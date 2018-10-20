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 Политика Украины, Общество
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Все про:энергосбережение (142) Зубко (374) энергоэффективность (82)

 Кабмин дополнительно выделил 100 млн гривен на "теплые кредиты", - Зубко

Это даст возможность украинцам получить помощь от правительства на энергомодернизацию жилья.

Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты", сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует Цензор.НЕТ.

"На программу "теплых кредитов" дополнительно выделили в этом году 100 млн грн. Соответствующее постановление одобрили сегодня на заседании правительства", – написал Зубко в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Как сообщалось ранее, Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

30 августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

Также на Цензор.НЕТ: За 9 месяцев 2018 года Украина сократила импорт газа из ЕС на 25%

С начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн компенсаций из госбюджета.

Государственная программа "Теплые кредиты" действует в Украине с октября 2014 года.

Кредиты выдают физическим лицам, а также объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). За эти деньги можно купить теплоизоляционные материалы, солнечные коллекторы, экономные лампы, счетчики для тепла и воды, металлопластиковые окна и двери, котлы и многое другое. Полный перечень допустимых товаров состоит из более чем 20 пунктов.

Источник: https://censor.net.ua/n3092433
 
   
 Топ комментарии
 
Даа, довели людей до ручки, шоб обшить пенопластом 40 квадратов стены нужно кредит брать!
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Цензор - я уже читал пару дней назад это.. на БИЛБОРДЕ с пиар Гройсмана. Наверное, в рамках "социальной рекламы".
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а на тёплых кредитах греют руки?
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УТЕПЛЕНИЕ-это хрошо. А вот , горячей воды в столице- нет.А информация на ЦЕНЗОРе была несколько дней назад.
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Цензор - я уже читал пару дней назад это.. на БИЛБОРДЕ с пиар Гройсмана. Наверное, в рамках "социальной рекламы".
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а разве вам еще не понятно что цензор 110% шоколадный ресурс
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Даа, довели людей до ручки, шоб обшить пенопластом 40 квадратов стены нужно кредит брать!
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за такую картинку в Германии шрафонули бы на пару десятков тысяч
только негорючая базальтовата!
пенопласт мах три поверховий будинок
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..ещё как!!! "Золотое дно"...Школы в Житомире годами утепляют и то на "халтуру"...
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і якось так виходить що фірмочки родин тих що сидять у меріях-отримують прибуток від тих теплих(бо то їх не енергозберігаючі а пластикові вікна і т.д..)
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Нужно не кредиты выделять, а сделать госпрограмму утепления
Государство будет утеплять дома за свой счет, а 50% стоимости утепления вписывать в коммуналку.
Потому что наш народ будет очень долго собираться в ОСМД
А так можно сразу утеплить все города, это не так дорого
Значительно снизится потребление газа - и те деньги которые будут на это затрачены окупятся за год.

Ещё один плюс снизиться общее потребление газа, можно будет его меньше импортировать и соответственно выровняется наше торговое сальдо, что позитивно скажется на курсе валют.
Плюс - сразу все города преобразятся, фасады домов будут красочными и города станут похожи уже чем-то на восточноевропейские города стран Евросоюза.

Под эту программу правительство может легко взять кредит в ЕС не затрачивая на это бюджетные средства.
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как тебе не стыдно копипастить программу что была в ГДР 30 лет назад и выдавать за свою
небось премию от пети думаешь получить
ошибся
у пети противоположная цель спалить по максимумум чтобы превести хйлу побольше денег на содержание ордло
иначе хпутин уйдет
ЗСУ вернется в Киев и что тагды будет с шакаламиАдными всем и так понятно
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Задачи снизить потребления газа - нет. Есть задача продавать украинцам украинский газ втидорога.
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Кабмин никаких денег не выделяет. Это функция парламента. Исключение - деньги резервного фонда на непредвиденные расходы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин дополнительно выделил 100 млн гривен на "теплые кредиты", - Зубко
 
 
 
 
 
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