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 В "Дизель Шоу" подтвердили гибель Поплавской и рассказали о состоянии госпитализированных

"Дизель Шоу" официально подтвердило гибель своей актрисы Марины Поплавской в аварии на трассе Киев-Чоп возле села Мила Киевской области.

Об этом сообщается на странице "Дизель Шоу" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлена в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп в Киевской области погиб пассажир автобуса, еще четверо получили травмы. По данным dtp.kiev, погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, еще четверо актеров получили травмы.

Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский. Окончила Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. Участвовала в команде КВН "Девчонки из Житомира". После окончания учебы пошла работать в школу учителем языка и литературы. Долгое время совмещала работу в одной из житомирских школ с работой на телевидении.

В Дизель Шоу подтвердили гибель Поплавской и рассказали о состоянии госпитализированных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092432
 
 
 Топ комментарии
 
Печально.Гоподи, упокой душу погибшей
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Очень жаль, комедийная актриса от Бога.
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Печально.Гоподи, упокой душу погибшей
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Тяжело будет им найти замену, если вообще возможно..Мои соболезнования..
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из женской половины актеров Дизель шоу она была лучшей!! как же так?? и на фото у автобуса только передок пострадал?! водитель жив! Ну как же так получилось??

Земля пухом!
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так и получилось. она сидела на переднем правом..
земля пухом и вечная память..
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Сумна, вельмі, вельмі шкада.Пару дзён таму глядзеў іх, сумна, маё спачуванне.
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Я Дизель шоу смотрела ради нее. Очень жаль. Земля пухом! Соболезнование родным.
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Без нее дизель шоу с большой вероятностью обречено на забвение...
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Хорошие дороги - зло в нынешней Украине. Царствие Небесное погибшей...
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Скорбим! Смерть выбрала лучшую. А причина трагедии? Будет много версий...Но ! "Не справился с управлением."-это что? Заснул? Сколько водитель провел за рулем? Как не вспомнить Европу....там при перевозке пассажиров жесткие требования. Водителей должно быть двое. Время работы водителей и автобуса(!)+ СКОРОСТЬ строго контролируется. А что у нас? На самых продолжительных рейсах ,например, Винница -Харьков,где один водитель завершает поездку утром .....он не устал?
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Винница-Харьков это продолжительный? А Ужгород-Северодонецк? Выехали со Львова, утром были возле Киева, значит ехали всю ночь.
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Скорее всего Марина спала и ее выбросило в переднее стекло, а водила уснул.
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Ничего русскоязычного принципиально не смотрим. Но вот Марину Поплавскую по старой памяти искренне жаль.
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На украинском еще не видел. Очень бы хотелось, а то обилие сельского (жлобского) юмора "на суржике" просто зашкаливает. Особенно "самозакоханий" Притула со своими жлоб-варьянтами.
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Ну вот чего было не поехать в купе поездом? Спешили? Ну так опоздали...
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..какое купе??Электричку "Житомир-Киев" и ту убрали по "просьбе" барыг-маршрутчиков...
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Из Львова поезда на Киев ходят регулярно.
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пересматриваю любимый номер "Девчонок из Житомира" на Юрмале 2011 , разрывают зал , Марина безусловная Звезда .... слезы .....
Светлая Память...
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16 часовой рабочий день водителей на подобных проектах это норма и возможно водитель просто уснул за рулём....
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Хорошая была артистка и без нее шоу будет уже не то..
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Ужас! Это потеря. И для дизель- шоу. Что- то оно проиграет. Незаменимых нет. Но! Это будет, что-другое!
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