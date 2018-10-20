 Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ: ранен один боец, уничтожены 4 оккупанта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.
Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединский.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.
По данным разведки, в течение 19 октября, четверо оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.
С начала суток враг огневой активности не проявлял.
Если в ближайшие несколько дней произойдет очередной взрыв артскладов (или складов военного имущества), я не удивлюсь.
Если в ближайшие несколько дней никаких взрывов не будет - значит предыдушие случаи было диким совпадением и этот пост можно забыть.
Если в ближайшую неделю случится очередной взрыв - кого интересует, поясню причину
Запомните этот пост
Давайте вашу закономерность... - выкладывайте...
Почитаю, пока чай пью...
Последння подобная скупка была воскресенье, а вторник ночью взрыв Ичня
Давай подробности...
закупается то. что внешне отдаленно напоминет готовый исправный прибор или агрегат
повторяю - пока всего лишь странное совпадение
найскорішого одужання пораненому
терпіння і спокою, витримки і ..нищівної влучності кожній "ответке на косоглазые провокации"
Ніхто не заперечує, що проти нас воює частина місцевих, такі завжди є - служаки окупантів.
Аж наспівуєте...