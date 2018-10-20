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 Наемник Алексей Петров был брошен "на подвал" "спецслужбами ДНР" и жалуется, что "товарищи ограбили"

Оккупант Алексей Петров разочаровался в "ДНР" после того, как "спецслужбы республики" задержали его и отобрали имущество.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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"Республики за которую я воевал... больше нет... друзья почти все погибли... если нет веры в людей... так нах*я вообще жить дальше? для чего?" - написал в сердцах Петров.

Наемник Алексей Петров был брошен на подвал спецслужбами ДНР и жалуется, что товарищи ограбили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092425
 
 
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В детстве я видел, как голодные крысы пожирали тушку попавшего в крысоловку сородича.
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Кто перед Украиной будет извеняться?

11:30, 20 октября 2018Сборщики на Байконуре погнули одно из креплений ракеты «Союз», когда с силой соединяли боковой блок с центральным
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Пусть скажет спасибо что не отпердолили мало ли кассабы они такие
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На побывку едет молодой дурак.
Грудь его в осколках, жопа в якорях.
Найманець Олексій Петров був кинутий "на підвал" "спецслужбами ДНР" і скаржиться, що "товариші пограбували" - Цензор.НЕТ 6307
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А я нИверю! Такого в принципе быть не может! Он, сука, агент госдепа! Уууууу падла!
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Алексей Петров - чисто украинские имя и фамилия.
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Как ты смеешь такое писать про лучших людей города.Найманець Олексій Петров був кинутий "на підвал" "спецслужбами ДНР" і скаржиться, що "товариші пограбували" - Цензор.НЕТ 3074
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блогерам можно верить,даже дмитро по сравнению сними -полный отстой
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемник Алексей Петров был брошен "на подвал" "спецслужбами ДНР" и жалуется, что "товарищи ограбили"
 
 
 
 
 
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