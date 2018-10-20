EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  4542  144
Материалы по теме:
Все про:Балога (1334) Гриценко Анатолий (1136)

 Гриценко о Балоге: он не возглавит мой штаб, но сотрудничать мы будем

Гриценко рассказал о добрых товарищеских отношениях с Балогой и сказал, что тот голосует так, как голосовал бы он сам.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что нардеп Виктор Балога не будет возглавлять его штаб на выборах президента. Но при этом они в хороших отношениях и могут сотрудничать, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если людей волнует, будет ли Виктора Балога начальником штаба, – нет. Но как с человеком, как с депутатом… А я смотрю, что в большинстве случаев он голосует так, как голосовал бы я. Я видел, как он прошел Майдан, со знаком плюс. Вижу, как он помогает и 128-й, и другим бригадам. Где нужен совет – у него есть опыт в проведении избирательных кампаний. Мы будем общаться, ясное дело. Я не могу сказать, что у нас дружеские, но такие добрые товарищеские отношения. Сотрудничать будем", – сказал Гриценко в эфире телеканала "News One".

Также на Цензор.НЕТ: "Мы найдем формат сотрудничества, который сработает на страну", - Гриценко о переговорах с Садовым и Вакарчуком

5 сентября в СМИ появилась информация, что Балога будет главой избирательного штаба Гриценко. Сам будущий участник президентской гонки тогда заявил, что о каких-либо назначениях в его избирательный штаб говорить рано, ведь он еще не создан.

1 октября в интервью "Украинской правде" Балога заявил, что не будет руководить избирательным штабом Гриценко на предстоящих выборах президента.

"У нас с Анатолием Степановичем давняя история и давние дружеские отношения со времен Оранжевой революции. Он не раз ко мне обращался за помощью, и я ему никогда не отказывал. И сейчас он ко мне обратился и говорит: "Помоги". Я говорю: "Нет вопросов, помогу". Но, друзья, у меня нет задачи сделать из кого-то президента", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Вакарчук, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3092429
 
 
 Топ комментарии
 
Слился Степаныч. Показал свою суть диабетного технического кандидата. Жаль
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Они сейчас в размышлениях . Дюмають , что бы такого выдать . .
.
 показать весь комментарий
 
 
Он находится на принудительном лечении от укуса своего патрона!
 показать весь комментарий
 
 
Інтересно получаєтсі - всі хто активно гавкав на Пороха рано чи пізно виявились лайном) Совпаденіе?
 показать весь комментарий
 
 
А Гриценко посадил бы Балогу,як одного из трёх друзей куме?
-Так.Як и Петя мабуть.
-Балоган якись Гриценко про Балогу: Він не очолить мій штаб, але ми співпрацюватимемо - Цензор.НЕТ 1348
 показать весь комментарий
 
Ну, за цю дебіло мантру про всівониоднакові 2009-2010 Віть Пйордович вам був дуже вдячний. Гриценко про Балогу: Він не очолить мій штаб, але ми співпрацюватимемо - Цензор.НЕТ 1017
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно. Бойку Лола штовхає по всіх каналах і жодної критики. Бойка - порятунок для шпигуна. Всім іншим він програє. А 95% бруду летить у Юлю.
 показать весь комментарий
 
 
Балога - найменьш одіозна особа з оточення серливого Толі. Найбільш калоритні, це - Кучма, Дімочка Табачник, Фірташ, Льовочкін...
Ну а Балога - так, середнячок. Балога з Іудою Ющом і Марьвнанною Ульянченко розділили поміж себе мільярд доларів від Янека за його президентство у 2010му і росписались у чорній бухгалтерії ригів за це. Толя тоді, мабуть, позаздрив. Бо Толя теж тоді противсіхнув. Історія замовчує ціну питання для нього. Покищо замовчує
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо діванний "херой" показав всім свою пляму "балогу" на своїх штанях? А навіщо кандидат з "непроходимістю" розпустив за три дні до парламентських свої штаби Громодянської позиції? Люди, що йому повірили, були тоді в шоці. Але дарма дивуватись. Толя не хоче у владу. Толя не хоче навіть в Раду, а тим більш в прези. Це і відповідальнісь, треба працювати, всі критикують... Якщо не крадеш - взагалі посада невдячна. А вкрадеш - українці сталі злі, можуть і посадити. А так Толя відтягнув декілька відсотків у Юлі і лежи на дівані чотири роки! Потім за рік до виборів Толя встає з дівану і починає надувати щоки...
_______________________
Толіна президентська - це білше президентська його жінки. "Перша Леді України - Юлія Мостова!", - будуть оголошувати на міжнародних зустрічах. Як встояти перед такою спокусою?
 показать весь комментарий
 
