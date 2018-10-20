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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3018) разведка (1993) Турчинов (3043)

 "Одни из тех, кто не предал в 2014-м": Турчинов поздравил разведку ГПСУ с 15-й годовщиной основания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил личный состав Управления разведки администрации Государственной пограничной службы с пятнадцатой годовщиной со дня создания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"В течение всего периода своего функционирования Управление стояло на страже национальных интересов Украины. В феврале 2014-го руководители Управления были одними из немногих, кто не предал и не перешел на сторону агрессора, как это сделало руководство СБУ, СВР, МВД и других силовых структур", - сказал Секретарь СНБО Украины.

По его словам, с обострением ситуации на востоке Украины сотрудники Управления в сжатые сроки развернули действенную агентурную сеть и смогли получить значительный объем полезной разведывательной информации.  По словам Турчинова, в последние годы все разведывательное сообщество Украины добилось кардинального повышения эффективности в проведении специальных мероприятий и добычи нужной руководству государства информации. "Благодаря вашей самоотверженной и упорной работе создана надежная граница, что является одним из ключевых элементов безопасности страны. Государство высоко ценит ваш профессионализм и верность воинскому долгу", - заявил он.

"Ситуация требует постоянного совершенствования системы пограничной разведки", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, определив основные направления развития и усиления возможностей пограничной разведки.

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"Уверен, что личный состав Управления и в дальнейшем будет достойно выполнять все задачи, которые определил Украинский народ и руководство государства", - сказал Турчинов во время вручения разведчикам по поручению Президента Украины государственных наград.

Источник: https://censor.net.ua/n3092427
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз почнеться про здавКрим.))
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером? Куют железо, не
отходя от кассы...
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Для разминки ,начну со Славянска. Как отпускал гиркина в Донецк. Чтобы бардак разросся до войны. И было время тому отдышаться.
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Для разминки ,начну со Славянска. Как отпускал гиркина в Донецк. Чтобы бардак разросся до войны. И было время тому отдышаться.
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Тролль вшивый ,ты хоть буквы переставляй в этой методичке про Славянск ))) Ты ее уже раз 200 накопипастил )
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А чего не повторить ? Его же не сажают за преступления. А он еще и создает вокруг себя ореол непорочности. - Тут мои повторения и не помешают ))
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... і про обіцяний публічно чотири роки патронний завод.
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А колишним комсоргам, осинова гилляка
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Я вот поражаюсь,всеядности украинского избирательного гурмана ! - Ведь сказано же,черным по-белому - кто состоял в органах - подлежит - люстрации ! Без разговоров ! А мы как тупые ученики - снова и снова совершаем все те же ошибки..
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Всім справжнім патріотам шана і подяка.
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а "яценюку" масному о-така така кабака! "Одни из тех, кто не предал в 2014-м": Турчинов поздравил разведку ГПСУ с 15-й годовщиной основания - Цензор.НЕТ 1689
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером? Куют железо, не
отходя от кассы...
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Куй железо.Если не можешь ковать золото )) - А если серьезно,то это явный коррупционер. А двуличие его масок,просто впечатляет. От комсорга до пастора...Это знаете ли, уж очень разные персонажи и харизмы ))
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и хуцпы навалом, а вот харизмы все равно как не было так и нет...
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Мародер !
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Лишний раз напомнил о себе любимом - дёшево и сердито!... С привкусом патриотизма...
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Турчинов наверное не знает, что такое предательство. А то что разведчики и их семьи имеют паспорта РФ так это не предательство - это для тебя как футболист одной команды перешёл в другую, наверное)))
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все кто против этого праздника видимо таки служили в разведке и предали Родину. Вы здесь, а разведчики считают по осени орков, вернее их трупики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Одни из тех, кто не предал в 2014-м": Турчинов поздравил разведку ГПСУ с 15-й годовщиной основания
 
 
 
 
 
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