 Наемник Алексей Петров был брошен "на подвал" "спецслужбами ДНР" и жалуется, что "товарищи ограбили"

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Республики за которую я воевал... больше нет... друзья почти все погибли... если нет веры в людей... так нах*я вообще жить дальше? для чего?" - написал в сердцах Петров.
Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Республики за которую я воевал... больше нет... друзья почти все погибли... если нет веры в людей... так нах*я вообще жить дальше? для чего?" - написал в сердцах Петров.
11:30, 20 октября 2018Сборщики на Байконуре погнули одно из креплений ракеты «Союз», когда с силой соединяли боковой блок с центральным
Грудь его в осколках, жопа в якорях.