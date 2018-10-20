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 Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет. ФОТОрепортаж

Вероятнее всего, их изготовили кустарным способом на территории ОРДЛО.

В Донецкой области в субботу, 20 октября, группа пограничников и сотрудников СБУ изъяла партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 000 гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В 2 км от города Торецк (Донецкая область) правоохранители остановили автомобиль марки "Газель", за рулем которой был 19-летний местный житель.

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"Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 15 ящиков сигарет разных марок без акциза", – рассказали в ведомстве.

По данным пограничников, общая стоимость изъятого товара составляет около 300 тыс. гривен. Сигареты молодой человек вез по направлению от линии разграничения в тыловые районы Донецкой области.

"Табачные изделия, вероятно, очень низкого качества и, скорее всего, изготовлены кустарным способом на временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранительными органами было направлено уведомление по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Ожидается внесение в ЕРДР.

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Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет 01
Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет 02
Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет 03
Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет 04
Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет 05


Источник: https://censor.net.ua/n3092440
 
 
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нужно поднять еще цены на сигареты, тогда контрабанда исчезнет вовсе
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Посмотрел на эти сигареты и подумал вот о чём:на западной границе часто задерживают сигареты из Беларуси.А бацька всё усиливает и усиливает границу с Украиной
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При совке тоже делали "кент" только папиросы Контрафакт на 300 тысяч: в Донецкой области изъяли крупную партию сигарет - Цензор.НЕТ 9205
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Дорвавшиеся до власти даже не утруждаются маскировкой. Они не скрываясь, внаглую лезут в наш карман, приговаривая «Не дергайтесь, терпилы, а то мы натравим на вас Путина!».
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10 лямов . Только по табаку крышуют менты .
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