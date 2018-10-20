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 Происшествия, Здоровье
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 Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека"

Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в оккупированной Керчи Владислав Росляков проходил медосмотр в Керченском психоневрологическом диспансере перед получением разрешения на оружие. Психиатр заверил, что подросток был здоров.

Об этом сообщает российская "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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Рослякова осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко. Он сказал, что на момент осмотра подросток показался ему "здоровым нормальным человеком".

"Да, он прошел комиссию. Но их таких, знаете, сколько проходит? И я говорю: он был здоров. Я сказал: если бы он был болен, я бы ему не дал справку! Значит, он заболел после", - заявил психиатр.

Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.

Источник: https://censor.net.ua/n3092436
 
 
 Топ комментарии
 
Террориста Рослякова подготовило к бою- МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба и минно- взрывная подготовка. Российский след найден.

Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека" - Цензор.НЕТ 9708
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НОРМАЛЬНОГО ?!!! По расейским может и нормально всё это.
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Чтобы в Крыму росляковы просто так откровенничали в сетях и им за это ничего не было?! Мальчиша тупо вели, давая ему высказаться, чтобы потом сделать тем, чем сделали - козлом отпущения. Потренировали в Артеке!, Карл, потом спокойненько нищеброду удалось прикупить помповик, патроны, взрывчатку и т.п., и вот вам - супер стрелок, подрывник, с железной психикой и выдержкой, которому позавидует любой спецназовец...
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НОРМАЛЬНОГО ?!!! По расейским может и нормально всё это.
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Ну не могут же они поклонника хуйла обьявить больным на голову
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больные все те кто разрешает в 18 лет получать доступ на приобретении, хранение и ношение (охота типа) гладкоствольного и не только оружия.. у меня есть небольшой опыт пользования оружием причем и такими как автомат, пулемет,карабин, пистолеты, наган, и прочее и скажу вам тем не менее -я себя не считаю, таким, что может в сегодняшних условиях- просить о такой услуге и получить доступ к получению-покупке, хранению-ношению оружия.. оружие у меня вызывает и страх и уважение и это нормально... не боятся только ИДИОТЫ ...ничего и никого... что подтверждает факт в Керчи.. оружие должно быть там где положено желательно в оружейной закрытой комнате и под усиленной охраной... когда говорят о праве на ношение оружия типа для самообороны я вот полаю по реалиям для самопонтов и самовыраджения своей недолугости и дэбелизма, неумения словами аргументировать свою позицию, отсутствия умения- признавать, что и ты бываешь не прав, выслушивать точки зрения иных людей- а так достал пистоля... бамц -бамц и усе типа доказал что ты конченный придурок- но со справкой от психиатра, что типа здоров..
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Вот набросится на вас стая бродячих собак на пустыре (нет, я этого не желаю), попробуете аргументированно изложить им свою позицию.
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Ну да, судя по его страничкам в соцсетях, он "абсолютно психически здоров", как и все 86% ипанутых за поребриком.
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рядовой здоровый кацап.они все такой степени здоровости .вот дохтур и подтвердил на основании предписаний кацапоминздрава.
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Жаль мозгов Бог не дал -Гюндяеву как там спится ??? В Аду уже ждут
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Террориста Рослякова подготовило к бою- МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба и минно- взрывная подготовка. Российский след найден.

