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 Происшествия, За рубежом
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 Капитан ВВС США Оболонский запустил сбор денег для помощи семье погибшего украинского летчика Ивана Петренко

Для помощи семье погибшего при крушении Су-27 украинского пилота Ивана Петренко инициирована кампания по сбору денег.

Об этом сообщила известный волонтер Любовь Шипович, передает Цензор.НЕТ.

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"Друзья, многие из вас знают об авиакатастрофе, случившейся во время воздушных учений "Чистое небо" в Украине, в результате которой погибли оба пилота, украинский и американский полковники. Капитан ВВС США, участник учений "Чистое небо" Роман Оболонский (родом из Киева) запустил кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги для семьи погибшего украинского летчика Ивана Петренко.Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы пожертвовать, а также поделиться данной информацие с друзьями и подписчиками", - написала она.

Желающим принять участие нужно пройти по этой ссылке.

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Капитан ВВС США Оболонский запустил сбор денег для помощи семье погибшего украинского летчика Ивана Петренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092411
 
 
 Топ комментарии
 
Инициатива хорошая. Но "за державу обидно". Как плательщик "военного сбора" лично не против,чтобы семье погибшего назначили достойную материальную помощь по утрате кормильца. Где найти деньги? А забрать у "народных дэпутатов" которым,как оказалось, государство ежемесячно компенсирует "сьем хаты" в размере более 20000 грн на рыло.
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это поступок.... в этом конкретном случае думаю помощь будет, и будет не лишиней...
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Істина пізнається з часом..Брати не ті що понад 300 років волали "мы же братья! і крали все що могли (історія, віра, культура). Потім почали "братів молодших" морити голодом і вбивати.. КАЇНИ прокляті! Американці без "піару" роблять РОБОТУ РІДНИХ! Хвала ГОСПОДУ що ти нам !х послав (для пізнання істини)!
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Инициатива хорошая. Но "за державу обидно". Как плательщик "военного сбора" лично не против,чтобы семье погибшего назначили достойную материальную помощь по утрате кормильца. Где найти деньги? А забрать у "народных дэпутатов" которым,как оказалось, государство ежемесячно компенсирует "сьем хаты" в размере более 20000 грн на рыло.
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А зачем тогда сбор средств? Чтобы на Мальдивы в отпуск отправить?
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как легко и тупо вы делаете выводы... если американцы хотят помочь - значит в Украине ничем не помогут?... феерическая логика...
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я вас прошу, які "виводи"?!! Таварисч лєйтєнант казав написати - от і пише.
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это поступок.... в этом конкретном случае думаю помощь будет, и будет не лишиней...
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Это ж американец узнал сколько государство платит погибшим защитниками и офигел. Там никому не стыдно на верху?
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Американец киевского происхождения, читайте внимательнее
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Циничности власти нет предела Капітан ВПС США Оболонський запустив збір грошей для допомоги родині загиблого українського льотчика Івана Петренка - Цензор.НЕТ 2849 Капітан ВПС США Оболонський запустив збір грошей для допомоги родині загиблого українського льотчика Івана Петренка - Цензор.НЕТ 2849
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...тому що сімю американського льотчика який загинув разом з нашим в цій катастрофі всім забезпечить держава США а держава Україна всім "забезпечує" тільки бандитів які її грабують а на захисників цієї держави гроші з пограбованих людей "здирають" і тому їх катастрофічно не вистачає.
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Простите,я случайно вам написал, мыша дернулась. Капітан ВПС США Оболонський запустив збір грошей для допомоги родині загиблого українського льотчика Івана Петренка - Цензор.НЕТ 5289
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українського льотчика Івана Петренка ------------- по-українські правильно так: українського летуна Івана Петренка
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А где же рошеновские зрадофилы, они же тут денно и ношно утверждают, что Пецало забеспечив армию на 120%, а где же деньги? Простите за сарказм, но тут дело принципа.
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Цікаво, головнокомандуючий грошенятами поділився?
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Гавнокомандующий в свое время жрал сало под одеялом будучи на военных сборах...иногда таких тролили рублем в казарме, и тело кидалось на чужой рубль с криком: "Віддай сука, віддай кажу, моє..." Он поделится...
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як ти з таким ніком досі живий?
комусь відсмоктуєш?
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Вот и все что надо знать. Об украинской армии и об ее "заботливых" руководителях. Если бы американскому летчику начали собирать деньги на помощь семье то американские налогоплательщики тех кто в белом доме на запчасти разобрали бы.
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То, что американец позаботился о семье погибшего лётчика говорит о том, что наше командование этого не сделало в достаточной мере.
Это позорно.
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То, что он захотел помочь, говорит о том, что он - хороший человек, сопереживающий чужому горю, тем более, что он - родом из Киева. Про командование - это уже другой вопрос, не касающийся данного поступка.
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Вот он- звериный оскал загнивающего капитализма! Чему нас всегда учили в эсэсэсэрии. Капітан ВПС США Оболонський запустив збір грошей для допомоги родині загиблого українського льотчика Івана Петренка - Цензор.НЕТ 4636
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Эээээ.... зрадофилы.
Не пишите херню. Такой сбор, во всех нормальных армиях мира есть. Это не обязанность. Это простое, душевное.
На американских авианосцах, когда погибает экипаж самолёта, поднимается чёрный флажок. И вся команда корабля отдаёт часть своих денег семье погибших. Кому и сколько не жалко. От от трюмного моториста до чинов повыше. И ничего.
Точно такое существует и у нас. По крайней мере в ДШВ точно есть.
То, что государство поможет - можно не сомневаться.
Но тут факт в другом. Военнослужащий другого государства инициировал сбор. Сам решил, сам предложил. Остальное, по-желанию.
Читайте внимательно, делайте выводы, а не физдите про то, что никто из государственных мужей не поможет и забудет.
Вам бы только пи-физдеть. А вы возьмите и сдайте. Лично.
Вот только после этого и садитесь за клавиатуру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКапитан ВВС США Оболонский запустил сбор денег для помощи семье погибшего украинского летчика Ивана Петренко
 
 
 
 
 
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