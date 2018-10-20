 В "Дизель Шоу" подтвердили гибель Поплавской и рассказали о состоянии госпитализированных

Об этом сообщается на странице "Дизель Шоу" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев. Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлена в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп в Киевской области погиб пассажир автобуса, еще четверо получили травмы. По данным dtp.kiev, погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, еще четверо актеров получили травмы.

Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский. Окончила Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. Участвовала в команде КВН "Девчонки из Житомира". После окончания учебы пошла работать в школу учителем языка и литературы. Долгое время совмещала работу в одной из житомирских школ с работой на телевидении.