 Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что расследование взрывов на арсенале близ Ични в Черниговской области свидетельствует о возможных диверсионных действиях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". По его словам, за четыре дня до взрывов там видели двух неизвестных мужчин в камуфляже.
"Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру", - заявил А. Матиос в эфире телеканала "112 Украина" вечером в пятницу.
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Тогда, по его словам, поднятому по тревоге наряду найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана.
"Скорее всего, это была закладка", – сказал военный прокурор, отметив, что свидетельств действий беспилотника в этом районе нет.
Матиос также сообщил, что арсенал в Ичне был одним из самых защищенных. "В тот момент, когда произошли взрывы, более 40 военных и военизированной охраны "с тайными секретами" по периметру в лесу находились в карауле".
Ранее Матиос заявлял, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.
Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
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Бандера сидел бы в украинской тюрьме, а Шухевич взрывал поезда с углем, по маршруту "Луганск-Роттердам-Киев"
Другие участники бандеровского движения убивали бы по всей стране продажных судей, прокуроров и коллаборантов.
А прикиньте, шо бы было бы, если бы Украина не сдала ЯО, как многим тут мечтается.
А были бы взрывы складов ЯО, а чупакабры продавали бы компоненты ЯО молодым банановым республикам налево и направо.
Если бы не журналистское расследование у семочко так и было бы все в шоколаде. Теперь задамся вопросом: какова цена служб внутренней безопасности и служб контрразведки?
Рука руку моет? Правы наши западные союзники: СБУ (из подонков, назначенных при участии донецкого криминалитета) надо срочно расформировывать и набирать с ноля.
Случайно не СБУ давала допуск??? С ним, что кто-то побеседовал с телом??? ему, что задали подковыристые вопросы на патриотизм?
Ни награды, ни должности ни премии тут не заработаешь, поэтому, проще всего забить на эти дела.
А в случае чп - не моя зона ответственности и железобетонный аргумент - диверсия.
технической зоны, по тревоге подняли караул, усилили охрану. Я не слышал чтобы
кто-то из генералов или прокуроров упоминал об этом или выдвинул версию о
причинах взрыва, ссылаясь на этот инцидент. Матиос что, узнал об этом инциденте только сейчас, через три недели? Брехло!
Да, билі. Ми нє отріцайєм
zn.ua
то есть еще нет никаких свидетельств что это РФосранский теракт а уже внушается именно эта мысля
такого себе даже поллитруки КПСС не позволяли
беззастенчивое вранье причем врущим плевать что им не верят
тому що все равно полная безнаказанность
понятно что делали тут то ли чтобы скрыть проданное в Анголу оружие то ли чтобы скорее прымусыты к миру с ордло по типа уважительным причинам
Мне его "скорее всего" напоминает слова дворника из мультфильма "Падал прошлогодний снег" : "Нам помнится, вороне, Кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаке, Гав-гав-гав-гав-гав-гав. А может быть, корове, Му-му-му-му-му-му, Однажды повезло."
Клоуны!
Это признание в собственном бессилии и непрофесионализме..
"Вот не помню, что использовали, то ли это":
Или это:
Ця фраза - як з анекдоту про парашут Штірліца.
А якщо б там побачили двох невідомих чоловіків у цивільному одягу - то це б про що говорило?