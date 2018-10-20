 Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", это уникальный для Европы случай столь сурового наказания для человека, признанного производителем fake news.

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"У Ильи Яницкина есть русские корни, но он уроженец и гражданин Финляндии. Впрочем, симпатии к исторической родине у него явно имеются: на основанных им сайтах MV-Lehti и Uber Uutiset Яницкин размещал, в частности, переводы материалов телеканала RT и других российских официозных и пропагандистских СМИ. Правда, осужден он был не за это: на Яницкина подали в суд двое журналистов и студенческий активист, подвергшиеся с его стороны угрозам и клевете. В качестве основного истца выступала журналистка медиахолдинга YLE Джессика Аро, известная своими расследованиями деятельности российской "фабрики троллей"", - говорится в материале издания.

Отмечается, что вместе с Яницкиным на скамье подсудимых также присутствовал финский сторонник России и Путина Йохан Бекман, который поддерживал контакты с сайтами Ильи Яницкина, публикуясь там под псевдонимом. А также помогал ему в травле "идеологических противников". Их электронная переписка была обнаружена в ходе следствия. Приговор в отношении Бекмана – более мягкий: год заключения условно и обязанность выплатить 10 тысяч евро потерпевшим.

Защита Ильи Яницкина и Йохана Бекмана намерена обжаловать приговор хельсинкского суда.