 Капитан ВВС США Оболонский запустил сбор денег для помощи семье погибшего украинского летчика Ивана Петренко

Об этом сообщила известный волонтер Любовь Шипович, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, многие из вас знают об авиакатастрофе, случившейся во время воздушных учений "Чистое небо" в Украине, в результате которой погибли оба пилота, украинский и американский полковники. Капитан ВВС США, участник учений "Чистое небо" Роман Оболонский (родом из Киева) запустил кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги для семьи погибшего украинского летчика Ивана Петренко.Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы пожертвовать, а также поделиться данной информацие с друзьями и подписчиками", - написала она.
Желающим принять участие нужно пройти по этой ссылке.
Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.
ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Государственного управления делами 16 октября заказала ЗАО "АТП "Атлант" легковой автомобиль за 2,83 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092289
В автосалонах Mersedes-Benz V-class Avantgarde, подобный тому, который приобрело госпредприятие, можно приобрести за 81,3 тыс. евро (2,64 млн грн по текущему курсу).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092289
ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" приобрело автомобиль у "АТП "Атлант" по переговорной процедуре - фирма была единственным участником тендера.
Ожидаемая стоимость автомобиля составила 3 млн грн.
ЗАО "АТП "Атлант" принадлежит ЗАО "Украинская автомобильная корпорация" экс-нардепа Тариэла Васадзе.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092289
комусь відсмоктуєш?
Это позорно.
Не пишите херню. Такой сбор, во всех нормальных армиях мира есть. Это не обязанность. Это простое, душевное.
На американских авианосцах, когда погибает экипаж самолёта, поднимается чёрный флажок. И вся команда корабля отдаёт часть своих денег семье погибших. Кому и сколько не жалко. От от трюмного моториста до чинов повыше. И ничего.
Точно такое существует и у нас. По крайней мере в ДШВ точно есть.
То, что государство поможет - можно не сомневаться.
Но тут факт в другом. Военнослужащий другого государства инициировал сбор. Сам решил, сам предложил. Остальное, по-желанию.
Читайте внимательно, делайте выводы, а не физдите про то, что никто из государственных мужей не поможет и забудет.
Вам бы только пи-физдеть. А вы возьмите и сдайте. Лично.
Вот только после этого и садитесь за клавиатуру.