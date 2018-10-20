EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2756  61
Все про:Кремль (474) приговор (688) пропаганда (2065) тюрьма (618) Финляндия (312) тролль (33)

 Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро

22 месяца тюрьмы и более 130 тысяч евро штрафа – таков приговор суда в Хельсинки по делу основателя двух антимигрантских и прокремлевских сайтов на финском языке Ильи Яницкина. Он был признан виновным по 16 пунктам обвинения – в клевете, диффамации, разжигании ненависти против определенных этнических и религиозных групп, незаконном сборе средств и т.д.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", это уникальный для Европы случай столь сурового наказания для человека, признанного производителем fake news.

Читайте также: Гражданин США Пинедо получил тюремный срок за помощь российским интернет-троллям

"У Ильи Яницкина есть русские корни, но он уроженец и гражданин Финляндии. Впрочем, симпатии к исторической родине у него явно имеются: на основанных им сайтах MV-Lehti и Uber Uutiset Яницкин размещал, в частности, переводы материалов телеканала RT и других российских официозных и пропагандистских СМИ. Правда, осужден он был не за это: на Яницкина подали в суд двое журналистов и студенческий активист, подвергшиеся с его стороны угрозам и клевете. В качестве основного истца выступала журналистка медиахолдинга YLE Джессика Аро, известная своими расследованиями деятельности российской "фабрики троллей"", - говорится в материале издания.

Отмечается, что вместе с Яницкиным на скамье подсудимых также присутствовал финский сторонник России и Путина Йохан Бекман, который поддерживал контакты с сайтами Ильи Яницкина, публикуясь там под псевдонимом. А также помогал ему в травле "идеологических противников". Их электронная переписка была обнаружена в ходе следствия. Приговор в отношении Бекмана – более мягкий: год заключения условно и обязанность выплатить 10 тысяч евро потерпевшим.

Защита Ильи Яницкина и Йохана Бекмана намерена обжаловать приговор хельсинкского суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3092423
 
   
 Топ комментарии
 
В нас навіть прокремлівські телеканали працюють.
 показать весь комментарий
 
а у нас "интер" на всю страну кацапское гавно вещает и хоть бы хны..
 показать весь комментарий
 
помнят фины....финскую...
не забыли как надо с руцкими..."церемониться"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот-вот...а наши силовики в отношении разжигании ненависти против определенных этнических и религиозных групп язык держат там где этим группам место.
 показать весь комментарий
 
а у нас "интер" на всю страну кацапское гавно вещает и хоть бы хны..
 показать весь комментарий
 
 
Через "интер" фирташ разрекламировал барыгу на 54%, его трогать нельзя.......
 показать весь комментарий
 
 
В нас навіть прокремлівські телеканали працюють.
 показать весь комментарий
 
 
на ньюсвані запросили шарія висвічувати події в Керчі.
 показать весь комментарий
 
 
ну и зачем смотреть те интер и невс ван, просто не смотрит людина на овнецо и нема дурных мыслей.
 показать весь комментарий
 
 
я їх не дивлюсь, просто перемикала канали і побачила морду.
справа в тому що інші дивляться і вірять.
 показать весь комментарий
 
 
не верное сравнение. Получается что гавно в доме,хай будэ,а ты не нюхай-да?
 показать весь комментарий
 
ты над каждым стоять будешь?

у меня батя 93 года - одно развлечение - телевизор и политическая подкованность...
И, последнее время, регулярно приходится исправлять мозговые искривления вбиваемые в т.ч. ньюсваном...
Хотя он здравомыслящий и прогрессивный громадянин України.
 показать весь комментарий
 
 
Та всё может быть. Но он человек принципиальный один из немногих нормальных депутатов в ВР. Если он это сделал то наверное на это были какие-то причины. То что кто-то надавил на него думаю бред. Так тут понятно что его голос ничего не решал. У них в ВР обычно до голосования уже знают кто и как будет голосовать, сколько голосов будет.
 показать весь комментарий
 
 
Номальний ?
Кожна людина може стати депутатом, але не кожний депутат може лишитися людиною.
 показать весь комментарий
 
 
Ну он вроде нормальным и остался. Иногда читаю его страничку в ФБ.
 показать весь комментарий
 
Помню моя бабушка тоже яйцами платила попу за то,что тот дедушку отпевал...Рыги дожились,всё просрали,яйцами уже платят.
 показать весь комментарий
 
