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 Политика Украины
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 Постановление ВР по санкциям в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина" вступило в силу

В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады Украины об обращении в Совет национальной безопасности и обороны по поводу санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Соответствующее постановление парламента опубликовано в "Голосе Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, постановление №9157 "Об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" официально вступило в силу.

Напомним, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне в Донбассе и автокефальной церкви.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (№ 9157), которое касается обращения в Совет национальной безопасности и обороны о введении санкций к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности телеканалов "112" и NewsОne.

На сайте телеканала NewsOne в разделе "Структура собственности" по состоянию на 30.03.2018 указано общество с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа". Согласно информации на сайте телеканала "112 Украина", в структуру собственности канала входит шесть вещателей: ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "Ариадна-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТД "Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Партнер ТВ".

Постановлением предлагаются такие ограничительные меры: блокирование активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства, и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3092441
 
   
 Топ комментарии
 
Отлично. Задолбало сепарье московитское гадить в мозг украинцам.
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Цю новину потрібно виділити жирним шрифтом, шановний Цензор!
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Интернет и классические масс-медиа - вещи принципиально разные.
Вот статейка в тему
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Всё идёт по московскому сценарию (НТВ).....украинский путин крепнет с каждым днём.
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Да перестань! Если не будет мажоритарки, барыгами куздец. А то они говорят об самоуправлении общин а своих губернаторов до сих пор убирать не хотят. Так
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После повышения комунальных тарифов эту ублюдучную корупционную власть Яценюков и Порошенко уже ничто не спасёт .Тут главное не не дать им убежать .А как выловили так не должно быть так как просто набили морду Шуфричу или гавном из ведра облилии ,а сразу голову отрезать .Вот точно тогда они уже не бубут грабить Украинский Народ с отрезанной головой .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостановление ВР по санкциям в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина" вступило в силу
 
 
 
 
 
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