 "Одни из тех, кто не предал в 2014-м": Турчинов поздравил разведку ГПСУ с 15-й годовщиной основания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"В течение всего периода своего функционирования Управление стояло на страже национальных интересов Украины. В феврале 2014-го руководители Управления были одними из немногих, кто не предал и не перешел на сторону агрессора, как это сделало руководство СБУ, СВР, МВД и других силовых структур", - сказал Секретарь СНБО Украины.

По его словам, с обострением ситуации на востоке Украины сотрудники Управления в сжатые сроки развернули действенную агентурную сеть и смогли получить значительный объем полезной разведывательной информации. По словам Турчинова, в последние годы все разведывательное сообщество Украины добилось кардинального повышения эффективности в проведении специальных мероприятий и добычи нужной руководству государства информации. "Благодаря вашей самоотверженной и упорной работе создана надежная граница, что является одним из ключевых элементов безопасности страны. Государство высоко ценит ваш профессионализм и верность воинскому долгу", - заявил он.

"Ситуация требует постоянного совершенствования системы пограничной разведки", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, определив основные направления развития и усиления возможностей пограничной разведки.

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"Уверен, что личный состав Управления и в дальнейшем будет достойно выполнять все задачи, которые определил Украинский народ и руководство государства", - сказал Турчинов во время вручения разведчикам по поручению Президента Украины государственных наград.