 
хорошая весть, побольше б позитива, ведь выходные же.
 показать весь комментарий
 
 
помнят фины....финскую...
не забыли как надо с руцкими..."церемониться"
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть то что оккупация Финляндии Швецией сменилась на оккупацию Финляндии Московией? Что в єтом хорошего?
 показать весь комментарий
 
"Итак, горячо любимый финнами Александр II действительно сделал для княжества многое. Его правление в целом ознаменовалось существенным ростом финской экономики и развитием культуры. В 1870 году железнодорожная линия соединила Хельсинки с Выборгом и Петербургом, а восемью годами ранее поезда начали ходить между финской столицей и городом Хямеэнлинна. В 1865 году благосклонный к финнам царь вернул в обращение национальную валюту - финскую марку, а двумя годами ранее издал указ, уравнявший в правах шведский и финский языки, прекратив таким образом их давнее противостояние. В эти годы финны завели также собственную почту, армию, кадры чиновников и судей, а еще открыли первую гимназию и вввели обязательное школьное обучение. Апогеем либерализма царя в отношении Финляндии стало утверждение в 1863 году Конституции, закрепляющей права и основы государственного строя Финского княжества. Словом, его царствование стало действительно счастливой страницей в истории русской Финляндии.
Когда в 1881 году Александра Второго взорвали боевики «Народной воли», благодарная Финляндия встретила это известие с горечью и ужасом. В тот роковой март финны действительно потеряли многое: уже ни один из царствующих Романовых впредь не был к ним так благосклонен. После этих трагических событий в финском обществе появилась идея возвести погибшему либеральному государю памятник. Княжеский финский сейм получил у преемника - Александра Третьего - разрешение на установку монумента и принялся за сбор денег. Нужную сумму собрали быстро и в 1884 году объявили конкурс на лучший проект, призванный увековечить память убитого самодержца"
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=4QfgBOeugjU

Брать чужое - хорошо.
Меркель визы не дает - поступает плохо.
Плохо трюфель и хамон. Хорошо - картоха.
С Украиной крепкий мир - это очень плохо.
Плохо - это хорошо.
Нужен ужас ужас.
Хорошо себя веди - а то будет плохо.
 показать весь комментарий
 
 
У Родины не может быть национальности. Коломойский Днепр отстоял,а не ты.Где родился-там и пригодился.И любой Украинец с фамилией Иванов дороже любого козломордого иванчука и матвиенко
 показать весь комментарий
 
 
Щоб не писати маячню, треба уважніше читати хоча б заголовки. Його прізвище Яніцкін (Яницкин, по-вашому)
 показать весь комментарий
 
Фамилию недоглядела, преступления в том не вижу, а вот в чем "маячня"? И да, я обычно читаю весь текст, а не только заголовки.
 показать весь комментарий
 
Они знают, где грань между свободой слова и лживой пропагандой.
 показать весь комментарий
 
 
приїхало чмо кацапське в нормальну країну - і там буде срати
 показать весь комментарий
 
 
Они именно на это деньги налогоплательщиков и тратят, а не на благополучие этих людей. П Р например.
 показать весь комментарий
 
Бачте і ніяких супер законів проти пропогади приймати не треба -- просто силовики на своєму місті і працюють на країну, а не збирають дань з підприємців, як у нас, на жаль...
 показать весь комментарий
 
 
это интересно.Чемпион цензора по лайкам( 420 000 лайков) пропагандист , перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
 показать весь комментарий
 
 
"В раю стали поговаривать о вступлении в НАТО"
 показать весь комментарий
 
 
Не хотят быть мучениками и попасть первыми в рай...
Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро - Цензор.НЕТ 7900

 показать весь комментарий
 
А як же свобода слова і європейські цінності в європейській країні? Куди дивиться Рада Європи?

Схоже що в Україні кришують прокацапські ЗМІ. Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро - Цензор.НЕТ 368
 показать весь комментарий
 
 
Они не хотят, чтобы у них куски земли на референдуме потом аннексировали.
 показать весь комментарий
 
Хронология притеснений украинского языка с 1627 года
* 1627. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так, в Москве сожжено 'Учительное евангелие "Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и' Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского.

