 Наемник Алексей Петров был брошен "на подвал" "спецслужбами ДНР" и жалуется, что "товарищи ограбили"

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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"Республики за которую я воевал... больше нет... друзья почти все погибли... если нет веры в людей... так нах*я вообще жить дальше? для чего?" - написал в сердцах Петров.