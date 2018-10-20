 Еще один пострадавший при нападении на техникум в оккупированной Керчи оказался в больнице

Пострадавший при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже госпитализирован после повторного обращения к медикам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Продолжают поступать те, кто ранее отказался от помощи. В РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе, – ред.) добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести", – сказала представитель так называемого Минздрава оккупированного Крыма.
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Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х. Еще 23 человека перевезли после трагедии в колледже из крымских больниц в медучреждения на территории России – в Москве и Краснодарском крае.
Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими считаются 46 человек.
Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.
Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".
Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".
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В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
Террориста Рослякова подготовило к бою- МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба и минно- взрывная подготовка.
то ракета упадёт...
наепнётся самолёт...
то в коллЕджах убивают,
то заводы повзрыают...
видно грешен русский поп...
два креста ему на лоб...
и куйло ему подстать...
отправляет рай искать...
непутёвые мессии...
проепали всю россию....
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давайте порадуемся искренне,все здравые мира сего, за такое усердие орды непутевой..
Для получения международного дипломатического эффекта "Крым - это Россия" нужен был теракт именно в Крыму. Из всего Крыма в Кремле выбрали именно Керчь, так как возле неё мост и пролив, закрыть который для прохождения иностранных судов и объявить Азовское море внутренним море РФ, кремлевским хочется давно. В 8 часов утра 18 октября, на следующий день после теракта, Лавров между делом заявил в интервью для трех ведущих французских СМИ, что Украина собирается пригласить корабли НАТО для участия в учениях в Азовском море, но мы этого не позволим. По факту Москва никак не может помешать кораблям НАТО пройти на учения в Азовское море, разве что вступив с ними в боевое столкновение, что исключено. Но может закрыть Керченский пролив для всех судов, сославшись на теракты. Не случайно, что 17 октября в день теракта охрану Керченского моста привели в повышенную боеготовность так, будто несчастный Владислав Росляков собрался снести его опоры из своего дробовика.
Утром 19 октября ТАСС уже сообщило: в Азовском море якобы упал учебно-боевой самолет Л-39, но оба пилота вроде живы и должны где-то плавать, поэтому все корабли призывают смотреть за поверхностью воды. Поисково-спасательные работы, как и теракт, - это тоже удобный повод закрыть или ограничить движение по проливу. Похоже, в районе Керченского пролива ещё будут пропадать самолёты и корабли РФ, и происходить разные чудеса.
Можно ещё начать строить подводный туннель, проекты которого вроде уже есть. Ещё можно устроить высадку в Керчи автобусов и поездов с "бандеровцами" с моря, тех самых, которые в феврале-марте 2014 г. ехали в Крым целый месяц, но так до Перекопа и не доехали. Никто их так и не видел. Даже на сайте "Русской весны" их фотографий нет. Исчезли бесследно, - и теперь самое время этим призрачным автобусам выехать со дна Черного моря в Керчь или припарковаться у опор Керченского моста.