* 1669. После Люблинской унии - гонения на украинский книги, напечатанные на польской территории,

* 1672. Указ о запрещении во всех городах всех чинов людям держать у себя дома и на территории Польши открыто или тайно украинской печати книги, а кто их имеет, то сурово приказано приносить и сдавать воеводе, местному правителю.

* 1677. Патриарх московский Иоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.

* 1689. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.

* 1690. Московский патриарх Иоаким указом запретил все украинское писательство, а и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.

* 1693. Письмо Московского патриарха к Киево-Печерской лавры о запрете любых книг украинским языком.

* 1709 год. Указ Петра I о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковно-славянском языке, сверять с российским изданием, чтобы в них никакой разницы не было.

* 1720. Указ Петра I, чтобы снова книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, в Украине не печатать, а те старые книги с книгами великорусского печати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.

* 20 декабря 1720 года. Петр I издал указ киевскому губернскому князю Голицыну, чтобы - во всех монастырях, остающихся в Российского государства, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные.

* 1721. Приказ Синода посылать книги из украинских типографий в синодальную контору для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.

* 1724 год. Типография Киево-Печерской лавры оштрафована на одну тысячу рублей за печатание книг, не во всем похожих с велико. На такую ​​же сумму и за такую ​​же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.

* 1726. Киевский митрополит Иосиф Кроковский составил акафист святой Варваре. Москва разрешила Лавре печать, но с условием его перевода на русский язык («на великороссийское нарЂчие»). В августе 1726 распоряжению Синода о запрещении печатать любую книгу, которая ранее не печаталась санкт-петербургской или московской синодальной типографии. Опять приказано, чтобы правописание и ударения точно повторяли московские.

* 1729. Приказ Петра о переписывании в Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на русский.

* 1740. Российская императрица Анна Ивановна создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и внедрила русский язык в делопроизводстве на территории Украины. Переписи 1740 - 1748 гг свидетельствуют, что в семи полках Гетманщины на 1094 села приходилось 866 школ с украинским языком. В 1804 г. был издан царский указ, который запретил учебу украинским языком. Результаты национального гнета сразу отразились на состоянии образования в Украине. Уже перепись 1897 г. показала, что на 100 человек было лишь 13 грамотных.

* 1748. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-Могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.

* 1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъяты и перевезены в Россию дела тайного делопроизводства. Документы архива Запорожской Сечи, найденные во время разорения Сечи генерал-поручиком Текелия в сундуке под престолом сечевой церкви, оказались в отделении общего архива Главного штаба.

* 1755. Синод приказал Киево-Печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св. Дмитрия Ростовского и Киево-Печерский патерик.* 1763. Указ Екатерины II о запрещении выкладывать украинским языком в Киево-Могилянской академии.

* 1764 год. Отмена Екатериной II украинского гетманства, а с ним - ликвидация украинских учебно-культурных учреждений и отстранение от власти украиноязычных чиновников.* 1765 год. Ликвидация Екатериной II казацкого уклада на Слобожанщине и казацких школ.

* 1766. Синод выдал суровый указ Киево-печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии1769. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать буквари на украинском языке и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.

* 1782. Екатерина II создала комиссию для заведения в России народных училищ, заданиями которых было внедрение единственной формы учебы и преподавания русского языка во всех школах империи.

* 1784. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу наказывать студентов и увольнять с работы учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.

* 1785. Приказ Екатерины II по всем церквям империи править службу Божью русским языком. Русский язык заведено во всех школах Украины.

* 1786. Синод снова приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию, чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-Могилянской академии немедленно ввести систему обучения, узаконенную для всей империи.1789 год. В Петербурге по инициативе Екатерины II издан Сравнительный словарь всех языков, в котором украинский язык определяется как российская, искаженная польской.

* 1811 год. Закрытие Киево-Могилянской академии.* 1847 год. Разгром Кирилло-Мефодиевского братства.

* 1853 год. Искалечено издания Летописи Грабянки.

* 1862 год. Позакривано украинские воскресные школы. Прекратилось издание украинского литературного и научно-политического журнала Основа.

* 1863. Валуевский циркуляр: "Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не понимает - враг России".1864 год. Тысячи пудов архивных материалов вывезли в Москву после судебной реформы. Согласно обижником Министерства юстиции от 3 декабря 1866 года, туда попало большое количество документов ликвидированных учреждений из Волынской, Киевской, Екатеринославской, Подольской, Херсонськои и Черниговской губерний.

