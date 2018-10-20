 "Одни из тех, кто не предал в 2014-м": Турчинов поздравил разведку ГПСУ с 15-й годовщиной основания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"В течение всего периода своего функционирования Управление стояло на страже национальных интересов Украины. В феврале 2014-го руководители Управления были одними из немногих, кто не предал и не перешел на сторону агрессора, как это сделало руководство СБУ, СВР, МВД и других силовых структур", - сказал Секретарь СНБО Украины.
По его словам, с обострением ситуации на востоке Украины сотрудники Управления в сжатые сроки развернули действенную агентурную сеть и смогли получить значительный объем полезной разведывательной информации. По словам Турчинова, в последние годы все разведывательное сообщество Украины добилось кардинального повышения эффективности в проведении специальных мероприятий и добычи нужной руководству государства информации. "Благодаря вашей самоотверженной и упорной работе создана надежная граница, что является одним из ключевых элементов безопасности страны. Государство высоко ценит ваш профессионализм и верность воинскому долгу", - заявил он.
"Ситуация требует постоянного совершенствования системы пограничной разведки", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, определив основные направления развития и усиления возможностей пограничной разведки.
"Уверен, что личный состав Управления и в дальнейшем будет достойно выполнять все задачи, которые определил Украинский народ и руководство государства", - сказал Турчинов во время вручения разведчикам по поручению Президента Украины государственных наград.
Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером? Куют железо, не
отходя от кассы...