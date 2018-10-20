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 Двое террористов сами сдались в полицию в Краматорске

В "ДНР" они не прослужили и месяца. У мужчин есть шанс избежать тюрьмы.

В полицию Краматорска добровольно сдались два участника незаконного вооруженного формирования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что два местных жителя 1989 и 1984 года рождения в мае 2014 вступили в незаконное вооруженное формирование "ДНР".

Мужчины незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту Краматорска. В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров. Однако, не прослужив месяца в "ДНР", "сослуживцы" поняли, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинули ряды террористов, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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На некоторое время краматорчане выехали из города. Узнав о возможности освобождения от уголовной ответственности, они вернулись и добровольно обратились в полицию.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышла из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Сейчас полиция проверяет, не совершали ли сдавшиеся террористы преступлений против мирного населения. Если в таких преступлениях они невиновны, мужчины получат шанс на жизнь без тюрьмы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092438
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте здогадаюсь, вони стояли на блокпостах з дубинками ?
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З сачками і ловили метеликів.
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Дайте здогадаюсь, вони стояли на блокпостах з дубинками ?
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Понять, простить и отпустить.
А еще лучше принять в "нову поліцію", как говорится уже с опытом работы.
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И что там за теракты на счету , у этих терактеров.. Копали окопы, или метлой блок посту?
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Вступили в днр в 214 году и прослужили всего лишь месяц...и только через 4 года сдались, а кто ж там воюет против наших пацанов. Святые, блин, садить нельзя.
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кстати, личное мнение, тех кто по началу стояли на блокпостах - обезательно надо реально в тюрьму сожать, ведь именно по тому что такие скрепные стояли на блокпостах, ими прикрывались те с оружием и обучались деиствиям - чистеишей воды пособники и именно начального периода сепаратизма в Украине - обязательно в тюрму.
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Это надо приветствовать. Там много людей по разным причинах оружие взяли. А вы поживите под ногами 20лет и поставьте себя на их место. Но честно признать таких мало! Не умеет наша пропаганда пользоваться этим. Они делают все наоборот, садят добровольцев.
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Проверят не совершали ли сдавшиеся преступлений против мирного населени,а против Украинских военных не?
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"Мужчины незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту Краматорска. В их обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров...".

Крошили не правильно.
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