Бойня в оккупированной Керчи: психиатр охарактеризовал Рослякова, как "здорового нормального человека" - Цензор.НЕТ 9708
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значит он выполнял задание "старших товариСЧей"... И думал станет "Хероем"... Может кто-то из сокурсников хорошо про Украину отзывался, а "товариСЧи" дали ему задание наказать, а потом "наградят". Он и пошёл пАмагать товариСЧу путину уничтожать "бЕндер".
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Ублюдки растят ублюдков удивляться нечему --скрепы
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не верю ни единому кацапскому слову, все это очень мутная история, кацапы через вбросы пытаются всех убедить в своей версии происходящего, но чем больше они вкидывают, тем больше недоверия к официальной версии происходящего.
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Сказка о одиночке для лохов и бабушек.
Найди "спеца" ,который бы охотно положил 70 душ.
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Вот сейчас где-то в норвежской тюрьме было обидно Андерсу Брейвику.
Но в общем-то вы правы - условия массеморда совершенно разные (в помещениях и на открытом месте).
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Теперь, неплохо бы охарактеризовать психиатра...
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"Психически здоров" и "вменяем" - две большие разницы. Первое подразумевает отсутствие психиатрической патологии, второе - осознание своих действий и ответственность за них. Есть психбольные вменяемые, есть нет. За 5 минут ни один психиатр диагноза не поставит. Этот медосмотр - обычная профанация. Не бегает парень с топором, не орёт "убью на куй всех" - ну, типа, здоров.
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Учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, подозреваемый во взрыве и убийстве десятков людей в своем учебном заведении, в июле успешно прошел обучение безопасному обращению с оружием в центре подготовки "Эгида +" в Симферополе. Во время обучения он вел себя уверенно, практический экзамен сдал хорошо, рассказали в центре.
Керченский стрелок прошел шестичасовую программу, утвержденную Министерством образования: четыре часа теории и два - практики. Его учили, из чего состоит оружие, как его разбирать, заряжать, прицеливаться и стрелять. Он сдал теорию, три контрольных выстрела из гладкоствольного оружия - пробный и два зачетных - произвел уверенно.
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В СССР был предмет в школах НВП.
Во многих школах были тиры.
Пацаны поголовно все увлекались стрельбой.
И что?
Воспитание было другое.
Ценности жизненные другие.
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Можно подумать что СССР пример человеколюбия, да и тиры были с мелкашками а не АК.
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Только, про Овечкиных не надо.
Это - совсем другая история.
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Бери круче, у меня в школе НВП специализировалась на минно-подрывном деле. 2 года мы под руководством подполковника, прошедшего всю войну, минировали и разминировали школьное футбольное поле.
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Не, никого. Мы футболистам всегда давали карту минного поля...
А военрук был отменный. Не ценили, дурачки, по малолетству. Как то раз, на строительстве школьного тира, я взял лист металла и начал его колебать, ну, чтобы звук такой был, типа у-лю-лю. Военрук при всех упал на землю и закрыл голову руками. Потом встал и начал меня материть. Никто не мог вдуплить, что случилось и почему такая не нормальная реакция. Потом он нам рассказал, когда отошел, что немцы, во время бомбардировок, сбрасывали на них листы металла, которые точно также "пели" в воздухе. Вот так вот, ребята.
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но два часа практики ему показалось мало и он добавил ещё 5 минут за которые сделал 70 зачетных выстрелов, 21 из которых с летальным исходом.
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Сейчас можно много чего написать.
Также Росляков успешно прошел курсы ниньдзуцу и стронгмена. Из спортзала после его посещения исчезла 100 килограммовая штанга, при этом ни одна видеокамера его со штангой так и не зафиксировала. Уроки хладнокровия в хирургическом отделении кабинета паталогоанатомии в морге закончил на отлично. А в собирании взрывных устройств из стирального порошка и консервированных бычков в томате, превзошел все показатели в сравнении со всеми известными ВВ по бризантности и детонационным показателям.
В заключении становится понятно, что суперагент Росляков постиг и даже превзошел огромное количество навыков начиная от навыков профессионального шпиона и военного, ради того что бы выполнить главную миссию своей жизни - застрелиться.
Ну просто УБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЕ доказательство.. Не хватает только испанского диспетчера на крыше колледжа который бы все это подтвердил, но уверен что скоро он появиться вместе с украинским штурмовиком и мы узнаем еще очень много подробностей, и да, про подброшенные труппы учеников еще бы не забыть. Бійня в окупованій Керчі: психіатр охарактеризував Рослякова як "здорову нормальну людину" - Цензор.НЕТ 7416
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тобто пацан вчинив по всіх стандартах террораши ?
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Чтобы в Крыму росляковы просто так откровенничали в сетях и им за это ничего не было?! Мальчиша тупо вели, давая ему высказаться, чтобы потом сделать тем, чем сделали - козлом отпущения. Потренировали в Артеке!, Карл, потом спокойненько нищеброду удалось прикупить помповик, патроны, взрывчатку и т.п., и вот вам - супер стрелок, подрывник, с железной психикой и выдержкой, которому позавидует любой спецназовец...
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Мабуть и не склонного к суициду.Бо коли робишь такi речи,то хочешь славы,а не пулю в голову.Мабуть Росляков мечтал выступить с заявлением для прессы,купаться в в свете прожекторов на ток шоу у Скабеевой.Жизнь для него только должна была начаться в его понимании...А тут взял и застрелился ни с того ни с чего...Якось не вяжется у пана психолога Бійня в окупованій Керчі: психіатр охарактеризував Рослякова як "здорову нормальну людину" - Цензор.НЕТ 4155
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Ні, Сашко!
