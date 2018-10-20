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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2580) НАБУ (2506) МВД (7652) Нацполиция (8330) реформы (3140) патрульная полиция (1180) САП (898)

 Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон

Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.

Так считает заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сайт МВД Украины.

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"Реформа полиции – это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения "КОРД", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам замгоссекретаря США, гражданское общество в Украине также активно содействует антикоррупционным реформам.

"Детективы и прокуроры НАБУ и САП активно работают, чтобы расследовать резонансные коррупционные преступления", - добавила она.

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Кроме того с Кирстен Мэдиссон провел встречу министр внутренних дел Арсен Аваков, во время которой стороны обсудили возможности привлечения американских коллег в новых совместных проектах.

"Это была не одна встреча, а скорее несколько небольших встреч с Арсеном Аваковым. Мы обсуждали реформирования силовых структур с их представителями. В целом мои впечатления - положительные", - отметила заместитель госсекретаря США.

Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон 01Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон 02

Источник: https://censor.net.ua/n3092420
 
 
 Топ комментарии
 
Переодели мусаров,а сущность не изменилась.
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Реформу полиции, которую начинали грузины, успешно похерили "украинские реформаторы".
Нацепить на убийц из беркута нашивки "Корд" это не реформы.
Аброськины и голубаны это не реформа. Это преступление.
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Сегодня вроде не первое апреля, это что за ахинея? Реформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон - Цензор.НЕТ 2688
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Хорошее у американцев чувство юмора. Можно много не говорить.
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that terrible prospect for Ukraine don't scare us by new nightmarishes from team of clinical idiots.
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Учитесь украинцы : Конец тролля: в Финляндии судили основателя прокремлевских сайтов

https://charter97.org/ru/news/2018/10/20/309685/
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бугага От хто б натякнув гамериканцям, що вони викривлено бачать українську реальність, бо "українська" офіційна влада їх банально дурить? Хіба що їх ця крадійська влада влаштовує, але тоді вже питання до "чистоти" їхніх намірів.
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"Реформа полиции - один из самых ярких элементов..."

шоу, яркое шоу - грязное закулисье
красивый фасад
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Реформа полиции - один из самых ярких примеров имитации реформ в Украине! вы уверенны что он не это сказал!? а в заголовке "сложности" перевода Реформа поліції - один із найяскравіших елементів того, як може виглядати сучасна Україна, - заступник держсекретаря США Медісон - Цензор.НЕТ 6309
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Эти стерильные американцы совершенно не понимают украинские реалии, в т.ч. и псевдореформы правоохренительной системы. Полиция в основном переодета в другую форму с сохранением всех прошлых ментовских и прокурорских правил и повадок и огромным количеством выданных им автомобилей. Например, многие люди сегодня считают, что в недавнем громком взломе киевской квартиры певицы М.Максаковой участвовали переодетые полицаи под видом охранной фирмы, под Княжичами полицейские перестреляли друг друга и не известно кто из них что там делал, идет междуусобная война между САП и НАБУ, Антикоррупционный суд до сих пор не работает и т.п.
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Надо уточнить, что реформа патрульной полиции. Все остальное как было, так и осталось.
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Что Мэдиссон знает о нашей полиции?
Агитационные журнальчики глянцевые посмотрела и уже "считать" начала.
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Западные "эксперды" нихрена не знают о нашей жизни и о наших проблемах.
У них перед глазами глянцевые картинки, которые нынешняя власть напечатала специально для показухи "рехформ".
Красивой бабе в кабаке всегда уютнее.
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..Браво Медиссон .!! Супертроллиг .!! Местная вата сейчас в ах.е .. !!Реформа поліції - один із найяскравіших елементів того, як може виглядати сучасна Україна, - заступник держсекретаря США Медісон - Цензор.НЕТ 5839.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа полиции - один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина, - замгоссекретаря США Мэдиссон
 
 
 
 
 
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