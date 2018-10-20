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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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Все про:война (3110) обстрел (7312) Донбасс (17210) операция Объединенных сил (642)

 Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ: ранен один боец, уничтожены 4 оккупанта

За прошедшие сутки, 19 октября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединский.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, в течение 19 октября, четверо оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ: ранен один боец, уничтожены 4 оккупанта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092408
 
   
 Топ комментарии
 
Рашисты не дают покоя ни днем ни ночью. Раненому быстрого выздоровления. Ребятам терпения!!! Победа будет за нами!!! Слава Укратне!!!
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Одужання та сил всім пораненим воїнам.
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спасибо что живые!
найскорішого одужання пораненому
терпіння і спокою, витримки і ..нищівної влучності кожній "ответке на косоглазые провокации"
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Обнаружена некоторая закономерность по взрывах на артскладах.
Если в ближайшие несколько дней произойдет очередной взрыв артскладов (или складов военного имущества), я не удивлюсь.
Если в ближайшие несколько дней никаких взрывов не будет - значит предыдушие случаи было диким совпадением и этот пост можно забыть.
Если в ближайшую неделю случится очередной взрыв - кого интересует, поясню причину

Запомните этот пост
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Alter Nator - неа,так не пойдет...

Давайте вашу закономерность... - выкладывайте...
Почитаю, пока чай пью...
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странная массовая скупка одними и теми же людьми (но каждый раз на разных машинах) на базах металлолома различного имущества. Имущество определенного типа, размера. Выбирает оч тщательно и долго. Платят почти двойную цену. Цену предложили сами. Подробности потом. Если доживу))

Последння подобная скупка была воскресенье, а вторник ночью взрыв Ичня
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Alter Nator - ни хрена ни понятно....., ну да ладно....

Давай подробности...
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на базе металлоломе закупается автомобили, аккумуляторы, холодильники, электростанции и т.д. в больших количествах
закупается то. что внешне отдаленно напоминет готовый исправный прибор или агрегат
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В смысле, что неравнодушные граждане, живущие невдалеке от складов, потом показывают это как своё поврежденное имущество и получают компенсацию?🤔
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неравнодушные граждане, живущие невдалеке от складов не могут знать о надвигающихся взрывах

повторяю - пока всего лишь странное совпадение
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Вчера утром произошла очередная большая закупка различного специфического металлолома странными людьми по космической цене
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А перед предидущими тремя взрывами тоже были закупки?
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Все просто, какой-то гослужащий или его подчиненный "списывает" технику на госпредприятиях. Взамен "вышедшей из строя" подыскивает подходящую. Хорошая добавка к зарплате. Вам б в СБУ обратится, записав номера. Хотя, вы тоже на этом зарабатываете, имея двойную выручку от метала
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да он с утра перепутал цензор с сайтом Совет национальной безопасности
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Твой пост не соответствует теме новости и посему в спам.
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а то что была диверсия, а на складе все было как положено, Ни о чем не говорит. Тогда ждите новостей от Бутусова. Это я об последнем взрыве
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Рашисты не дают покоя ни днем ни ночью. Раненому быстрого выздоровления. Ребятам терпения!!! Победа будет за нами!!! Слава Укратне!!!
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Одужання та сил всім пораненим воїнам.
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спасибо что живые!
найскорішого одужання пораненому
терпіння і спокою, витримки і ..нищівної влучності кожній "ответке на косоглазые провокации"
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Читаешь и радуешься (если можно так выразиться), что в обстрелах участвуют исключительно российские оккупанты, а не жители ОРДЛО (т.е. граждане Украины). И гибнут, в основном, тоже российские оккупанты. Это ещё раз доказывает, что это таки не гражданская война.
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Коли зі Слов'янська пішли бойовики, то і "громадянська війна" припинилась, чи не так ?
Ніхто не заперечує, що проти нас воює частина місцевих, такі завжди є - служаки окупантів.
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а ті місцеві як м'ясо на передку у рогатих...))
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Если верить "данным разведки", то орки скоро просто закончатся. Лавры (или грибы) Басурина покоя не дают?
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Гарною була охота на рогате бидло!!! Молодці воїни України!!! Слава Героям!!!
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Вам так смертей українських військових кортить ?
Аж наспівуєте...
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У него все комментарии - антиукраинские /да, Вы это и сами знаете/. Как бы он не старался писать на мове, кацапскую натуру не спрячешь. Кстати, даже я знаю, какое слово украинскою нужно было написать вместо надiюсь. Такой вот "украинец", этот "Влад Виноград №". Скорее, кацап, проживающий в Украине...
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Американський генерал Уэслі Кларк: "Більш ніж половина складу СММ ОБСЄ на Донбасі є російськими шпигунами"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ: ранен один боец, уничтожены 4 оккупанта
 
 
 
 
 
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