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 За рубежом
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 Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей"

Ведомство обвиняет Вашингтон во лжи и обещает "жесткий отпор".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой как попытку сфабриковать предлог для применения санкций против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей. Более двух лет – со времен прошлых президентских выборов – распространяя беспардонную ложь относительно мифической "руки Москвы", в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой Конгресс", – говорится в комментарии Рябкова, распространенном в субботу МИД РФ.

Как считает Рябков, "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".

Также на Цензор.НЕТ: "Эффект выжженной земли": Bloomberg рассказал о новых санкциях, которые США готовят против России

Он подчеркивает, что "США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор".

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку РФ Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. По данным следователей, Хусяйнова была бухгалтером так называемой "фабрики троллей", сотрудники которой подогревали настроения американцев в интернете. В США утверждают, что эта "фабрика троллей" работала не только на американскую аудиторию. Она также вела пропаганду в интернет-сегментах Европы и Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3092437
 
   
 Топ комментарии
 
Та радуйтесь же ж бараны, новая польза на подходе, хорошо-то как...
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Тобто, кацапи вже знають, що це була прелюдія ))
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Тобто, кацапи вже знають, що це була прелюдія ))
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так это, вот не могу разобратся - теперь санкции каждый месец, а это как получка или зарплата получается?
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щось на зразок..
але кацапи вже одним місцем відчувають ))
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склоняюсь к зарплате - ведь честно они это заработали, трудились во всю. получка, это просто получили бы не заслуженно.
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой как попытку сфабриковать предлог для применения санкций против России ...

ой, чует сердце, что вовка куйло потребует жесткого применения санкций против Расеи.. и таки запретит расеянам ездить заграницу. В Воронеже с утра - паника.. сЦарь сказал что "они просто сдохнут"
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Не, амеры вроде обещали каждые два месяца санкции выписывать. Зарплату им пусть хуйло платит, а это премия за отличную работу по развалу собственной страны.
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Кацапи напевно знають, ЩО може розповісти ця бухгалтерка!
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А и не говорите... А то целомудрие получается выставляют КААЗЛАМОРДЫЕ напоказ, мол, Омеригу открыли...ХЕХ...
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ЗЫ... Блее того, а шо кацапам остается еще думать, если их вожак вымирающей стаи(стерхов) уже смирился, шо их испепелят (радиционно и активно)... Правда , дурачок собирается на хромой кобыле(не имею ввиду лаврентия) в рай заехать... Тю, идиот , если дойдет до радиации, то в раю пепели кто будет всерьез воспринимать...ХЕХ...
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Та радуйтесь же ж бараны, новая польза на подходе, хорошо-то как...
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Они в рай собрались... царь издал указ о миграции в рай.
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После прочтения первого предложения статьи потекли слежзы от смеха, дальше не читал даже, рыдаю😂😂😂😂.
Ухожу от компа, шоб слезами клавиатуру не залить. Бугогааааа
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Ну все держись Америка ---, теперь запретят экспорт балалаек , и посещения курортов Саратова
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ФСЁ ,Америке!!! Санкции от москуовии развалять США на отдельные государства.Аж, страшно стало за будущее американцев
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Плешивый ,буквально, капитан Очевидность
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Вероятность очень высокая.Бомбоубежища нужно держать в готовности
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та що ви копитами по лайну возите ? Будуть вам санкції і не одні, і не востаннє, вне залежності закриють янки цю Лену Хуяссебенову чи ні . Трохи терпіння, нетерплячі ви наші)
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Даремно госдура піднімала келихи за перемогу Трампа.
Американці то всьо бачили і тепер вимагають від свого президента спростування об'єктивних підозр.
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Не даремно піднімали склянки.А набухатись? Будь яка тема для пияцтва- це так по расєйськи
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Та хай би собі бухали, але вони святкували наче власну перемогу.
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Це була остання надія у них.Так би мовити, промінчик світла у темному царстві
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"США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор"

Кто там следующий в очереди на жесткий отпор, после Керчи?
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Як у старому анекдоті: "Він мене табуреткою, табуреткою, а я його газетою, газетою."
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"Интерфакс".
"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателейИсточник: https://censor.net.ua/n3092437 Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей" - Цензор.НЕТ 3268
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Не відволікайтеся, краще заготовлюйте скрепни ковзани на зиму
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ТЮ... дураки... если их воблоглазый муйлуша собирается всем скопом к вратам рая направиться- значит он не исключает применение пртив себя, шо-та массовопоражающего, дык, до рая не то шо он, но и лапти з ковзанами не доедут, бо мгновенно испарятся... Во придурь каазламордая...
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Про рай...... вспоминается одна маленькая пьеса Шендеровича.......
Душа: - Где это я?
Голос: - В раю...
Душа: - А почему вокруг колючая проволока?
Голос: - Разговорчики в раю!
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Бу - га - га.
Поехала идиотка Грин - кард получать ?
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Не така вже, мабуть, ідіотка, а прорахувала, що краще піти на компроміс зі слідством і потім, після відсидки по найменшому терміну, - попросити притулок у США (під приводом опасінь помсти від РФ "за здачу своїх"), чим чекати кожен день і кожну ніч на зустріч з Петровим і Бошировим (які неодмінно прийдуть до кожного, "хто багато знає")!(ІМХО)
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Тупая империя гнид будет разрушена.
Всему своё время. И ждать не долго.
Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей" - Цензор.НЕТ 1703
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УРА-А-А-А-А!!! Дайошь расєйськіє санкції!!!!!
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Сейчас американцы получат жестокий отпор, расияне еще в каком-то своем городе пол-школы расстреляют.
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Мабуть Бутина забарабанила за Грин кард
Это предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей" - Цензор.НЕТ 4958
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Кацапи тепер по форумах пишуть : " а кто-нібудь скажєт ,почєму нашє правітєльство всьо врємя вводіт санкціі протів нас , а нє протів америки"

Хахахахаххаахаххах
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А че, кацапье хоть раз признало обвинение и извинилось? вывсефрете !!!
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от выдрессировали винторогих - бухгалтера арестовали,
а у них очко уже бьется в конвульсиях...
любо.
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"Хусяйнова" так вона ще і чурка з кавказу, тролить, расіяне то чучмеки, мокши, чухонці, чукчі, чуваші та ескімоси.
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Фабрикуй - не фабрикуй
Кацапня получит.. санкции ))))
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Совет Америке - вдарить персонально по плешивой башке.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто предлог для новых санкций, - в МИД РФ отреагировали на арест в США бухгалтера российской "фабрики троллей"
 
 
 
 
 
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