* 1869 год. По закону, чиновникам всех ведомств назначалась значительная доплата за русификацию.* 1876 год. Эмский указ. Запрет ввозить украинские книги из-за границы, запрет подписывать украинские тексты под нотами, запрещение украинских представлений. Неслучайно хор М.Лисенко вынудили петь в концерте украинскую народную песню Дождик французском языке.

* 1881 год. Закон о разрешении на печатание словарей украинским языком, но за российским правописанием, а постановка украинских представлений зависит от местного начальства.

* 1887 год. Рукопись грамматики украинского языка цензор повернул, не читая, отписав автору, что нет необходимости разрешать к печати грамматику того языка, который обречен на небытие.

* 1888 год. Указ Александра III "О запрете вживания в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".

* 1889 год. В Киеве, на археологическом съезде, разрешено читать рефераты всеми языками, кроме украинского.

* 1892 год. Российское правительство приказывает цензорам сурово следить за тем, чтобы не допустить украинских литературных переводов с русского языка.* 1894 год. Запрещение ввоза украинских книг из-за границы.* 1895 год. Запрещение украинской хрестоматии и украинских книг для детей.

* 1903 год. На открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве не разрешены речи украинским языком.

* 1905 год. Кабинет Министров России отбросил ходатайство Киевского и Харьковского университетов об отмене запрещения украинского языка, определяя это несвоевременным.

* 1906 и 1907 год. Закрытие Просвещения в Одессе и Николаеве.

* 1908 год. Указ сената о том, что образовательная работа в Украине вредная и опасная для России.

* 1910 год. Указ Столыпина о зачислении Украинской к разряду инородцев и о запрещении любых украинских организаций.

* 1914 год. Указ Николая I о запрещении украинской прессы.

* 1919 год. После завоевания Украины большевиками - уничтожение национально сознательной части населения и запрещение всех украинских литературных, драматических и устных произведений, среди которых лишь украинских народных песен - триста тысяч.

* 1921-1923 годы. Голод в Украине.

* 1922 год. Ликвидация Просвет на Кубани, в Зеленому Клину и в других местах проживания украинский.

* 1929 год. Арест украинских научных работников и духовенства - замещение их русскоязычными.

* 1932 год. Спланирована и осуществлена ​​при поддержке, пак ли из молчаливого согласия "мирового содружества", акция ликвидации украинского народа. В Украине, которая владеет 40% мирового чернозема, умертвляя голодом до 12 миллионов носителей украинского языка, именно кресть
 показать весь комментарий
 
 
Создателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро - Цензор.НЕТ 9250Дмитрий Чекалкин18 жовтня о 13:49 ·
"Твитер выкатил базу данных твитов российской и иранской «фабрик троллей». Это график активности Ольгино на русском (оранжевым) и на английском (красным).
Первый пик - Крым и начало войны на Донбассе, второй, когда английский перевесил - президентские выборы в США..."
Из 10 миллионов твитов с фейковых аккаунтов 9 млн связаны с российской «фабрикой троллей»
Когда я вижу, что количество твитов на русском языке в 2014-15 годах было в РАЗЫ больше твитов на английском языке, я могу оценить масштаб работы против Украины.Могу оценить объем манипуляций по самым болезненным событиям нашей войны, объемы фейковой информации, искажения реальности, заброса «нужных» тезисов.
«Сбитый Ил-76, сбитый рейс MH17, Иловайск и парад на День Независимости, 32-й блокпост, враг в Киеве, Моторола и Гиви в ВР, усталость Запада, план Мореля...»Я могу оценить объемы манипуляций. Надеюсь, что и вы сможете.
Голос Америки:
"Российские тролли, ориентированные на американскую политику, выдавали себя за представителей как левых, так и правых сил. Представляется, что их основной задачей было посеять разногласия, а не поддерживать какую-то конкретную сторону. При этом их общая цель, вероятно, состояла в ослаблении США, говорится в докладе.
 показать весь комментарий
 
 
В который за сегодня раз? Македонию переименовали.
 показать весь комментарий
 
быть создателем проукраинских сайтов выгодней
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоздателя прокремлевских сайтов в Финляндии Яницкина отправили за решетку и оштрафовали на 130 тысяч евро
 
 
 
 
 
 вверх