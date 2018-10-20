 Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей"

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой как попытку сфабриковать предлог для применения санкций против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей. Более двух лет – со времен прошлых президентских выборов – распространяя беспардонную ложь относительно мифической "руки Москвы", в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой Конгресс", – говорится в комментарии Рябкова, распространенном в субботу МИД РФ.
Как считает Рябков, "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".
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Он подчеркивает, что "США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор".
Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером так называемой "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.
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але кацапи вже одним місцем відчувають ))
ой, чует сердце, что вовка куйло потребует жесткого применения санкций против Расеи.. и таки запретит расеянам ездить заграницу. В Воронеже с утра - паника.. сЦарь сказал что "они просто сдохнут"
Очко рядовых кацапов сжалось в нехорошем предчувствии..
Ухожу от компа, шоб слезами клавиатуру не залить. Бугогааааа
Американці то всьо бачили і тепер вимагають від свого президента спростування об'єктивних підозр.
Кто там следующий в очереди на жесткий отпор, после Керчи?
"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателейИсточник: https://censor.net.ua/n3092437
Душа: - Где это я?
Голос: - В раю...
Душа: - А почему вокруг колючая проволока?
Голос: - Разговорчики в раю!
Поехала идиотка Грин - кард получать ?
Всему своё время. И ждать не долго.
Хахахахаххаахаххах
а у них очко уже бьется в конвульсиях...
любо.
Кацапня получит.. санкции ))))