 Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека"

Об этом сообщает российская "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.
Рослякова осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко. Он сказал, что на момент осмотра подросток показался ему "здоровым нормальным человеком".
"Да, он прошел комиссию. Но их таких, знаете, сколько проходит? И я говорю: он был здоров. Я сказал: если бы он был болен, я бы ему не дал справку! Значит, он заболел после", - заявил психиатр.
Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз.
Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.
Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".
Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".
В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
https://twitter.com/milegkov1966/status/1053520990326665216
Найди "спеца" ,который бы охотно положил 70 душ.
Но в общем-то вы правы - условия массеморда совершенно разные (в помещениях и на открытом месте).
Керченский стрелок прошел шестичасовую программу, утвержденную Министерством образования: четыре часа теории и два - практики. Его учили, из чего состоит оружие, как его разбирать, заряжать, прицеливаться и стрелять. Он сдал теорию, три контрольных выстрела из гладкоствольного оружия - пробный и два зачетных - произвел уверенно.
Во многих школах были тиры.
Пацаны поголовно все увлекались стрельбой.
И что?
Воспитание было другое.
Ценности жизненные другие.
Это - совсем другая история.
А военрук был отменный. Не ценили, дурачки, по малолетству. Как то раз, на строительстве школьного тира, я взял лист металла и начал его колебать, ну, чтобы звук такой был, типа у-лю-лю. Военрук при всех упал на землю и закрыл голову руками. Потом встал и начал меня материть. Никто не мог вдуплить, что случилось и почему такая не нормальная реакция. Потом он нам рассказал, когда отошел, что немцы, во время бомбардировок, сбрасывали на них листы металла, которые точно также "пели" в воздухе. Вот так вот, ребята.
Также Росляков успешно прошел курсы ниньдзуцу и стронгмена. Из спортзала после его посещения исчезла 100 килограммовая штанга, при этом ни одна видеокамера его со штангой так и не зафиксировала. Уроки хладнокровия в хирургическом отделении кабинета паталогоанатомии в морге закончил на отлично. А в собирании взрывных устройств из стирального порошка и консервированных бычков в томате, превзошел все показатели в сравнении со всеми известными ВВ по бризантности и детонационным показателям.
В заключении становится понятно, что суперагент Росляков постиг и даже превзошел огромное количество навыков начиная от навыков профессионального шпиона и военного, ради того что бы выполнить главную миссию своей жизни - застрелиться.
Ну просто УБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЕ доказательство.. Не хватает только испанского диспетчера на крыше колледжа который бы все это подтвердил, но уверен что скоро он появиться вместе с украинским штурмовиком и мы узнаем еще очень много подробностей, и да, про подброшенные труппы учеников еще бы не забыть.
Може він і уявляв себе героєм, але ДО пальби. Коли побачив, що накоїв, тоді зрозумів - никаких прожекторов не будет, и что он уже никогда не сможет никому в глаза даже посмотреть. Оттого и застрелился.
Это если он один был. Что вряд ли.
Это был тер. акт. И он, Росляков, был "мешком".
Навішали якомусь дурнику про кінопроби і його роль у кіно, а потім у присутності "знімальної групи" перед "режисерами" у кріслах з парасольками від сонячного блиску, після дівчинки з дошкої яка хлопає і каже - "...камера мотор". По справжньому, нічого собі не підозрюючий людині, на камеру відрізали голову. Ость так.
Кацапу повірити - лишитись свого життя.
ДО стрельбы у него ну никак НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ понять , что он натворит ... , а когда ПОНЯЛ сука, то взял и застрелился ! 🤔.Сопляку 18 лет , молодость, а он просто тупо взял и застрелился ! Вот так всё просто ...
Мало верится в эту фсбшную сказочку .
Пристрилили его как последнего лоха , а до этого он был обыкновенной марионеткой в чьих то "умелых руках".
Пообещали золотых гор, лапши на уши навешали , что будет всё тип-топ , вот он и повёлся...
Визиває хуйло до себе прєдсєдатєля ФСБ і каже:
- там на Украінє совсєм охуєлі. Томос, учєнія с НАТА. Надо тєракт на юго-востокє Украіни замутіть.
Прийшов прєдсєдатєль ФСБ зранку після перепою в кабінет, похмелився і до роботи. Відкрив карти GOOGLE,ввів "УКРАЇНА" і шукає місто:
- Так УКРАІНА єсть... Юго-восток єсть...
- Гурзуф, Фєодосія бля нє то. Оооо КЄРЧ!!! Заїбіся!!! Как там у Ляписа "бил в Кєрчі,нє бил так малчі."
- ЗАМЄСТІТЄЛЯ КО МНЄ!!!
і пішло-поїхало.....
Только Росляков мне верил, что я Юлий Цезарь, когда все остальные, ненормальные люди, говорили, что это не так - отметил психиатр.
самого психиатра на мед.осмотр.