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Все про:взятка (4150) Польша (4539)

 Украинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции

Сначала он пытался спрятаться от полицейских за козырьком от солнца и за рулем машины.

Польская полиция задержала 25-летнего гражданина Украины за попытку дать взятку во время дорожного контроля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

По информации полиции, украинца задержали на одной из улиц города Ополе. Внимание полицейских наш соотечественник привлек тем, что, увидев их, попытался скрыть лицо солнцезащитным козырьком, а когда это не удалось – пытался спрятаться за рулем.

Полицейский патруль задержал автомобиль с водителем, который странно себя вел. При проверке выяснилось, что ранее польский суд запретил гражданину Украины управлять транспортными средствами. Когда полицейские узнали об этом, украинец предложил им взятку – 100 злотых и 30 евро взятки.

Гражданину Украины предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета и взяточничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092439
 
   
 Топ комментарии
 
посадят и правильно сделают
такие законы должны быть и в украине
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Отец рассказывал,что раньше поляки полицаи были еще хуже наших. Когда ехал из Германии,сразу за границей останавливали и требовали показать аптечку,огнетушитель - зная ,что у русских такого нет(ехали на Жигулях ,купленных у немцев за 100 марок) И цена взятки равнялась у границы - 50 марок и по мере удаления к Украине 30,20,10 уже у нашей границы. Я тоже частенько по Польше еду из Германии. Никогда не останавливали. С поляками на немецком говорю.Чтобы думали,что немец. Они их боятся,жуть ))) - Поляки сильно изменились. И это радует.
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Остап Ибрагимович!Я машинально!
Українцеві загрожує 10 років в'язниці в Польщі за спробу дати хабар дорожній поліції - Цензор.НЕТ 9589 Українцеві загрожує 10 років в'язниці в Польщі за спробу дати хабар дорожній поліції - Цензор.НЕТ 1895
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Совет форумчанПравила форума
 
посадят и правильно сделают
такие законы должны быть и в украине
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Предложил 30 евро, дебил мля, да за такие деньги не каждый мент рехформированной нацполиции почешется, а он - поляка подкупить вздумал.
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Это очередная страшилка из розряда "не ехайте на заробиткы"？
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Это очередная история о хохляцкой натуре.
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Расскажите это сабакову энд рюкзакову и чмырю от женщины 7688589 тысячилетия . Они поржут .
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Евробляхеры!Ану давай под пшепиздецкое посольство жечь колёса!
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Круто и классно .Не заступлюсь за земляка ,нарушил закон - отвечай по полной .В Украине нужно ввести смртную казнь для корупционеров как в Китае и каждый день стрелять вместе с ихними детьми и жёнами как пособников .
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В Китае не всех подряд стреляют, а только если украл или нанес ущерба примерно 800 к бакинских, а за мелочь тюрьма!
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И что искоренили в Китае коррупцию?
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В Китае сейчас борются с коррупционерами немножко по-другому. Отбирают у ВСЕХ членов семьи имущество. Была инфа как у какого-то чиновника, у ЛЮБОВНИЦ забрали подаренные им шубы и драгоценности. Там в головы вдалбивают одну вещь - ВОРОВАТЬ НЕ ВЫГОДНО, ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ ПОТРАТИТЬ УКРАДЕННОЕ.
У нас же "спортивной рыбалкой" от антикоррупционных органов наоборот вбивают мысль, что воровать выгодно, если что откупишься, по-этому нужно воровать еще больше, что бы были средства на откуп.
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В Украине вообще нет борьбы с корупцией .в абсолюте - всё туфта и замыливание глаз доверчивому обществу .Только смерть корупционера и его детей остановит корупцию .= даже без вариантов - уничтожать тварей .
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Отец рассказывал,что раньше поляки полицаи были еще хуже наших. Когда ехал из Германии,сразу за границей останавливали и требовали показать аптечку,огнетушитель - зная ,что у русских такого нет(ехали на Жигулях ,купленных у немцев за 100 марок) И цена взятки равнялась у границы - 50 марок и по мере удаления к Украине 30,20,10 уже у нашей границы. Я тоже частенько по Польше еду из Германии. Никогда не останавливали. С поляками на немецком говорю.Чтобы думали,что немец. Они их боятся,жуть ))) - Поляки сильно изменились. И это радует.
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та польські поліцейські чудово ж бачуть що ти москальська мормиза з України... і аж регочуть з твого ідіша який ти вважаєшь "німецьким"
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Раз уж ты заговорил о том, кто меня как видит...)) - Удивлю. Каждая нация меня считает своим. Уж не знаю ,чем я им приглянулся. Грузины - грузином. Немцы- немцем.Евреи тоже за своего принимают ))) Хотя я их и не очень жалую. Негры наверное только открестятся ))
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Дело в сумме взятки.Еще никто за пять лет не отказывался.
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А зачем вообще платить ? На дорогах полицаев как и в Германии практически не видно. Дорога настолько информативна и качественна,что и ребенок сможет ехать. Не пей и не превышай скорость. Если незначительно нарушил,никто штраф как у нас не выписывает. А поправят и попросят на будущее не совершать. Ты сам там ,ездил ?
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При проверке выяснилось, что ранее польский суд запретил гражданину Украины управлять транспортными средствами.

Ему давали шанс, он на закон положил. С первого раза не дошло, со второго точно дойдет. Будет время подумать. Хотя, мне его жаль.
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Так он же думал, что там можно как в Украине. Ничего. Скоро можно будет. Еще наших в Польше немного поселится, и Польша превратится в Украину.
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Он от всей души, так сказать.А ,они!!!! Обидка , вообщем
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Дурак, надо было быстро перелезть на заднее сидение в Украине такое бы проканало))))
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Кто такой корупционер ? =Корупционер это убийца украинского народа =из за его преступных действий кому то не хватило денег на операцию или на элементарное лечение или вакцину .корупционер должен страдать , ему должно быть больно физически ,но не долго , а потом повесить сабаку .
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чуствую будет продолжение истории. Приедут родители, и попытаются дать взятку судье.
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да, вот своии принципы решения вопросов вам друзья придётся менять и начиная каждому с себя
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сховатись за кермом? Блєать , хтось курить нє па децкі.
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А почему не 50лет? Что долбанулись ??? Или это приставание к украинцам? Откуда такое?
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ЛУЦЕНКО, СЫТНИК, ХОЛОДНИЦКИЙ - это для Вас статья!!! Только за ПОПЫТКУ дачи взятки в размере 30 евро - 10 лет тюрьмы. А ВЫ ловите за миллионы долларов уже взятых и никого не садите.
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А в Нас клупна либа "зривається" з гачка без проблем...
😁
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Это плевок всему украинскому обществу... хотите хорошо жить - соблюдайте Законы и коррупция это криминал даже для дающего взятку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинцу грозит 10 лет тюрьмы в Польше за попытку дать взятку дорожной полиции
 
 
 
 
 
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