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 Происшествия, Общество
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Все про:погода (2483) прогноз (508)

 Бабье лето заканчивается: с выходных в Украине наступает похолодание

В субботу, 20 октября, в Украине стоит ждать начала похолодания.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины столбики термометров упадут до +8+14 градусов.

На востоке, местами в центральных областях и в южной части, например, в Запорожье, Черкассах, Днепре, Одессе, Харькове, еще удержится теплая погода. В субботу воздух там прогреется до +15+20 градусов, однако уже в воскресенье похолодает до +13+18 градусов.

20 октября осадков в Украине не предвидится, а вот в воскресенье, 21 октября, в западной части и вечером в восточных областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве также в выходные похолодает. Температура воздуха в субботу снизится до +15 градусов, а в воскресенье до +13 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 4-8 градусов тепла.

На следующей неделе похолодание усилится, температура воздуха снизится еще на 3-6 градусов.

Бабье лето заканчивается: с выходных в Украине наступает похолодание 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092410
 
 
 Топ комментарии
 
вовремя цену на газ подняли...
Слава Богу - успели.....!!!
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они же только в сентябре предсказали что зима 2018-2019 года будет САМОЙ ТЕПЛОЙ за 50 лет наблюдений.. и прогноз на ноябрь до 15 числа по Украине +12-16 днем и 3-7 ночью...
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вовремя цену на газ подняли...
Слава Богу - успели.....!!!
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Ну был вопрос и с возвратом НДС , но кто ж сам себя за зад укусит , по тому только цены на газ подняли.
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В счетах за отопление перемога будет.
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***
я не люблю осеннюю тоску
и стаи птиц летящие пунктиром.
все что мне нужно - чашка кофейку,
удобный трон и... власть над миром Бабине літо закінчується: з вихідних в Україні настає похолодання - Цензор.НЕТ 7594
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Рональд Рейган тоже не карьерным политиком был. О Шварценеггере я уж и не говорю. Бабине літо закінчується: з вихідних в Україні настає похолодання - Цензор.НЕТ 3944
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глупость, просто посмотрите, как Рейган шёл к посту президента, он уже был глубоко системным человеком на тот момент. Шварц? Губернатор, а не кандидат в президенты, это разные вещи. Но и тут всё не просто...
В 1985 году Арнольд появился в финансируемом администрацией Рейгана музыкальном видео о вреде наркотиков «Остановить безумие». Первое его появление на публике в качестве республиканца произошло во время президентских выборов 1988 года, где он поддерживал кандидатуру Джорджа Буша (старшего), занимавшего на тот момент пост вице-президента.
В 1990-1993 годах он занимает пост председателя Президентского совета по физической культуре и спорту; его назначает на эту должность Джордж Буш (старший), назвав Арнольда «Конан-республиканец».
В 1993-1994 годах он занимает пост «посла» Красного Креста
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Когда Рейган окончил актёрскую карьеру, и когда стал президентом?
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Зеленский был похож на умного.
Ошибочка вышла.
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Та да, а то стояки горячие, а батареи не подключал, такого не помню.
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Бабье лето начинается после первых заморозков,неучи.......
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Знайомі швейники та обувники отримали запрошення до Німеччини ще торік-відмовилися.Дехто з*їздив на розвідку,попрацював пару місяців,повернувся.Зара будуть виїзджати сім*ями-тільки що розмовляв."Нехай Гройсман платит за газ такі ціни!"А кажете,що нічого не міняється.Кіровоград.
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Бабье лето заканчивается - не беда

лишь бы БАБЫ в Украине не заканчивались
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які баби - таке й літо....
судячи з погоди - баби в нас гарні.
кохаємо їх і надалі.
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Сразу же вспомнилась музыка из фильма Сияние.
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а тута еще давление газиков поперло в ценах и мэстных пуканах
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гідрометеоцентр ...місс "очевидность" ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБабье лето заканчивается: с выходных в Украине наступает похолодание
 
 
 
 
 
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