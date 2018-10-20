EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2971  41
Все про:контрабанда (1594) Львовщина (1531) СССР (675)

 Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж

Что делать с обнаруженным "богатством", правоохранители еще не решили.

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти в Польшу предметы с символикой времен СССР, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.

Об этом пограничники проинформировали представителей Нацполиции Украины, которые в дальнейшем изъяли указанные вещи.

Решение о квалификации действий гражданина, а также о том, что делать с предметами, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители, сообщили в Госпогранслужбе.

Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 01
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 02
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 03
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 04
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 05
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 06
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 07
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 08
Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза 09

Читайте также на Цензор.НЕТ: Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3092434
 
 
 Топ комментарии
 
мощный контрабандист, и в подметки не годится тем шавкам, которые лес составами таскают
 показать весь комментарий
 
Это все новодел и довольно рукожопый, для упоротых совкодрочеров, а не для коллекционеров. Третье фото снизу, смотри внимательно, "Комитет по восстановлению СССР". Этого черта вполне можно паковать по 358-й статье. Это аналог немецких "Рейхсбюргеров", этих шизанутых тоже в основном за незаконные документы щемят, если они конечно сами не дают более весомый повод. Как тот утырок, который начал шмалять по полицаям. Он видите ли их не считает представителями законной власти.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это все новодел и довольно рукожопый, для упоротых совкодрочеров, а не для коллекционеров. Третье фото снизу, смотри внимательно, "Комитет по восстановлению СССР". Этого черта вполне можно паковать по 358-й статье. Это аналог немецких "Рейхсбюргеров", этих шизанутых тоже в основном за незаконные документы щемят, если они конечно сами не дают более весомый повод. Как тот утырок, который начал шмалять по полицаям. Он видите ли их не считает представителями законной власти.
 показать весь комментарий
 
 
Точно, сразу и не обратил внимание.
А вот это уже статья...
 показать весь комментарий
 
Интересно в какой стране конечный получатель находится?
 показать весь комментарий
 
Полагаю, уже ни в какой Радянські нагороди і 900 бланків паспортів СРСР: українця піймали на контрабанді предметів із символікою часів Союзу - Цензор.НЕТ 6205 А предназначалось явно кому-то на Западе (потому и клюквенное исполнение новодела - рассчитано на тех, кто не сильно в курсе всех тонкостей). Не факт, что обязательно совкодрочерам - возможно, кто-то фанатеет по исторической эстетике...
Лично мне весьма нравится эстетика Рейха, хотя я не национал-социалист. Впрочем, у Рейха объективно несравненно больше величественно-мрачной красоты, чем в эпохе СССР (частный пример - "брутальный гламур" униформы СС, Хьюго Босс знал толк в своём деле... а совковая униформа с пялотками смотрится убого).
 показать весь комментарий
 
Странно, но такое говно обычно прут из Польши в Украину. Видно кто то вез обратно остатки не распроданного "добра"
 показать весь комментарий
 
Паспорта- бумажки теперь.Разве,что за награды можно задержать и то... как то не очень
 показать весь комментарий
 
 
За что задержали?
За провоз макулатуры и 3 кг. лома. Советские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза - Цензор.НЕТ 1457
Или для госорганов символика СССР государственное достояние?
 показать весь комментарий
 
 
Паспорта и награды несуществующей страны не имеют никакой ценности, разве что на сувениры. Так в чём, всё таки проявлен героизм пограничников?
 показать весь комментарий
 
 
У коллекционеров вполне себе ценится.
 показать весь комментарий
 
все, что можно купить или продать, имеет свою ценность.
 показать весь комментарий
 
В Крыму это сейчас валюта. Совковый синдром пионеров-пенсионеров.
 показать весь комментарий
 
Именно он и довольно криворукий. Орденские колодки с булавкой особенно доставили. Радянські нагороди і 900 бланків паспортів СРСР: українця піймали на контрабанді предметів із символікою часів Союзу - Цензор.НЕТ 2321
 показать весь комментарий
 
 
мощный контрабандист, и в подметки не годится тем шавкам, которые лес составами таскают
 показать весь комментарий
 
 
Дивно різного роду совковий хлам возили в Польщу ще з 90 х років.
 показать весь комментарий
 
Муляжи. "комитет по ВОССТАНОВЛЕНИЮ ссср" на корочке художника. Проверить на сепаратизм клиента, и если ничего нет - отпустить.
 показать весь комментарий
 
вы бы так контрабандой леса или нефтепродуктов занимались, а не по карманам шарили в поисках "бланков паспортов" несуществущей страны!
 показать весь комментарий
 
 
В Черновцах в центре города этим "добром" в открытую торгуют, а тут вдруг контрабанда. И таки да, судя по фото, на новодел похоже.
 показать весь комментарий
 
Якась брехня. Бланки зайвих паспортів знищувались.
 показать весь комментарий
 
у меня свидетельство о рождении с серпом и молотом, так что и оно не действительно? Или меня тоже скоро запакуют. Пропаганды этой дряни быть конечно не должно, но и до абсурда доходить не стоит.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу Вам как Фалеристика со стажем..
Это все копии, причем страшного качества...
Документы, тоже не чего общего с оригинальными не имеют, начиная от бумаги, печатей, да и самих бланков..
Короче.. Дебилы, одно слово...
 показать весь комментарий
 
Не задерживавшие, а пИсавшие эту статью. А задерживавшие знают, что это за хрень и кто её и с какой целью наштамповал. Конечного получателя скорее всего или уже взяли за мэдебецелы, или за ним уже выехали.
 показать весь комментарий
 
ну не клоуны?)))
видно же ,что это бутафория)
 показать весь комментарий
 
 
Советский загранпаспорт выглядел совершенно не так.
 показать весь комментарий
 
 
"общегражданский заграничный паспорт ссср" то якась сувенірна підробка, там інші були паспорти совкові, а то для тупих совкодрочерів типу Павловського) ціна 1 копійка.
 показать весь комментарий
 
если эти ордена оригинал то где взял..это с какого то склада..стоит до х Радянські нагороди і 900 бланків паспортів СРСР: українця піймали на контрабанді предметів із символікою часів Союзу - Цензор.НЕТ 8971 ера.....
 показать весь комментарий
 
 
схоже на підробку, орігінали трохи інакше виглядають. Паспорти точно сувенірні.
 показать весь комментарий
 
Ордена и медали бывшего СССР запрещено вывозить с территории Украины???!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветские награды и 900 бланков паспортов СССР: украинца поймали на контрабанде предметов с символикой времен Союза. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх