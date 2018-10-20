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Все про:взрыв (4130) Матиос Анатолий (544) диверсия (18) Ичня (89)

 Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос

За несколько дней до взрывов возле складов видели двоих подозрительных мужчин в камуфляже.

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что расследование взрывов на арсенале близ Ични в Черниговской области свидетельствует о возможных диверсионных действиях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". По его словам, за четыре дня до взрывов там видели двух неизвестных мужчин в камуфляже.

"Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00 ночи, передвигались по периметру", - заявил А. Матиос в эфире телеканала "112 Украина" вечером в пятницу.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Причина - тотальная безответственность руководства страны, диверсанты - инструмент", - Бутусов о взрывах возле Ични. ВИДЕО

Тогда, по его словам, поднятому по тревоге наряду найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана.

"Скорее всего, это была закладка", – сказал военный прокурор, отметив, что свидетельств действий беспилотника в этом районе нет.

Матиос также сообщил, что арсенал в Ичне был одним из самых защищенных. "В тот момент, когда произошли взрывы, более 40 военных и военизированной охраны "с тайными секретами" по периметру в лесу находились в карауле".

Ранее Матиос заявлял, что в момент начала взрывов на арсенале вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Также на Цензор.НЕТ: ЧП под Ичней: Полиция патрулирует 15 населенных пунктов, попавших в зону поражения. Случаев мародерства не обнаружено, - Аброськин. ФОТОрепортаж

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Читайте на Цензор.НЕТ: После событий в Калиновке мы выделили 13 млн грн на арсенал в Ичне - вывезли 56 тысяч тонн боеприпасов, шло оборудование периметра, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/n3092428
 
   
 Топ комментарии
 
авайте представим, что Бандера и Шухевич наши современники.
Бандера сидел бы в украинской тюрьме, а Шухевич взрывал поезда с углем, по маршруту "Луганск-Роттердам-Киев"
Другие участники бандеровского движения убивали бы по всей стране продажных судей, прокуроров и коллаборантов.
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А закладку заложил лось-наркодиллер Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос - Цензор.НЕТ 829
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авайте представим, что Бандера и Шухевич наши современники.
Бандера сидел бы в украинской тюрьме, а Шухевич взрывал поезда с углем, по маршруту "Луганск-Роттердам-Киев"
Другие участники бандеровского движения убивали бы по всей стране продажных судей, прокуроров и коллаборантов.
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И их бы все равно называли "циничными бандеровцами"...
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"... попирающими нашу землю сапогом украинского оккупанта"...

А прикиньте, шо бы было бы, если бы Украина не сдала ЯО, как многим тут мечтается.

А были бы взрывы складов ЯО, а чупакабры продавали бы компоненты ЯО молодым банановым республикам налево и направо.
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Диверсии и теракты - чуть ли не единственное, что умеют кремлёвские спецслужбы. По-этому уберечься от них очень не просто.
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Особенно, когда не то, шо не пытаются уберечься, а даже и всячески способствуют.
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если бы после первого взрыва село 5 генералов , , после второго 10 ----- третьего взрыва не было
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Всех посадить - а кто ж Пэтю прикроет в случае экстренной эвакуации в Марбелью?
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GSN ,Куёвый из тебя футуролог, шёл бы ты уроки учить , всем занятие нашёл, Степана Андрійовича и Романа Йосиповича упомянул всуе,. зачем. к чему? Одни взрывают, другие убивают ..., а ты такой белый и пушистый сидишь дома, жрёшь, пьёшь, срёшь, и клаву иванну пальчиком насилуешь! Ну, хуле, вполне себе сектор Газа! вместо Украины, тебе такая жизнь нужна? Накажи себя !, не появляйся на форуме неделю, а лучше месяц, проветри свой чердак, бро. А склады нужно охранять ,как в военное время и нести ответственность тоже по законам военного времени, эти грабли со складами боеприпасов уже подсаипали, годы! идут, а все як раніше було.
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Показание свидетелей,записи с камер наблюдения- могут
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глазики перепуганные, очкует не по децки, чует больше денег (зарплаты) из расее не будет, адвокаты дорогие, а подпитка ой как нужна в этот тяжелый час.
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Он не один такой. Сколько еще подлецов и негодяев работает на Владимирской? В СВР ?
Если бы не журналистское расследование у семочко так и было бы все в шоколаде. Теперь задамся вопросом: какова цена служб внутренней безопасности и служб контрразведки?
Рука руку моет? Правы наши западные союзники: СБУ (из подонков, назначенных при участии донецкого криминалитета) надо срочно расформировывать и набирать с ноля.
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золоті слова, але чого тільки сбу, в усіх інших місцях))) вже все ок?!
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Гениально...а кто ее заложил? случайно не служащий ВСУ (как гражданский так и военный) ???
Случайно не СБУ давала допуск??? С ним, что кто-то побеседовал с телом??? ему, что задали подковыристые вопросы на патриотизм?
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Ну да. Походили с волочащимися сзади парашютами и в будёновках. Ну и шо. 0 реакции.
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А закладку заложил лось-наркодиллер Для подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос - Цензор.НЕТ 829
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ребята, ну вот скажите вы слышали что бы кто то пострадал из охраны? на вышках или сидя в обычной будке? какая расея какие диверсанты??? вы знаете сколько тысяч тонн латуни и меди содержится на одном складе? а золота и платины в одной ракете? так вот подумайте где находится охрана во время подрыва оставшегося мусора и кто дает команду до подрыва уйти под землю, я раньше не понимал как такое может быть взрываются снаряды а сообщений об погибших охранниках нет а их сколько на смене? поэтому не всё так просто))) расея деверсия))) каждый охранник будет стрелять даже в кусты которые зашевелятся, потому что если рванет то на молекулы испарится именно он, а не товарыщ Матиас с тепловизором.
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Клоун. На хрена нам твой детектив. Найди кого-нибудь хоть раз. И хоть раз предотврати что-либо, вместо того, чтобы умничать по факту.
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Прокурор же ш не може діяти без факту злочину. Нєту тєла - нєту дєла.
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В любом случае, всегда можно будет переложить вину на Россию
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"Тепловізор мертвечука" нарешті висловив догадку. Яке полегшення для народу!
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Після усіх брехливих (раніше) заяв Матіоса про злочини ( тепловізор, посадки добровольців) чи є ще хтось, хто плвірить військовому прокурору-брехуну, при чому щоб він не говорив...
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Дыу не кто и не сомневался. Дело в том кто ?
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Скорее всего использовали, точнее воспользовались тем, что командованию ВСУ, реально пофигу, что там творится или творилось на арсеналах.
Ни награды, ни должности ни премии тут не заработаешь, поэтому, проще всего забить на эти дела.
А в случае чп - не моя зона ответственности и железобетонный аргумент - диверсия.
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Как ,вообще с такими тупорылыми жлобами подкацапниками прокулолами Украина держится ?
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При таких взрывах нет(слава Богу) ни одного раненого или травмированного часового или караульного.Как это возможно?
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Гениралитет Украиньі во главе с главнокомандующим уничтожил большинство нашего боезапаса. Єто при том, что нацгвардия финансируется больше армии и при желании на складьі не смогла бьі пролететь и муха. Так кто же у нас проросийский?
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Очередная брехня от шокорыга Матиоса. Двое неизвестных, в униформе, бродили вокруг
технической зоны, по тревоге подняли караул, усилили охрану. Я не слышал чтобы
кто-то из генералов или прокуроров упоминал об этом или выдвинул версию о
причинах взрыва, ссылаясь на этот инцидент. Матиос что, узнал об этом инциденте только сейчас, через три недели? Брехло!
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Краще вiзьмiть за основу мою брехню.Итак.В управление ССО,поступает секретное роспорядження с Грифом секретно,лично в руки полковнику Х.В задачу входит отработка проникновения на территорию арсенала вероятного противника, и уничтожение БК.Объектом для тренировки выбран арсенал в Ичне.Сроки и подготовка 2 дня.Учебные мины для закладки,получить у Матиоса.Ваш Семочко. Для підриву арсеналу під Ічнею, найімовірніше, використовували "закладку", - Матіос - Цензор.НЕТ 3960
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я бы искал диверсантов в первую очередь среди охраны.
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двойє інопланєтян в войєнной формє обошлі склади по пєрімєтру.

Да, билі. Ми нє отріцайєм
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У кожного своє, той закладає, той не охороняє, той не виконує, а на чортину матір тоді держава годує Матіосів, Грицаків, Луценків і ще цілу дивізію дармоїдів рангом нижче!!
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Взрывы арсенала в Ичне осуществили диверсанты, способ изучается - Бутусов
zn.ua
то есть еще нет никаких свидетельств что это РФосранский теракт а уже внушается именно эта мысля
такого себе даже поллитруки КПСС не позволяли
беззастенчивое вранье причем врущим плевать что им не верят
тому що все равно полная безнаказанность
понятно что делали тут то ли чтобы скрыть проданное в Анголу оружие то ли чтобы скорее прымусыты к миру с ордло по типа уважительным причинам
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"Скорее всего, это была закладка", - сказал военный прокурор,Источник: https://censor.net.ua/n3092428

Мне его "скорее всего" напоминает слова дворника из мультфильма "Падал прошлогодний снег" : "Нам помнится, вороне, Кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаке, Гав-гав-гав-гав-гав-гав. А может быть, корове, Му-му-му-му-му-му, Однажды повезло."
Клоуны!
Для підриву арсеналу під Ічнею, найімовірніше, використовували "закладку", - Матіос - Цензор.НЕТ 1645
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арсенал в Ичне был одним из самых защищенных



Это признание в собственном бессилии и непрофесионализме..
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і, случайно залєтєвшіх два дятла, всьо унічтожілі, пробів лучшую защіту
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Они не залетели, а на лосях заехали. А против дятлов на лосях лучшая защита бессильна.
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Для підриву арсеналу під Ічнею, найімовірніше, використовували "закладку", - Матіос - Цензор.НЕТ 734
"Вот не помню, что использовали, то ли это":
Для підриву арсеналу під Ічнею, найімовірніше, використовували "закладку", - Матіос - Цензор.НЕТ 5234
Или это:

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"за чотири дні до вибухів там бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі".

Ця фраза - як з анекдоту про парашут Штірліца.

А якщо б там побачили двох невідомих чоловіків у цивільному одягу - то це б про що говорило?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля подрыва арсенала под Ичней, скорее всего, использовали "закладку", - Матиос
 
 
 
 
 
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