Може він і уявляв себе героєм, але ДО пальби. Коли побачив, що накоїв, тоді зрозумів - никаких прожекторов не будет, и что он уже никогда не сможет никому в глаза даже посмотреть. Оттого и застрелился.
Это если он один был. Что вряд ли.
Это был тер. акт. И он, Росляков, был "мешком".
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застрелился сбоку в глаз? сел на шпагат и ногой дотянулся?, но от 12 калибра в упор башка должна была улететь, а она почему то на месте.
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Я також вважаю,що его подставили як козлика.Той хто его курировал добре промил ему мозок.Пообiцял мабуть Звезду героя и начало карьеры в разведке.Наприклад.Ось пацан патриотичный...Я с ним связываюсь в том же Артеке,выбрав самого перспективного на сборах Юнаармейцев...И починаю ему мозг вправляти.Далi кажу,що треба проверить службу безпеки в колледже на наявнiсть тер.угрозы.Снабжаю его арсеналом,бомбой(кажу,що бомба макет) и ставлю задачу его действий.А потом просто моя команда,впрягается в его действия.Типо того короче.Детали можно прорабатывать Бійня в окупованій Керчі: психіатр охарактеризував Рослякова як "здорову нормальну людину" - Цензор.НЕТ 152
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Я ще пригадую того бовдура, якому голову відрізали. Ніби то ігіл (до речі всрюцькоговорящій) відрізає голову російському "офіцеру".
Навішали якомусь дурнику про кінопроби і його роль у кіно, а потім у присутності "знімальної групи" перед "режисерами" у кріслах з парасольками від сонячного блиску, після дівчинки з дошкої яка хлопає і каже - "...камера мотор". По справжньому, нічого собі не підозрюючий людині, на камеру відрізали голову. Ость так.
Кацапу повірити - лишитись свого життя.
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А он типа был такой "даун-спецназовец" и не мог себе представить , что потом увидит трупы .
ДО стрельбы у него ну никак НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ понять , что он натворит ... , а когда ПОНЯЛ сука, то взял и застрелился ! 🤔.Сопляку 18 лет , молодость, а он просто тупо взял и застрелился ! Вот так всё просто ...
Мало верится в эту фсбшную сказочку .
Пристрилили его как последнего лоха , а до этого он был обыкновенной марионеткой в чьих то "умелых руках".
Пообещали золотых гор, лапши на уши навешали , что будет всё тип-топ , вот он и повёлся...
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Как по мне, дебилоид-недоросль тупо выёживался, за что его и прищучили гебисты. А дальше всё было по рашисткому сценарию.
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Что там было вообще?? Столько врут арабское ТВ и СМИ России - газеты Масс медия ашота габриеляна, 100 тв.канальный неРаша тудей(изгнанна президентами 7 стран!!!!!!) маргариты куян(была симонян),соловей-врун и кесель болтун,хамка скабеева,нападалово Шейнин,наполовину неазэрка ирада зейналова и др-ие,подчиненные арабью.Разве по ранам нельзя определить из какого оружия стреляли и сколько бомб взорвали??.Оцепляют на километр,ЧТОБ НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ. НУ ХОТЯБЫ РОДИТЕЛИ УМЕРШИХ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОТЧЕГО ИХ ДЕТИ УМЕРЛИ. Арабье плюет на всех.
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ТЕРАКТ В КЕРЧІ. ЯК БУЛО НАСПРАВДІ.
Визиває хуйло до себе прєдсєдатєля ФСБ і каже:
- там на Украінє совсєм охуєлі. Томос, учєнія с НАТА. Надо тєракт на юго-востокє Украіни замутіть.
Прийшов прєдсєдатєль ФСБ зранку після перепою в кабінет, похмелився і до роботи. Відкрив карти GOOGLE,ввів "УКРАЇНА" і шукає місто:
- Так УКРАІНА єсть... Юго-восток єсть...
- Гурзуф, Фєодосія бля нє то. Оооо КЄРЧ!!! Заїбіся!!! Как там у Ляписа "бил в Кєрчі,нє бил так малчі."
- ЗАМЄСТІТЄЛЯ КО МНЄ!!!
і пішло-поїхало.....
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Психиатр заверил, что Росляков был нормальным и здоровым человеком.
Только Росляков мне верил, что я Юлий Цезарь, когда все остальные, ненормальные люди, говорили, что это не так - отметил психиатр.
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Значит он абсолютно сознательно убил учеников. Хотя априори ватники не могут быть психически здоровыми !!!
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.....значит он заболел после.....Лихо!!!
самого психиатра на мед.осмотр.
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Правдоподобно. Шизофреник до первых проявлений болезни может вести себя совершенно нормально. Как раз лет с 18 до 30 может начаться обострение болезни. Шутки не уместны.
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У него выраженная мизантропия, это могло быть следствием приступа шизофрении, о которой утаивают. Реально врачи не досмотрели, это действительно не смешно.
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мизантропия - не психиатрический диагноз. в этой стране 90 проц мизантропов с такой жизнью. повторю, параноидная шизофрения о первой манифестации не диагностируется.
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Он же не один день готовился, проходил курсы, копил деньги, делал разрешение... приступ шизофрении был давненько, его могли не заметить в силу геополитических событий, либо семейных разборок.
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так это маньячило обычный рузькэ чилавэк.
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А як так склалось, що стріляло декілька людей з калашів? Навіщо людям продовжують втюхувати цю гебістську туфту про "учня-терориста"? Скажіть краще, що пуйло дав вказівку своїм опрічникам показати кримчанам, що їхнє життя не коштує нічого. І вбивцям адрєналінчик.
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У них 86% считают нормальным ради Крыма убивать украинцев.
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Не может быть психически здоровым человек, который любит путина, поддерживает имперские замашки россии и захват Крыма. (Ранее на цензоре была информация со страниц соцсетей этого кадра)
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Ну, все верно - нормальный россиянин. Их там процентов 85 таких, ебну-х для остального мира.
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Ну, все верно - нормальный россиянин. Их там процентов 85 таких, ебну-х для остального мира.
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Нормальный русский палач,- не нашедший своего места в мире.
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