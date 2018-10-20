 Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей"

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой как попытку сфабриковать предлог для применения санкций против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей. Более двух лет – со времен прошлых президентских выборов – распространяя беспардонную ложь относительно мифической "руки Москвы", в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой Конгресс", – говорится в комментарии Рябкова, распространенном в субботу МИД РФ.

Как считает Рябков, "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".

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Он подчеркивает, что "США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор".

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером так называемой "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

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