемогу можливою
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Еще один плевок в касапскую морду.

А Гундяева именовать: Лжепатриарх Ордынский, Мордовский, Мокшано-моксельский, Владыка МКАДский и царь угро-финнских болот.
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На часі і державі вже нарешті на державному рівні визнати Україну спадкоємицею Київської Русі, Війська Запорізького і УНР, а ерефію - московією, московським царством, як то було до 1721
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Кацапня вже без цього препарата не зможе
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как у гундяевских сколенвставайцев подгорает.То рубаха коротка, то йух по колено.Сектантов запоребриковых плющит "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы - Цензор.НЕТ 7860.Дайте им иконку с Чингиз-Ханом.Пусть озвездятся "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы - Цензор.НЕТ 7860
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"Патриарх всея Руси-Украины". Очень верно, Украина примница Руси в историческом, культурном, топографическом и лингвистическом смысле. Ненужно путать с московской Ордой.
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УКРАИНА это и есть РУСЬ.Московия и ее улусы это лишь частица истории Руси и к тому же не самая лучшая.СЛАВА УКРАІНІ !!!
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В українському контексті руські і русскіє слова не тотожні. Руський - це староукраїнський, а русскій - це російський.
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не встигли от мацковських чортів відкараскатися як київські попи зі слиною на морді почали і собі корону приміряти...
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Повний офіційний титул: «Святійший і Блаженнійший (ім'я), Архієпископ і Митрополит Києва - Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит». (с)
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Так надо переименовать Украину в Русь.
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Обратите внимание...Мать городов русских....пошла читать российскую прессу и наслаждаться их визгом)))
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Достоверно неизвестно откуда пошло название "Русь".
Есть разные версии. Наиболее, пожалуй, правдоподобная версия та, что Русью называлось скандинавское племя откуда родом был Рюрик и его дружина. Рюрик с дружиной, которые были призваны для охраны торгового пути "из Варяг в Греки", захватили власть сначала в Новгороде, потом в Киеве. По имени племени, откуда вышли пришлые варяги, и подконтрольная им территория стала называться Русью.
С середины 13 века после княжеских междоусобиц и татарского нашествия Киев несколько столетий был маленьким городком.
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Викинги назывли русью гребцов. Потом савяне так называли их поселения. От туда и пошло....
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А не рано УПЦ КП ли менять титул патриарха до получения автокефалии?
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автокифалия уже есть.Нужно новое названия для Томоса. Оъедненной Церкви.
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"Патриарх всея Руси-Украины"

Ну що, сектанти мокшанські, луснула ваша головна скрєпа. А не крали б Крим, то може й досі б церквою були б.
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Историческая справка для тех «ура-патриотов» в Киеве,
которым хочется считать себя наследниками древней Киевской Руси. Возвышение Киева, который стоял на
землях восточно-славянских племён (полян), связано с его расположением на
важном тогда для Европы торговом пути «из Варяг в Греки» (по линии рек
Волхов-Днепр), соединявшем Скандинавию с Византией. Для защиты торговых путей призывались наёмники, в основном
скандинавы, которые и захватили власть (во главе с Рюриком) в Новгороде и затем
в Киеве. Расцветом Киевской Руси следует
считать время княжения Ярослава Мудрого (первая половина XI века). Тогда же был
построен кафедральный собор св. Софии. При нём были построены Золотые ворота и
каменные стены вокруг города. Киев был многонациональным городом и никаких «русских»
или, тем более, «украинцев» там и в помине не было. После смерти Ярослава (1054)
начался постепенный упадок Киева. Причин было несколько. 1. Борьба за
власть между потомками Ярослава. 2. Путь из
«Варяг в Греки» стал терять своё общеевропейское значение. Появились новые
посредники в торговле Европы и Азии, такие как Генуя и Венеция. 3. Город Киев
стоял на границе степной полосы. В эти степи постоянно вторгались кочевые
племена из Азии: хазары, печенеги, торки, половцы…. С этими племенами
приходилось вести непрерывную кровопролитную борьбу. Жить в Киеве становилось
всё опаснее. Население постепенно покидало опасный для жизни город. Часть населения уходило на
северо-восток, смешиваясь там с финскими племенами (которые ещё называли
«чудь»), часть населения от Киева уходило на Запад, где возникло окраинное
Галицкое княжество.
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Название хорошее, но почему это название не для объединенной церкви, а для УПЦ КП, которая должна ликвидироваться и влиться в новую церковь?
Филарет опять вместо объединения предлагает другим просто влиться в его церковь?
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Общая истрия под назвниае Русь, как раз очень объединяюшая.
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Мы свое название Русь, должны вернуть обязательно!
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И святейший ЦК КПСС холуй недобитый и маразмом скошенный всея Руси Денисёнка
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы
 
 
 
 
 
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