 
"Я видел, как он прошел Майдан, со знаком плюс". Знак "плюс" це як? Анатолій Гриценко, ти під час Майдану як останній боягуз сидів у кущах і не рипався. Ти тільки з'явився там в супроводі охорони, коли народ у весь голос почав висловлювати невдоволення, щодо мовчання Гриценка. А коли люди побачили тебе і почали підходити та казати: "Гриценко, виходь на сцену, давай команду! Ми вже другий місяць тут стоїмо. Давай діяти!". То горе полковник не зупиняючись відповів: "Я з народом, я з народом". Почувши таку відповідь кілька мужиків смачно виматюкались. Можна по різному ставитись до Тягнибока, Кличка, Яценюка, Порошенка, Луценка, але у той час вони були на Майдані з народом і разом з народом ризикували своїм життям. А ти, Анатолій Гриценко, ти ніякий не полковник, і не політик, ти всього на всього ганчірка полова. Такий з тебе і президент.
 показать весь комментарий
 
 
Тонко ты лизнул Порошенко под хвост. Наверно вас учить начали?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так а ты лижи под хвост Гриценко ... кто тебе мешает?? *злочинна влада*?
 показать весь комментарий
 
Тобі убогому, який звик лизати куди завгодно і кому завгодно, навіть у твою дурну башку не приходить, що хтось може мати свою особисту незалежну думку і висловлювати її, не переслідуючи особистих шкурних інтересів. Якби ти був тоді на Майдані, то ти б бачив, хто там з політиків був, коли з'являвся, що говорив, що робив. А коли ти сидів на форумі і поливав лайном усіх тих хто стояв на Майдані, або за пару сотень гривень відпрацьовував за овоча на антимайдані, то і тобі, і твоїм кляузам гріш ціна у базарний день.
 показать весь комментарий
 
 
То ты был на Майдане? В какой сотне? В какой палатке дежурил?
 показать весь комментарий
 
Від цього гобсека й гнилої парадички (помідора на закарпатському діалекті) не дочекаєшся.
 показать весь комментарий
 
Так. Він з тих, хо зимою сніг буде намагатись продати. "Мораль і свідомість" зав. складом мукачівського потребсоюзу часів Совка нічим не витравиш.
 показать весь комментарий
 
 
Просинайся, Толіку! Пора мені стати Першою ледьою.

Гриценко про Балогу: Він не очолить мій штаб, але ми співпрацюватимемо - Цензор.НЕТ 142
 показать весь комментарий
 
 
Значица буде топить за Юлю. Шоколадкам нихера не светит.
 показать весь комментарий
 
 
За Юлю "топити" з відомого гнилого політбомонду не буде ніхто. От чому:

Гриценко про Балогу: Він не очолить мій штаб, але ми співпрацюватимемо - Цензор.НЕТ 1497
 показать весь комментарий
 
 
А гроші за карпатські ліси як ділити будуть?
 показать весь комментарий
 
То после . Когда Гриценко президентом станет. Дальше и нынешним не плохо делится.
 показать весь комментарий
 
Плохо. У Юльки не будет первой леди. Но муж у нее мужик нормальный. До него не смогли добраться даже нанятые чавокуней иностранные "эксперты". Вот только ее "правая рука" пастырь подкачал.
 показать весь комментарий
 
 
ублюдочний напівграмотний полковник хоче обдурити українців. А вони ведуться. Бо дурників багато.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо в Гриценка такі "товариші", то ліпше за Кошулинського голосувати.
 показать весь комментарий
 
Если будет возможность втором туре с барыгой, то лучше и буду.
 показать весь комментарий
 
Тот ко финансирует на эту компанию Онотоле - понимает что крупно пролетел и лоханулся с выкинутыми денежками? Впрочем как и все кто вкладывал в него в предыдущих компаниях))
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Соболев, у тети Юли, нормальный чувак. Я бы его в Президенты задвинул. Буду голосовать за Тимоху. Она единственная, кого в тюрьме закрыли, по-настоящему.
 показать весь комментарий
 
 
Соболев это человек который все время с ней. Когда его купят ( хотя я в это не верю), тогда я вообще потеряю веру в человечество.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Практически, это единственный человек, в большой украинский политике, которому я доверяю. Такие же и у меня были мысли, шо если Соболев окажется такой же гнидой, как все остальные, то остается тока застрелиться.
 показать весь комментарий
 
 
Корумпований піджидок ще гірший за корумпованого жида ... але коли його "виховуєш" халявами по масній пиці то ніякого гвалту щодо ксенофобії та антисемітизму. Гриценко про Балогу: Він не очолить мій штаб, але ми співпрацюватимемо - Цензор.НЕТ 9616
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко о Балоге: он не возглавит мой штаб, но сотрудничать мы будем
 
 
 
 
 
 вверх