 Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти в Польшу предметы с символикой времен СССР, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Мужчина 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.
Об этом пограничники проинформировали представителей Нацполиции Украины, которые в дальнейшем изъяли указанные вещи.
Решение о квалификации действий гражданина, а также о том, что делать с предметами, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители, сообщили в Госпогранслужбе.
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А вот это уже статья...
Лично мне весьма нравится эстетика Рейха, хотя я не национал-социалист. Впрочем, у Рейха объективно несравненно больше величественно-мрачной красоты, чем в эпохе СССР (частный пример - "брутальный гламур" униформы СС, Хьюго Босс знал толк в своём деле... а совковая униформа с пялотками смотрится убого).
За провоз макулатуры и 3 кг. лома.
Или для госорганов символика СССР государственное достояние?
Для сравнения
Это все копии, причем страшного качества...
Документы, тоже не чего общего с оригинальными не имеют, начиная от бумаги, печатей, да и самих бланков..
Короче.. Дебилы, одно слово...
видно же ,что это бутафория)